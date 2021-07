Nykyistä EU:n nielujen ja päästöjen laskukaavaa on moitittu vaikeaksi ja monimutkaiseksi.

EU-komission versio ensi viikolla julkistettavasta maankäytön lulucf-asetuksesta on vuotanut laajasti.

Ensi viikolla Euroopan komissiolta odotetaan suurta lakiesitysten pakettia ilmastotoimista. Suomessa metsien vuoksi erityisen kiinnostava on maankäyttöä koskevan lulucf-asetuksen päivitys.

Asetus määrittelee sitä, miten esimerkiksi metsien ja peltojen hiilinielut ja päästöt otetaan huomioon unionin ilmastotavoitteissa.

HS:n näkemässä luonnoksessa komissio ehdottaa, että EU-maat sitoutuisivat poistamaan ilmakehästä hiilinieluilla päästöt huomioiden yhteensä 310 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuosittain. Tavoite olisi määrä saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.

Esimerkiksi vuonna 2018 jäsenmaiden metsien, ruohotasankojen, kosteikkojen ja peltojen nettonielut olivat yhteensä 263 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia.

Luonnoksesta kertoi Suomessa ensimmäisenä Maaseudun Tulevaisuus.

Uudessa ehdotuksessa jokaiselle jäsenmaalle määriteltäisiin kansalliset vuosittaiset tavoitteet hiilinieluihin.

Tämä korvaisi nykyisen hiilinielujen laskukaavan vuodesta 2026 eteenpäin.

HS:n näkemässä versiossa ei ole vielä määritelty lukuja siitä, miten nielut jakautuisivat jäsenmaiden kesken. Ehdotuksen mukaan ne laskettaisiin vuosien 2021, 2022 ja 2023 päästöjen ja nielujen pohjalta.

Esimerkiksi vuonna 2020 Suomen nettonielu oli Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 23 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia.

Nykyistä nielujen ja päästöjen laskukaavaa on moitittu vaikeaksi ja monimutkaiseksi. Tästä yhtä mieltä ovat olleet sekä nielujen kasvattamista ajavat että metsäteollisuus.

Tällä hetkellä jäsenmaan on varmistettava, että sen maankäytön sektorin päästöt eivät kasva vertailutasoon nähden. Vertailutaso määrittyy vuosien 2000–2009 mukaan. Tuolloin Suomessa hakattiin finanssikriisin ja taantuman vuoksi vähän, joten hiilinielu oli verrattain suurta.

Jos hiilinielut jäävät alle vertailutason eli nettopäästöiksi, maan täytyy kompensoida päästöjään muilla sektoreilla tai ostaa muilta mailta lulucf-yksiköitä. Toistaiseksi Suomi on välttynyt tältä.

Vuodetussa esityksessä ehdotetaan lisäksi, että vuodesta 2031 lähtien EU ottaisi nielujen ja päästöjen laskelmiin mukaan myös maatalouden päästöt, esimerkiksi metaanin.

Uutistoimisto Reutersin mukaan EU:n maatalouden päästöt eivät ole laskeneet vuoden 2010 jälkeen.

Luonnoksessa suunnitellaan myös hiilinielujen sertifikaattijärjestelmää. Viljelijät ja metsänomistajat voisivat myydä sertifikaatteja saastuttajille, jotka haluavat tasapainottaa päästöjään.

Tarkoituksena olisi, että näin metsänomistajille ja viljelijöille tulisi taloudellinen kannustin sitoa hiiltä.

EU:ssa on tällä hetkellä meneillään monta metsiin liittyvää uudistusta, jotka liittyvät myös toisiinsa.

Suurin syy on EU:n ilmastopolitiikan remontti. Unioni aikoo vähentää päästöjään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon.

Ehdotus lulucf-asetuksen päivitykseksi on määrä julkistaa osana ensi viikon ilmastolakipakettia 14. heinäkuuta. Tuolloin esitellään myös uusiutuvan energian direktiivin uudistus. Siinä biomassan eli esimerkiksi puun käytölle asetetaan kestävyyskriteerit.

Suomessa on keskusteltu tälläkin viikolla EU:n metsästrategiasta, joka komission on tarkoitus esitellä myös heinäkuussa. Se ei ole luonteeltaan lakiesitys vaan linjapaperi, jonka suora vaikutus sellaisenaan on vähäinen.

Kun komissio on tehnyt esityksensä, EU-parlamentti ja jäsenmaista koostuva neuvosto alkavat käsitellä niitä.