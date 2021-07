Suomessa eduskunta on kytketty monia muita EU-maita tiiviimmin päätöksentekoon unionin asioista. Yksi kytkennän arkkitehdeistä on Peter Saramo, joka on päässyt myös seuraamaan läheltä, miten päätöksenteko on käytännössä toiminut.

Saramo, 65, on ollut koko vuodesta 1995 alkaneen jäsenyyden ajan valiokuntaneuvoksena eli johtavana virkamiehenä eduskunnan suuressa valiokunnassa. Siellä eduskunnan EU-valta tiivistyy.

Saramo jää eläkkeelle 1. helmikuuta ensi vuonna, mutta lomapäiviä on rästissä niin paljon, että Saramo jäi pois töistä jo heinäkuun alussa.

”EU:lla on taipumus kriisiytyä aina, kun on kesä”, Saramo selittää kertyneitä lomapäiviä.

EU-asioiden käsittelyjärjestelmä luotiin vuoden 1992 valtiosääntökomiteassa, jonka sihteerinä Saramo istui.

”Kirjoitin itselleni työpaikan perustuslakiin”, hän sanoo.

Suuri valiokunta lausuu eduskunnan kannan EU:ssa päätettävistä lainsäädäntö-, budjetti- ja sopimusasioista. Ulko- ja turvallisuuspoliittiset asiat menevät ulkoasiainvaliokuntaan, mutta muuten suuren valiokunnan aihekirjo on laaja. Valmistelussa apuna ovat eduskunnan muut valiokunnat.

Suuri valiokunta kuulee hallituksen ministereitä ennen ja jälkeen EU-kokousten. Ministereiden on noudatettava eduskunnan kantaa, kun he tekevät päätöksiä EU-tasolla.

Pohja järjestelmään luotiin eduskunnan silloisen apulaispääsihteerin Seppo Tiitisen, vanhemman eduskuntasihteerin Jouni Vainion ja pääsihteeri Erkki Ketolan työhuoneissa ”vapaasti läppää heittäen”, Saramo sanoo.

”Aika nopeasti ymmärsimme, mikä on pääpointti eli EU:n valtiosääntöoikeudellinen valuvika ja miten siihen on vastattava.”

Valuvika Suomen lainsäädännön kannalta on se, että EU:ssa neuvosto eli jäsenmaiden ministerit ovat keskeinen päätöksentekoelin.

”Ministerit käyttävät EU:ssa kollektiivisesti sellaisia valtaoikeuksia, joita heillä ei kotimaassaan ole. Meillä eivät ministerit säädä lakeja. Hyvin nopeasti me keksimme, että ainoa tapa hoitaa tämä on Suomen kantojen hyväksyminen ennakolta eduskunnassa.”

Peter Saramo.

Toinen keksintö oli keskittää EU-asiat eduskunnan suureen valiokuntaan, josta aika oli ajamassa ohi. Valiokunta oli ollut eräänlainen ylähuone, jossa kaikki lait kävivät pakollisella kierroksella. Vuonna 1990 tämä turhana pidetty kierros poistui.

Suuri valiokunta on eduskunnan hierarkiassa arvostettu valiokunta, mutta Saramon mukaan välillä eduskuntaryhmillä on ollut vaikeuksia löytää sinne jäseniä.

”Siinä on tämä ihan lapsellinen ongelma, että EU:n aikataulujen takia suuri valiokunta tekee ratkaisevat päätökset perjantai-iltapäivisin, jolloin edustajilla alkaa olla hinku vaalipiiriin.”

Valiokunta on kokoonpanoltaan laaja, 25 varsinaista jäsentä ja 13 varajäsentä, joten Saramo on nähnyt kansanedustajien koko riemunkirjon. On entisiä meppejä ja ministereitä, on myös niitä, joita Saramo kutsuu kauniisti ”faktaresistenteiksi” eli tosiasioille vastustuskykyisiksi.

”Kansanedustaja-aineksen koostumus muuttui urani aikana. Taloon tullessani oli yhä paljon lautamiestyyppejä eli ihmisiä joilla ei ollut välttämättä koulutusta, mutta vakaa pyrkimys hoitaa tehtävää ja perehtyä asioihin, vaikka ne eivät aina olisi kiinnostaneetkaan.”

Nyt Saramon mukaan politiikka on monelle nuorena aloitettu ura, jossa aikaa menee ”oman minäkuvan puleeraamiseen”.

”Onhan se hankalaa, jos kukaan ei välitä tylsistä asioista, joista ei saa pisteitä. Kyllä joku päättää ne kuitenkin, mutta se ei ole enää demokratiaa.”

Saramo erotti valiokunnassa kuultavina olleista ministereistä ne, jotka osasivat tiivistää ydinkohdat omin sanoin, ja ne, jotka lukivat paperista toisten ajatuksia. Oli myös niitä, jotka käyttivät kaiken puheajan mutta eivät olleet perillä asioista.

”Siinä huomaa, kenet voi luottavaisena päästää vaikeaan neuvotteluun ja kenen toivoo antavan vain taustatukea valtiosihteerille, joka hoitaa hommat.”

