Varapuheenjohtaja Elina Valtosen mukaan puolue ei tarvitse ”ajatuspoliiseja” vaan vahvaa omaa linjaa. ”Puolueeseen täytyy mahtua niin hippi kuin pappi”, sanoo Helsingin pormestariksi nouseva Juhana Vartiainen.

Kokoomuslaisten vaikuttajien mielestä puolueen sisällä on aina ollut laaja kirjo erilaisia mielipiteitä, jotka pystyvät elämään rinnakkain. He eivät jaa pormestariehdokkuudesta luopuneen Kirsi Pihan arviota siitä, että puolueella on ”ruma salaisuus”, äänekäs oikeistopopulistinen vähemmistö, jonka henkinen ote puolueesta on luja.

Pihan vertauksen mukaan oikeistoklikki on kuin sukulaisjuhliin tuleva häiriköivä eno, jota siedetään eikä laiteta kuriin. Pihan mukaan puoluejohto antaa tämän vähemmistön puuhata eikä halua hakeutua konfliktiin sen kanssa.

Lauantaina HS:n Kuukausiliitteessä ilmestyi Kirsi Pihan laaja haastattelu, jossa hän kertoo arvioitaan kokoomuksen sisäisestä tilasta ja käy läpi viime kevättä, jolloin hän ensin lähti kokoomuksen ehdokkaana tavoittelemaan pormestarin paikkaa Helsingissä ja luopui sitten yllättäen ehdokkuudesta.

Lue lisää: Kirsi Piha luopui talvella Helsingin pormestari­ehdokkuudesta, ja nyt hän kertoo miksi

Piha julkaisi lisäksi lauantaina pamfletin ”Kenen kokoomus”, jonka teemat ovat samat kuin Kuukausiliitteen haastattelussa.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen sanoo toivovansa, että kokoomuksen sisällä olisi toimintakulttuuri, jossa toisia kunnioitetaan. Hänen mukaansa puolueen sisäistä keskustelua ei pidä pelätä.

”Kokoomukseen on aina kuulunut ihmisten ja arvojen välinen vuoropuhelu. Tärkeintä on se, että puolueella on vahva linja ja vahva periaateohjelma, ja meillä on kirjattu sinne ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo itsestäänselvyyksinä. Siinä ei ole mitään pahaa, että käydään keskustelua, eikä se ole uuttakaan kokoomuksessa”, Elina Valtonen sanoo.

Valtosen mukaan kokoomuksessa ei tarvita ”ajatuspoliiseja” vaan omaa vahvaa linjaa, jonka perusteella ihmiset voivat päättää, haluavatko he kuulua puolueeseen. Toimintakulttuurista on yhteiset pelisäännöt.

”Kokoomuksessa ei pidä millään tavalla suvaita rasismia eikä ihmisoikeuksien tai ihmisarvon vastaista keskustelua. Se on päivänselvää.”

Valtosen mukaan tässä eteen voi tulla nykyinen sosiaalisen median kulttuuri, joka poikkeaa Kirsi Pihan poliitikkoaikojen poliittisesta keskustelusta. Piha kertoo Kuukausiliitteen haastattelussa itseensä kohdistuneesta hyökkäyksestä Twitterissä, josta hän mykisti 468 kommentoijaa viikon aikana.

Piha sanoo, että iso osa hyökkääjistä oli kokoomuslaisia.

Valtosen mukaan somessa pitää tiettyyn rajaan asti sallia se, että siellä käydään myös puolueen sisäistä keskustelua.

”Itsekin kyllä hieman vierastin sävyä, jolla sitä keskustelua käytiin. Se linkittyy siihen, mistä Piha itsekin haastattelussa puhuu eli miten pystytään politiikkaan tuomaan myös ulkopuolelta kykyjä, sallitaanko erilaisuutta eikä tehtäisi toimintakulttuuria liian ahtaaksi.”

Kirsi Pihan sijaan kokoomuksen pormestariehdokas Helsingissä oli kansanedustaja Juhana Vartiainen, joka puolueen vaalivoiton myötä aloittaa tehtävässä.

Vartiainen sanoo, ettei näe kokoomuksessa olevan tapahtumassa muutosta tai että puolueen sisällä olisi jokin klikki.

”Tilannekuva ei ole ihan sama kuin Pihalla.”

