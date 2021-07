Kovaa maahan­muutto­linjaa ajava kasvis­syöjä, joka puhuu mielellään taloudesta: Tällainen on perus­suomalaisten johtaja­kisaan lähtevä Riikka Purra

Perussuomalaisten Riikka Purra korosti torstaina puheenjohtaja­kisaan ilmoittautuessaan, ettei hän hingu valtaa. Minkälaisen johtajan perus­suomalaiset hänestä saisi?

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Riikka Purra kertoi torstaina odotetusti, että hän aikoo tavoitella puolueen puheen­johtajuutta Seinäjoen puolue­kokouksessa syksyllä Jussi Halla-ahon luopuessa tehtävästä.

Purra perusteli päätöstään muun muassa velvollisuuden­tunnolla ja saamillaan lukuisilla pyynnöillä.

Hän korosti samalla, ettei hän oikeastaan ole johtopaikkoja himoavaa tyyppiä tai ”itsensä tyrkyttäjä”. Hän kertoi jopa houkutelleensa tehtävään eduskunta­ryhmän puheenjohtajaa Ville Taviota.

”Aiempi toteamukseni siitä, että minulla ei ole suurta henkilökohtaista hinkua tehtävään on yksinkertaisesti totta”, Purra sanoi.

Mikäli Purra siis valittaisiin perussuomalaisten johtoon, vaikuttaisi puolue saavan hänestä alun perin vastahakoisen johtajan, jollainen Halla-ahokin oli aikanaan.

Mutta minkälainen puheenjohtaja­kisan ennakkosuosikkina pidetty Purra muutoin olisi? Miten puolueen linja muuttuisi?

Perussuomalaisissa Purra tunnetaan työteliäänä ja huolellisena puurtajana, jolla on selkeät näkemykset perussuomalaisesta politiikasta.

Poliittisesti hänen kuvataan olevan verraten lähellä Halla-ahoa. Purra kertoo itse aikanaan kiinnostuneensa perussuomalaisista muun muassa Halla-ahon blogia seurattuaan.

Purran mahdollisena heikkoutena puheen­johtajuutta ajatellen puolestaan mainitaan, että hänellä on takanaan vasta verraten lyhyt poliittinen ura.

Tämä oli myös yksi syy, joka sai hänet miettimään, onko puheenjohtajaksi pyrkiminen oikea valinta, kuten hän aiemmin kertoi HS:lle.

” ”Toki minua pyydettiin monta kertaa perus­suomalaisiin, mutta vetkuttelin politiikkaan lähtemistä.”

Purra, 44, tuli alun perin perussuomalaisiin vuonna 2016 poliittiseksi suunnittelijaksi. Mielenkiinto puolueen teemoja kohtaan oli herännyt hänen mukaansa silti jo kymmenisen vuotta aiemmin.

Ennen puoluetoimistolla työskentelyään hän laati puolueen ajatuspajalle Suomen Perustalle raportin maahanmuutosta. Politiikan ulkopuolella hän työskenteli muun muassa kansainvälisen politiikan väitöskirja­tutkijana.

”Toki minua pyydettiin monta kertaa perus­suomalaisiin, mutta vetkuttelin politiikkaan lähtemistä.”

Puolue-elämän ulkopuolella Purra tunnettaan esimerkiksi vihermehuihin kiintyneenä kasvisyöjänä. Muuta lihaa kuin kalaa hän ei ole syönyt yli 20 vuoteen. Varsin tyylitellyllä Instagram-­tilillään Purra esittelee lähinnä terveellisen oloisia ruoka-annoksia ja mehujansa.

”En tykkää kasvissyönnin tai sen paremmin lihansyönnin tai minkään muunkaan asian pakottamisesta tai naamalle hieromisesta. Minusta ihmisen ruokavalio on hänen oma asiansa. Ruoka ja ravinto ovat itselleni juuri sitä – eivät siis identiteettipolitiikan rakennusaineita.”

Torstaisessa puheessaan Purra painotti, että hän on ollut keskeisessä roolissa muotoilemassa perus­suomalaisten politiikkaa viime vuosina esimerkiksi vara­puheen­johtajan tehtävänsä kautta. On siis luonnollista, ettei hän näe puolueen linjassa suurta korjattavaa.

Pieniä painotuseroja saattaisi silti tulla.

Purra sanoi muun muassa, että hän itse puhuisi nykyistä enemmän taloudesta ja korostaisi sen merkitystä erittäin monien asioiden taustalla.

Maahanmuuttolinjan osalta hän totesi olevansa puolueen ”haitallista” maahanmuuttoa vastustavalla nykylinjalla ja viittasi puolueen ohjelmiin.

Purra sanoi silti, että pyrkisi perustelemaan aiempaa selvemmin sitä, miksi perussuomalaiset ajaa sellaista maahanmuuttolinjaa, kuin se ajaa.

”Me emme tee sitä kiusallamme, me emme ole ihmisvihaajia, me emme ole suhtaudu kylmästi maailmaan ja lähimmäisiin vaan meidän maahanmuuttopoliittiselle linjallemme on erilaisia syitä, joita voidaan löytää taloudellisista, kulttuurisista ja sosiaalisista [syistä].”

” ”Jos minusta on kiinni, perussuomalaiset ei koskaan osallistu hallitukseen, jossa se ei merkittävästi onnistuisi tiukentamaan suomalaista maahanmuuttopolitiikkaa.”

Perussuomalaiset ajaa maahan­muutto­poliittisessa ohjelmassaan muun muassa humanitaarisista syistä tapahtuvan maahanmuuton lopettamista kokonaan.

Mitä Purrasta tarkoittaa, ettei puolue suhtaudu kylmästi maailmaan tai lähimmäisiin, kuten hän muotoili?