Saramo ryhtyi valiokuntaneuvokseksi valiokuntaan, jolle perustuslaki antoi raamit mutta joka joutui lennosta miettimään kaikki menettelysäännöt.

”Eduskunnassa osa ei vieläkään näytä mieltävän, että täytyy ottaa kantaa asiaan, joka on epämääräinen, voi vielä muuttua ja josta annetaan vain yleiset Suomen tavoitteet neuvottelijoille. Se tuntuu olevan hirveän vaikeaa joillekin. Tämä nähtiin myös elvytyspaketin yhteydessä”, Saramo sanoo.

Valiokunnassa oppositio saa kuulla samat asiat kuin hallituspuolueiden edustajat. Vaitiolomääräyksiä, jotka koskevat esimerkiksi Suomen neuvottelutavoitteita, on ollut tapana noudattaa.

Saramon mukaan hallitus pystyisi perustuslakia rikkomatta kertomaan EU-asioista paljon epämääräisemmin, mutta se ei kannata. Seuraavien vaalien jälkeen hallituspuolue voi olla itse oppositiossa.

Poliittisen ilmapiirin kärjistyminen näkyy silti valiokunnassa. Aiemmin ilmapiiri oli Saramon sanoin suorastaan ”sairaalloisen konsensushakuinen”, mutta nyt äänestyksiä on enemmän.

Saramon uran suurin EU-kriisi ajoittui äitienpäivään vuonna 2010, kun Kreikan luottoluokitus putosi roskalainaluokkaan ja sen rahansaanti markkinoilta uhkasi tyrehtyä. Muut EU-maat kasasivat pikavauhtia tukipaketin, mikä Suomessa merkitsi suoraa 1,5 miljardin euron lainaa Kreikalle.

Koska hallituksen on noudatettava eduskunnan kantaa, myös suuren valiokunnan piti päivystää päätösvalmiudessa. Se tarkoitti 36 tunnin yhtäjaksoista kokousta, tosin etänä. Jäsenille lähti aina tekstiviesti tulla tietokoneen ääreen, kun neuvotteluissa tuli käänne.

”Talouskriiseissä oli aina sama aikaikkuna. Se alkoi pörssien sulkeutumisesta perjantai-iltana New Yorkissa ja päättyi Tokion pörssin avaamiseen maanantaiaamuna. Alle kahdessa vuorokaudessa oli löydettävä ratkaisu.”

Saramo sanoo vinosti hymyillen, että Kreikan kriisi teki suuresta valiokunnasta hetkeksi halutun paikan, kun jäsenien näkyvyys kasvoi ovella päivystäneiden toimittajien ansiosta.

Suuressa valiokunnassa eli eduskunnan EU-valiokunnassa voi Peter Saramon mukaan tunnistaa ministerin asiantuntevuuden. ”Siinä huomaa, kenet voi luottavaisena päästää vaikeaan neuvotteluun ja kenen toivoo antavan vain taustatukea valtiosihteerille, joka hoitaa hommat.”

Kreikan rahoituksesta syntynyt äläkkä petasi perussuomalaisten isoa vaalivoittoa vuonna 2011. Puolue toi näkyviin EU-vastaisuuden, joka Saramon mielestä oli piilevänä koko jäsenyyden alkuajan.

Häntä ärsyttävät toisaalta puheet EU:sta pimeyden ytimenä mutta toisaalta myös EU-myönteisten hieman ”hengästynyt” tapa maalata EU:n kaikki päätökset suuriksi saavutuksiksi.

EU:sta tulevan lainsäädännön määrästä on vääriä käsityksiä. Saramon mukaan lain tasoisista säännöksistä 12–20 prosenttia on lähtöisin EU:sta, ei sen enempää. Sen sijaan erilaisia säädöksiä tulee valtava määrä. Ne ovat kuitenkin viranomaispäätöksen tasoisia eivätkä vaadi eduskuntakäsittelyä.

”Minusta EU on kiitettävän tylsä. EU on tehokkuustekijä – ajattele, jos meillä edelleen huomattava osa valtionhallinnosta tekisi niitä samoja nippelisäännöksiä, jotka nyt saadaan ilmaiseksi EU:lta.”

Valiokuntaneuvokset eivät yleensä näy julkisuudessa, mutta kuusi vuotta sitten Saramo päätyi keskelle sosiaalisen median myrskyä arvosteltuaan Venäjän hybridivaikuttamista tutkineita suomalaisia. Saramoa itseään epäiltiin liiasta Venäjä-myönteisyydestä.

Myrskyn takia Saramo kävi keskustelun eduskunnan pääsihteerin Seppo Tiitisen kanssa, mutta Tiitinen ei katsonut Saramon toimineen moitittavasti.

Saramo arvioi kuuluvansa Venäjä-näkemyksiltään suomalaisten suureen enemmistöön, joka kannattaa Venäjän koon ja sijainnin huomioimista Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Saramo ei pitänyt siitä, että silloisessa keskustelussa ihmisiä leimattiin ja yritettiin hänen mukaansa vaientaa.

”En pidä mustavalkoasetelmista”, hän sanoo.

Saramo aikoo osallistua eläkkeelläkin yhteiskunnalliseen keskusteluun, mutta Twitter-tiliään hän ei ole kohun jälkeen palauttanut.