”Sikäli kun pystyn arvioimaan, kokoomus on ollut aina laajan kirjon koalitio ja sellaisena yllättävän menestyksekäs. Lisäksi kokoomus muuttuu muun yhteiskunnan lailla koko ajan vapaamielisempään suuntaan.”

Vartiaisen mielestä käytännön politiikka ratkaisee, ja siksi hän ei kertomansa mukaan jaksa olla kovin kiinnostunut identiteettipoliittisista keskusteluista.

”Kokoomuksen vahvuus on siinä, että puolustetaan hyvää taloudenpitoa, oikeusvaltiota ja Euroopan unionia, mutta puolueeseen täytyy mahtua niin hippi kuin pappi. Olen itse arvoliberaali, joka sisältää sen, että ihmiset saavat olla perinteisten arvojen kannattajia, jos haluavat.”

Vartiaisen mielestä puolueessa on mielipiteenvapaus eikä ketään tarvitse ryhtyä laittamaan kuriin.

”Jos haluaa vaikuttaa hyvien asioiden puolesta, niin on paljon tärkeämpää koettaa päästä valtaan ja vaikuttamaan kuin käyttää kovin paljon aikaa sen miettimiseen, onko oma puolue riittävän samanmielinen.”

Kokoomuksen helsinkiläinen kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Wille Rydman on Pihan erityishuomion kohteena Kuukausiliitteen haastattelussa, sillä hän ilmoitti lähtevänsä pormestariehdokkaaksi samana päivänä kuin Piha ilmoitti ehdokkuudestaan.

Rydman lasketaan kokoomuksen konservatiivisiipeen. Hän kuuluu kokoomuslaisiin, joka pitää hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa mahdollisena.

Rydmanin ehdolle lähtö ei ollut Pihan mieleen, koska Pihan mukaan hänen selkänahastaan varastettiin julkisuus ”ahdasmieliselle agendalle”. Rydman sai Helsingin piirikokouksessa 34 ääntä Pihan 67:ää vastaan.

Wille Rydman sanoo pitävänsä merkillisenä ajatusta, että ehdokkaaksi ilmoittautuminen olisi vain ilmoitusasia.

”Puolueissa useinkin on tilanteita, että yhdestä ja samasta paikasta kilpailee useampi henkilö. Sitten äänestetään ja jatketaan matkaa. Politiikassa tämä kai yleisesti ottaen tunnistetaan demokratiaksi.”

Rydmanin mukaan sosiaalisessa mediassa on ”kaikenlaista mökää”. Hän ei ota kantaa Pihan väitteeseen, että myös omat kokoomusjoukot hyökkäsivät somessa häntä vastaan.

”Herättää tietysti kummastusta, jos näkee osan oman puolueen väestä kännissä riehuvana enona. Se ei minusta ole erityisen rakentava lähestymistapa. Jos sillä tavoin asennoituu, niin voisiko se ehkä selittää, miksi kaikki eivät tyylistä pidä.”

”Pihalla on sellainen looginen epäjohdonmukaisuus, että hän kertomansa mukaan olisi halunnut tehdä kampanjan ilman puolueen sisäistä vastakkainasettelua. En tunne ketään toista henkilöä, joka yhtä voimakkaasti ja rumasti itse edelleenkin lietsoisi puolueen sisäistä vastakkainasettelua.”

Rydmanin mukaan kokoomuksen vaalitulos Helsingissä puhuu puolestaan. Se pysyi suurimpana puolueena ja sai pormestarin paikan. Rydmanista on tulossa valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja.

Rydmanin mukaan puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo onnistui vaalitenteissä. Rydman kehuu muutenkin Orpon johtamistyyliä.

”Hänellä on ollut kokoava ote, mikä on välttämättömyys, jos haluaa saada tuloksia aikaan.”

”Jos ajattelee kulunutta valtuustokautta, niin ei Helsingin kokoomuksessa ole ollut mitään merkittävää vastakkainasettelua. Sinä aikana, kun Jan Vapaavuori on ollut pormestari, meillä on ollut varsin hyvin yhteen hitsattu joukkue.”

Rydmanin mukaan Pihan vetäytyminen keväällä hitsasi joukkoja yhteen vielä lisää.

”Hänen tyylinsä on, päinvastoin kuin hän itse haastattelussa antaa ymmärtää, voimakkaasti sisäistä vastakkainasettelua korostava.”