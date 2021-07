Kuutin kuolema nosti esiin kysymyksen Saimaan verkko­kalastus­kiellosta – Taustalla on hallituksen keväinen kiista, jonka vihreät hävisi

Hallitus päätti keväällä asetuksesta, jolla rajoitetaan verkko­kalastusta norppien suojelemiseksi. Napit vastakkain olivat vihreiden ministeri Krista Mikkonen ja keskustan ministeri Jari Leppä.

Uutinen saimaannorpan kuutin kuolemasta maanantaina nosti uudelleen esiin hallituksen keväisen väännön.

Erityisesti vihreiden poliitikot ovat pitäneet kuutin kuolemaa osoituksena siitä, että Saimaan verkko­kalastus­kieltoa olisi pitänyt jatkaa heinäkuun loppuun asti.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen (vihr) mielestä kiellon päättyminen kesäkuun lopussa antaa alueella asuville ja mökkeileville väärän viestin siitä, että verkko­kalastus olisi norpille turvallista heinäkuussa.

”Näin ei ole, vaan verkot ovat aina vaarallisia norpille ja erityisesti heinäkuussa kuuttien riski hukkua verkkoihin on merkittävä”, Mikkonen kommentoi HS:lle sähköpostitse.

Saimaannorpan kuutti kuoli perjantaina kalastusverkkoon Pihlajavedellä. Kuhan pyyntiin tarkoitettu verkko oli kaikin puolin asetuksen mukainen.

Lue lisää: Saimaan­norpan kuutti kuoli kala­verkkoon Pihlaja­vedellä – Ohisalo: ”Oli vain ajan kysymys kun taas kuutteja kuolee verkkoihin”

Hallitus päätti keväällä asetuksesta, jolla rajoitetaan Saimaan verkkokalastusta nimenomaan saimaan­norppien suojelemiseksi. Napit vastakkain olivat juuri Mikkonen ja maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk).

Verkkokalastuskielto päättyi kalastus­rajoitus­alueella 30. kesäkuuta eli viime viikon keskiviikkona. Vihreät esitti, että aikaa olisi pidennetty heinäkuun loppuun.

Sdp, Rkp ja keskusta hyväksyivät asetuksen, jolla kieltoa ei pidennetty, mutta rajoitus­alue laajeni. Mikkonen ja silloinen opetusministeri Jussi Saramo (vas) olivat eri mieltä, joten äänet jakautuivat 10–2. Uusi asetus saatiin voimaan toukokuun alussa.

Lue lisää: Hallitus päätti: Kalastusrajoitus saimaan­norpan suojelemiseksi ei pitene heinäkuulle, mutta rajoitusalue laajenee

Lue lisää: Saimaan norppa-alueiden kalastusrajoituksista tuli kova vääntö – Ministerit erimielisiä nykyrajoitusten riittävyydestä

Myös Leppä kommentoi aihetta HS:lle tiistaina sähköpostitse.

Kysyttäessä hän ei suoraan vastannut siihen, kuinka onnistunut hallituksen keväinen päätös hänestä oli.

”Norpan suojelussa on oleellista norppa­turvallinen kalastus, jota nyt on tiukennettu, sekä norppia saalistavien petojen vähentäminen. Asetuksen vaikutuksia arvioidaan lokakuussa 2022”, hän kirjoitti sähköpostissa.

Lepän mukaan ministeriö on täysin sitoutunut saimaannorpan suojeluun. Hän kuitenkin korosti, että Saimaa on sisävesien tärkein kalastusalue, minkä vuoksi tarvitaan kalastuksen ja saimaannorpan suojelun yhteensovittamista.

Maanantaina hän sanoi Twitterissä pitävänsä uutista ikävänä.

Uudessa asetuksessa vaaditaan verkkojen ankkuroimista pohjaan molemmista päistä.

Luonnonsuojelujärjestöjen mielestä ministeriö on antanut sellaisen kuvan, että ankkurointi vähentäisi norppien takertumista verkkoihin.

Asiasta ei ole tutkimusnäyttöä, vaan ministeriö sanoo tutkivansa vaikutuksia kokemusten perusteella. Perjantain tapauksessa verkko oli ankkuroitu.

Lepän sähköpostin mukaan ministeriön infograafien otsikointia ja tekstejä on muutettu saadun palautteen perusteella.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo sanoi maanantaina kuutin verkkokuoleman olleen vain ajan kysymys.

Muista puolueista esimerkiksi kansanedustaja Saara-Sofia Sirén (kok) kertoi tiedotteessa, että kokoomus kannattaa laajempia verkkokalastusrajoituksia Saimaalla.

Saimaannorppa on erittäin uhanalainen. Kannan koko on nykyisin yli 420–430 yksilöä, joista lisääntymiskykyisiä on noin 225 eläintä.

Nykyiset kalastusrajoitukset ovat voimassa huhtikuuhun 2026 saakka.