Voidaanko järeisiin rajoituksiin enää syksyllä palata, kun yhä useampi on rokotettu? HS kysyi sote-valiokunnan kansan­edustajilta

THL:n Hanna Nohynek peräänkuulutti keskustelua siitä, voidaanko syksyllä enää ottaa rajoituksia käyttöön. HS kysyi suurten puolueiden kansanedustajien näkemyksiä asiasta.

Suomen koronarokotuskattavuus ylitti tällä viikolla 70 prosentin rajapyykin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek peräänkuulutti keskiviikkona HS:n haastattelussa yhteiskunnallista keskustelua siitä, kuinka järeisiin rajoitustoimiin voidaan rokotekattavuuden kasvaessa enää mennä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan lokakuussa kaikki rokotteen haluavat yli 16-vuotiaat ovat saaneet kaksi rokoteannosta.

”Sallimme vuosittain 500–2 000 influenssaan liittyvää kuolemaa, ja vain sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten influenssarokotukset ovat kiitettävällä tasolla. Nyt on siis pohdittava, mikä on kipuraja koronan kohdalla”, Nohynek sanoi.

HS kysyi suurimpien puolueiden sosiaali- ja terveysvaliokunnassa istuvilta kansanedustajilta, onko syksyllä enää tarpeellista ottaa käyttöön tiukkoja rajoitustoimia, vaikka tautitapausten määrä kasvaisi.

Kokoomuksen Mia Laihon ja perussuomalaisten Arja Juvosen mukaan rajoituksista on rokotusten edetessä luovuttava. Sdp:n Aki Lindén on varauksellisemmalla kannalla. Keskustan Markus Lohea HS ei tavoittanut torstaina.

Mia Laiho, kokoomus

”Isossa kuvassa on niin, että kun väestö on laajalti rokotettu, ei ole enää perusteita rajoitusten käyttöönotolle. Meidän pitää huomioida rajoitusten negatiiviset vaikutukset ihmisiin, työntekoon ja elinkeinoelämään. Itse asiassa rajoitusten sosiaalisia vaikutuksia olisi tähänkin saakka pitänyt huomioida enemmän.

Rokotusten ansiosta koronasta tulee kuin influenssa. Jos se muuntautuu, kuten näyttää käyvän, katsotaan tehosterokotteiden tarvetta. Niinhän tehdään influenssarokotteissakin.

Mehän emme saa koronavirusta poistettua väestöstä, kuten emme saa influenssaa tai vatsataudin aiheuttajiakaan poistettua. Rokotteista huolimatta influenssaankin kuolee vuosittain ihmisiä.”

Aki Lindén, Sdp

”Jokainen on oppinut tässä koronassa sen, että kaikennäköinen ennuste on harrastelijamaista.

Totta kai meillä on syksyllä turvallisempi tilanne kuin nyt, sillä silloin meillä on korkea kahden rokotuksen kattavuus. Mutta se ei ole ainoa vaikuttava asia. Eihän meillä Intian variantista puoli vuotta sitten tiedetty mitään.

Tämä on monimutkainen kokonaisuus, jota ei pidä yksinkertaistaa. Siihen vaikuttavat vuosivaihtelu, mahdolliset uudet variantit ja se, jos oikea suoja syntyykin vasta kolmella rokotteella. Ei siihen voi vastata kyllä tai ei, että voidaanko vielä syksyllä tarvita rajoituksia. Ei sitä kukaan tiedä etukäteen.

Syksy on syksy, ja tässä voi vielä tulla sellainen tilanne vastaan, että taas kerran menee sormi suuhun.”

Arja Juvonen, perussuomalaiset

”Kyllä minä niin ajattelen, että jos rokotukset toimivat ja suojaavat väestöä, niin jonkinlainen koronaviruksesta johtuvien kuolemien määrä meidän on hyväksyttävä.

Emme me voi loputtomasti pitää yhteiskuntaa kiinni. Meillä on työmatkaliikennettä, joka kulkee rajojen yli. Koulut ja päiväkodit avautuvat. Emme me voi lukkiutua koteihimme, meidän pitää pystyä alkaa elää normaalia arkea.

Kaikkien influenssavirusten kanssakin olemme opetelleet elämään. Niihinkin menehtyy ihmisiä, ja senkin me olemme hyväksyneet.

Jos tulee yllättäen uusi vaikkapa virusmuunnos, johon rokotukset eivät tehoa, niin sitten tietysti katsotaan tilanteen mukaan.

Tärkeää on myös, että ihmisiin iskostuvat vuosikausiksi eteenpäin nämä hyvät hygieniakäytännöt. Me voimme omalla käytöksellämme ennaltaehkäistä virusten leviämistä.”