”Ihmisellä on oikeus hakea turvapaikkaa ja se on kansainvälisiin sopimuksiin ja lainsäädäntöön kirjattu. Toisaalta sinne ei ole kirjattu, että minkä maan pitää se turvapaikka antaa.”

”Toisaalta ei ole sanottu, että turvapaikan pitää olla ikuinen tai kansainvälisen suojelun pitää automaattisesti johtaa kansalaisuuteen. On hyvin monia asioita, joissa on mahdollista täysin rationaalisesti perustellusti ja johdonmukaisesti kiristää maahan­muutto­politiikkamme.”

Purra viittaa usein esimerkiksi Tanskan sosiaalidemokraattisen hallituksen ajamaan maahanmuuttolinjaan hyvänä esimerkkinä Suomelle.

Tanska on viime vuosina tullut tunnetuksi tiukasta linjasta. Hiljattain sen parlamentti hyväksyi esimerkiksi lain, jonka nojalla turvapaikanhakijat voidaan lennättää EU-alueen ulkopuolisiin keskuksiin odottamaan hakemustensa käsittelyä.

Purra kertoi torstaina myös, että pääministeripuolueen paikka olisi hänen johdollaan puolueelle selkeä tavoite. Hallitukseen mennään kuitenkin vain, jos maahan­muutto­politiikka muuttuu.

”Jos minusta on kiinni, perussuomalaiset ei koskaan osallistu hallitukseen, jossa se ei merkittävästi onnistuisi tiukentamaan suomalaista maahanmuuttopolitiikkaa.”

Hänen mielestään muilta puolueilta pitäisikin nyt kysyä, ovatko ne valmiita hallitukseen, joka tekee maahanmuuttoon merkittäviä tiukennuksia.

Kun asiaa kysyttiin, Purra ei tarkasti määritellyt, mitä maahanmuuttopolitiikan merkittävä muuttuminen konkreettisesti tarkoittaa. Hän viittasi muun muassa puolueen maahanmuuttopoliittiseen ohjelmaan ja sen tunnettuihin tavoitteisiin.

Hallitusyhteistyöstä Purra sanoi, että periaatteessa se olisi hänen johdollaan mahdollista kaikkien puolueiden kanssa, jos asioista päästään sopuun.

”Totta kai oppositiossa teemme eniten yhteistyötä kokoomuksen kanssa, toisaalta keskustan kanssa meillä on hyvin paljon samanlaisia tavoitteita ja arvoja.”

”Perinteisessä sosiaalidemokratiassa on myös samanlaisia tavoitteita ja arvoja kuin perussuomalaisissa. Mutta jotenkin tällä hallituskaudella tuntuu, että meidän yhtäläisyytemme ovat aika heikkoja.”

” Purra uskoo, että hallituksen tavoite lisätä työperäistä maahanmuuttoa tuo työntekijöitä pääasiassa matalapalkka-aloille.

Halla-ahon kaudella perussuomalaisten on tulkittu siirtyneen politiikassaan oikealle verrattuna Timo Soinin aikaiseen puolueeseen. Halla-ahon seuraajan kohdalla tullaankin seuraamaan myös puolueen asemoitumista tässä suhteessa.

Hiljattain huomiota herätti Halla-ahon linjapuhe, jossa hän totesi, että ammattiyhdistysliike ja elinkeinoelämä eivät kykene sopimaan tarvittavista toimista Suomen työllisyyden kohentamiseksi.

Hän ei suoraan sanonut perussuomalaisten kannattavan esimerkiksi työttömyysturvan ja irtisanomissuojan heikentämistä tai yleissitovuuden purkamista. Hän antoi kuitenkin selvästi ymmärtää näiden uudistusten olevan tarpeellisia.

Tämä tulkittiin linjamuutoksena ja Halla-ahon katsottiin jo petaavan pohjaa oikeistohallitukselle. Poliittisesta vasemmistosta syytettiin Halla-ahon hyökkäävän työntekijöiden asemaa vastaan.

Mitä Purra ajattelee esimerkiksi kyseisistä työehtokeskustelusta?

Hänestä puhe ymmärrettiin väärin.

”Perussuomalaisten voimassaolevassa eduskuntavaaliohjelmassa sanotaan, että työmarkkinoille kaivataan joustoja, ja me kannatamme kyllä tiettyyn rajaan asti paikallista sopimista ja sen lisäämistä, mutta tämä on tehtävä työehtosopimusten määrittelemässä kehikossa.”

”Mielestäni tämä on oikein hyvä lähestymistapa tähän asiaan.”

Teemasta puhutaan kuitenkin Purran mielestä harhaanjohtavasti. Hän uskoo, että hallituksen tavoite lisätä työperäistä maahanmuuttoa tuo työntekijöitä pääasiassa matalapalkka-aloille. Sillä on hänestä väistämättä vaikutuksia näiden alojen palkkoihin ja työehtoihin.

Halla-aho on ollut viime vuosina vahvasti puoluetta määrittelevä johtaja. Julkisuudessa on pohdittu paitsi tulevan puheenjohtajan suuria saappaita myös sitä, mikä Halla-ahon asema perussuomalaisissa tulee jatkossa olemaan.

Purra muotoili torstaina, ettei tuleva johtaja – mahdollisesti siis hän – tule olemaan toinen Halla-aho.

”Olen nähnyt arvioita, että hän jäisi jonkinlaiseksi varjoksi. On aivan selvää, että seuraava puheenjohtaja tulee tekemään omaa perussuomalaista politiikkaa ja kehittämään puoluetta omista lähtökohdistaan”, Purra sanoi.

Mitä Halla-ahon tulevaan rooliin puolueessa tulee, Purra totesi, että tämä on tietysti hänen itsensä päätettävissään.