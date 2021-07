Suomi jättää yllättäen sisärajavalvonnan voimaan, jotta terveys­viranomaiset ehtivät valmistautua rajojen terveystarkastuksiin.

Matkustaminen Suomeen ei helpotukaan vielä kahteen viikkoon, vaikka vapautumisen mahdollistava laki tulee voimaan maanantaina.

Hallituksen on määrä päättää torstaina, että nykyinen tiukka sisä­rajavalvonta maahantuloperusteineen jää voimaan myös eurooppalaisten maiden kohdalla.

HS:n tietojen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö on perustellut pidennystä sillä, että kunnat ja sairaanhoitopiirit haluavat aikaa valmistautua presidentin tiistaina vahvistaman uuden tartunta­tautilain mukaisiin terveystarkastuksiin rajoilla.

Sisärajavalvonnan jatko tulee voimaan ensi maanantaina eli samana päivänä kuin myös uusi laki.

HS:n tietojen mukaan kansalaisten kannalta yllättävästä käänteestä on tarkoitus tiedottaa huomenna.

Jostakin syystä asia jätettiin sanomatta sosiaali- ja terveysministeriön tiedotus­tilaisuudessa tiistaina. Tilaisuudessa kerrottiin vain, kuinka matkustus vapautuu.

Lue lisää: Näin matkustus vapautuu

Edessä on sekavien säännösten aika rajoilla kahden viikon ajan.

Periaatteessa Suomessa siis säilyy samat tiukat maahantulosäännöt kuin nytkin sen suhteen, millä perusteilla maahan voi tulla maista, joissa koronaviruksen ilmaantuvuusluku on yli 25. Nämä maat ovat erikseen määritelty.

Maahan voi tulla muun muassa välttämättömän syyn, työn ja eräiden muiden syiden takia.

Maahan pääsee myös vapaasti ilman erillisiä syitä, jos matkustaja esittää todistuksen kahdesta koronarokotuksesta tai kuuden kuukauden sisällä sairastetusta covid-taudista.

Myös uusi tartuntatautilaki vaikuttaa rajatoimiin.

Se määrittelee, millaisiin terveystoimiin rajoilla joutuu, jos ylipäätään on oikeus saapua maahan. Hallitus on määritellyt maanantaina voimaan tulevassa asetuksessa joukon maita, joista voi tulla ilman mitään terveystarkastuksia.

Näissä yhtenä kriteerinä on se, että maassa ilmaantuvuusluku on alle 10.

Näiden maiden ja sisärajavalvonnan mukaisten 25 ilmaantuvuus­luvun maiden välissä on maita, joista voi tulla vapaasti, kunhan on esittää laissa määritellyt koronatodistukset tai ottaa Suomessa testin tai testejä.

Rajavartiolaitoksen rajatarkastusyksikön päällikkö Tuomas Laosmaa vahvistaa HS:n tiedot esityksestä sisärajavalvonnan jatkamisesta. Valtio­neuvoston on määrä päättää asiasta torstaina.

Hän sanoo, että tilanne on kieltämättä vaikea, mutta se on tehty, jotta terveysviranomaiset saisivat aikaa valmistautua rajaterveystarkastuksiin.

”Tässä tultaneen soveltamaan kahta lakia päällekkäin kahden viikon ajan”, hän sanoo.

”Nykyisten rajapäätösten mukaisesti maahantulo määräytyy ensin kuten nykyisin ilmaantuvuusluku 25:n mukaan. Terveysturvallisuustoimet määräytyvät puolestaan uuden tartuntatautilain mukaan.”

Määräyksistä tulee siis kaksiportaiset.

”Tämän hetken tietojeni mukaan sisärajavalvonta poistuu kahden viikon kuluttua ja EU-alueelta matkustaminen vapautuu siten, että sisärajavalvonta poistuu ja matkustusrajoituksia Suomeen ei ole, mutta maahan saapuviin sovelletaan tartuntatautilain vaatimuksia.”

Laosmaa sanoo, että EU:sta voi saapua ilman toimenpiteitä, jos on kaksi Suomen terveysviranomaisten hyväksymää rokotetta.

”Jos ei ole todistusta täydestä rokotussarjasta tai alle 6 kuukautta sitten sairastetusta covid-19-taudista, pitää esimerkiksi Ruotsista tulevalla olla välttämätön syy tai työmatka, jotta voi saapua.”

Sen jälkeen katsotaan, mitä todistuksia hänellä on.

”Jos hän saapuu ilman todistuksia, hänen pitää ottaa rajalla testi ja toinen aikaisintaan 72:n ja viimeistään 120 tunnin kuluessa tästä. Jos hän saapuu kahdella rokotuksella, hän voi tulla vapaasti ilman terveystarkastuksia”, Laosmaa jatkaa.

”Ja jos hänellä on negatiivinen testitodistus, pitää mennä Suomessa kolmen vuorokauden kuluttua toiseen testiin. Jos hänet on kerran rokotettu, hänen pitää mennä kolmen vuorokauden kuluttua kakkostestiin. Jos hän on sairastanut covidin, voi tulla vapaasti, jos maahan­tulo­edellykset muuten täyttyvät.”