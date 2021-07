Kokoomuksen pormestari­ehdokkuudesta luopunut Kirsi Piha avasi HS:n haastattelussa ja pamfletissaan päätöksensä taustoja. Tutkijan mukaan menestys kunta­vaaleissa osoittaa, ettei puolueen johto ole ongelma.

Kokoomuksen pormestariehdokkuudesta viime keväänä yllättäen luopunut Kirsi Piha kertoi viikonloppuna HS:n haastattelussa ja julkaisemassaan pamfletissa päätöksensä taustoja.

Piha viittasi muun muassa siihen, että kokoomuksella on ”ruma salaisuus”, toisin sanoen äänekäs oikeistopopulistinen vähemmistö, jonka henkinen ote puolueesta on luja.

Politiikan tutkijat, tutkijatohtori Johanna Vuorelma Helsingin yliopistosta ja Tampereen yliopiston valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari, kyseenalaistavat osia Pihan analyysista.

Esimerkiksi Pihan viittaus puolueen oikeistopopulistiseen siipeen jää määrittelemättömäksi.

”Se määritelmä oli se, mitä jäin miettimään. Että mihin sillä oikeisto­populismilla viitataan?” Vuorelma sanoo.

Vuorelmasta pamfletti toi hyvin esiin Pihan tuntemuksia ja sen, kuinka tilanne pormestari­ehdokkuudesta luopumisen yhteydessä on ollut tälle selvästi hyvin ahdistava.

Tutkijana häntä kiinnosti kuitenkin enemmän se, miten Piha kuvaa kokoomuksen sisäistä ideologista kiistaa.

Erityisesti oikeistopopulismin käsite jää Pihan analyysissa epäselväksi, hän arvioi.

”Jos katsotaan eurooppalaisittain, niin oikeistopopulismi määritellään siten, että siellä on globalisaatio­vastaisuutta, EU-vastaisuutta, etno­nationalismia tai nativismia ja usein esimerkiksi vapaa­kauppaa vastustetaan. Sellaisia kantoja, joita minusta on tällä hetkellä vaikea nähdä kokoomuksen piirissä”, Vuorelma sanoo.

Hän toteaa, että Piha selkeästi puhuu esimerkiksi suhtautumisesta maahanmuuttoon, mutta tältäkään osin ei käy aivan selväksi, mitkä ovat kokoomuksen sisäiset konkreettiset kiista­kysymykset tai ideologiset erot.

Sama hahmottomuus koskee Vuorelman mielestä jo pidempään käytyä keskustelua kokoomuksen sisäisestä jakaantumisesta.

”Onko kysymys enemmän yksilöistä ja toimintatavoista ja ehkä sosiaalisen median kommunikaatio­tyyleistä vai aidoista ideologisista näkemyseroista?” Vuorelma pohtii.

Piha nosti teksteissään vahvasti esiin esimerkiksi juuri sosiaalisessa mediassa häntä vastaan kohdistettua laajaa kritiikkiä.

Vuorelmasta oikeistopopulismi­käsitteen ongelmallisuuden näyttää esimerkiksi se, kuinka Piha käyttää käsitettä puhuessaan puolueen varapuheenjohtajasta Antti Häkkäsestä.

Hän viittaa pamfletissaan Häkkäseen henkilönä, joka ”tosiasiallisesti johtaa oikeisto­populisti­klikkiä”.

”Mietin, ettei hän ole mitenkään globalisaatiovastainen tai EU-vastainen, hän äänesti esimerkiksi EU:n elpymispaketin puolesta. Ja oikeisto­populistisessa liikehdinnässähän on vahvana se, että systemaattisesti nakerretaan oikeusvaltion instituutioiden pohjaa. En ole tätä kyllä Häkkäsen politiikassa nähnyt. Hänhän päin­vastoin peräänkuuluttaa oikeusvaltiota”, Vuorelma sanoo.

Myös Tampereen yliopiston valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari sanoo, ettei hän tunnista Pihan kuvaamaa oikeistopopulistisiipeä kokoomuksesta.

”Siellä on toki liberaalisiipi ja konservatiivisiipi ja siltä väliltä olevia. Mutta on vähän vaikea tätä populisti­siipeä kokoomuksesta löytää. Ehkä hän viittasi juuri tähän maahanmuutto­kysymykseen, se hänen mielestään edusti populismia kokoomuksessa.”

Ruostetsaari sanoo kiinnittäneensä huomiota Pihan ulostulossa esimerkiksi myös siihen, että Piha otti melko vahvasti kantaa Petteri Orpoon, puolueen puheen­johtajaan. Pihan mielestä Orpo on ”superkiva ihminen”, mutta ei ”konflikti­uskalias”.

Tällä Piha halusi sanoa, ettei Orpo laita hänen kuvaamaansa oikeisto­populistista vähemmistöä kuriin.

Pihasta joukko saa häärätä puolueessa kuin juopunut eno sukujuhlissa.

”Eno siellä sen pullon kanssa saa heilua. Kun kuitenkin tiedetään, että kun eno on juonut tarpeeksi, niin se saa aikaan ikäviä asioita”, hän sanoi HS:lle.

Ruostetsaari pitää outona ajatusta jonkin puolueen fraktion laittamisesta kuriin.

”Jokaisen puolueen vahvuus on, että siellä siedetään erilaisia näkemyksiä ja niiden välillä käydään keskustelua. Se, että puoleen pitäisi nyt olla yhtenä miehenä ja naisena täsmälleen samojen arvojen tavoitteiden takana, on vähän tietysti outo ajatus tänä päivänä.”

Ruostetsaaresta kokoomuksen menestys kuntavaaleissa ei myöskään tue käsitystä siitä, että puolueen johto olisi ongelma.

Kokoomus voitti vaalit ja oli suurin puolue myös Helsingissä.

”Se oli merkittävä sulka Orpon hattuun. Ja todennäköisesti vaalimenestys hiljentää vähän tätä Orpon ympärillä käytyä keskustelua.”

Ruostetsaari nostaa Pihan analyysin hyvänä puolena esiin sen, että puolueessa on hyvä käydä sisäistä keskustelua. Tätä Pihan ulostulo ehkä virittää.

”Mutta tietenkin jos tällainen keskustelu jatkuu, ja etsitään enemmän puolueen kannattajia ja jäseniä erottavia tekijöitä kuin yhdistäviä tekijöitä, niin eihän se puolueen kannalta ole pidemmän päälle hyvä missään puolueessa.”

Vuorelma sanoo kiinnittäneensä myös huomiota tiettyihin sisäisiin ristiriitoihin Pihan tekstissä.

Yksi niistä oli epäpolitisoiminen.

Tutkimuksessa vastaava puhetapa on yleensä yhdistetty populismiin, jota Piha itse vaikuttaa vastustavan. Tällaisessa puheessa politiikka esitetään likaisena pelinä, jota tullaan puhdistamaan ulkoa päin.

”Pihan tekstissä tuli aika monta kertaa se, että haluan vain ajaa helsinkiläisten parasta, enkä halua lähteä mukaan poliittisiin peleihin. Helsinkiläisten parhaan ajaminen on poliittisia pelejä, sitä että neuvotellaan, mikä on helsinkiläisten edun mukaista. Siihen on eri näkökulmia ja se on juuri sitä politiikan ydintä.”