Ulkoministeri Pekka Haaviston mukaan EU:ssa on nyt tarkkailtava tilanteen kehitystä Liettuan ja Valko-Venäjän rajalla. Myös Puolan ja Latvian rajatilannetta seurataan, Haavisto sanoo.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) sanoo, että Liettuan ja Valko-Venäjän rajalle kehkeytyneeseen siirtolais­tilanteeseen on syytä suhtautua vakavasti.

”Tällä tavalla järjestettyä uhkaa Valko-Venäjän suunnasta Liettuaan ei voi EU:ssa hyväksyä”, Haavisto sanoo.

Valko-Venäjän kautta Liettuaan on viime aikoina saapunut poikkeuksellisen suuri määrä siirtolaisia. Valko-Venäjä alkoi päästää tulijoita EU-maa Liettuaan rajan yli sen jälkeen, kun EU oli kesäkuussa hyväksynyt lisäpakotteita Valko-Venäjää vastaan.

Pakotteiden taustalla oli oppositio­­aktivisti ja toimittaja Raman Pratasevitšin pidätys toukokuussa. Pratasevitš pidätettiin sen jälkeen, kun Ryanairin Ateenasta Vilnaan matkalla ollut kone pakotettiin laskeutumaan Valko-Venäjälle.

Haavisto katsoo, että tilanteen kehitystä on nyt tarkkailtava EU:ssa. Hän uskoo, että asia nousee esiin maanantaina EU:n ulkoministeri­kokouksessa, vaikkei se varsinaisesti ole asialistalla.

”Jos luvut kasvavat, niin silloin tietysti pitää ottaa Liettuan rajavartiointi yhä tarkemmin [käsittelyyn] ja myöskin kautta­kulku­reitteihin pyrkiä vaikuttamaan”, Haavisto sanoo.

Ulkoministeri pitää erittäin tärkeänä, että EU on jo yhteisesti reagoinut rajaturvallisuus­virasto Frontexin kautta. Hän ei ole toistaiseksi perään­kuuluttamassa uusia toimia.

Frontex on käynnistänyt operaation sekä Liettuan että Latvian rajoilla. Suomi lähettää molempiin maihin kaksi rajavartijaa ja ajoneuvon heinäkuun aikana.

Liettua syytti keskiviikkona Valko-Venäjää siitä, että se lennättää tulijoita ulkomailta pääkaupunkiinsa Minskiin lähettääkseen heitä EU-maihin.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Liettua kertoi rakentavansa fyysisen aidan rajalle ja lähettävänsä joukkoja estämään siirtolaisten tuloa. Aidan rakentaminen alkoi perjantaina.

Jo aiemmin heinäkuussa Liettua julisti hätätilan siirtolaistilanteen takia.

Liettuan rajaviranomaisten mukaan heinäkuun ensimmäisten seitsemän päivän aikana Liettuaan tuli Valko-Venäjältä 779 siirtolaista ilman asianmukaisia lupia, kertoo Reuters. Viime vuonna vastaava lukema oli 636 koko ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Haavisto kertoo, että ulkoministeriön saamien tietojen mukaan tulijoiden joukossa on ollut henkilöitä, joita on tullut lennoilla joko Istanbulin tai Bagdadin kautta ja jotka pyrkivät kohti Eurooppaa. Kansalaisuuksissa on ollut irakilaisia, kongolaisia ja kamerunilaisia, mikä ei ole Liettuan rajalle tyypillistä.

”Sillä tavalla se näyttää järjestetyltä ja siltä, että se on Minskistä käsin ohjattua. Tämä on tällaista hybridi­vaikuttamista, jolla pyritään pakolaisten tai siirtolaisten virtaa ohjailemalla tai käynnistämällä painostamaan naapurimaata”, Haavisto sanoo.

Hänen mukaansa ministeriössä on seurattu tarkasti myös Puolan ja Latvian rajoja, missä on ollut niin ikään merkkejä hiukan lisääntyneistä rajanylityksistä.

Liettuan raja on ollut Haaviston tietojen mukaan tähän saakka vain noin 40-prosenttisesti valvottu sen rauhallisuuden vuoksi.

”Valitettavasti tällaisen rauhallisen rajan luonne, jos tämä on tällaista järjestettyä toimintaa, saattaa muuttua. Liettua joutuu lisäämään rajavalvontaa myös näille osille, joilla sitä ei tähän mennessä ole ollut.”

Liettuan ja Valko-Venäjän välinen raja-asia nousi esiin myös torstaina, kun Haavisto tapasi Turkin ulkoministerin Mevlüt Çavuşoğlun Helsingissä.

Liettua on pyytänyt Turkilta apua, että se pyrkisi vaikuttamaan kauttakulkuun maassaan. Çavuşoğlu kertoi lehdistö­tilaisuudessa Helsingissä, että Turkki on myös valmis työskentelemään asiassa Liettuan kanssa. Hänen mukaansa on myös selvitettävä, kuljetaanko Liettuaan tosiaan Turkin kautta.

”Se on hyvä merkki sinänsä, että nyt on tiedostettu, että tällainen ongelma on olemassa. Se voi lisätä esimerkiksi lentokenttä­tarkastuksia ja dokumenttien tarkastuksia, jotta tiedetään, että ihmiset ovat oikealla asialla liikkeellä”, Haavisto sanoo.

Haavisto kommentoi perjantaina lyhyesti myös torstain tietoja siitä, että Valko-Venäjä oli estänyt pääsyn maan vanhimman uutis­organisaation Nasha Nivan verkko­sivuille ja ratsasi useiden maa­kunta­lehtien toimituksia.

”Valko-Venäjä on tällä hetkellä ikävällä ja ongelmallisella tiellä suhteessa oppositioon”, Haavisto sanoo.

Hän toteaa, että tiedotus­välineiden vapauden rajoitukset ovat olleet esillä yhtenä teemana esimerkiksi silloin, kun Valko-Venäjältä maanpakoon lähtenyt oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskaja vieraili Suomessa.

Tsihanouskajan kertoman mukaan kuva tilanteesta on ollut hyvin negatiivinen, Haavisto kertoo.

”Mehän olemme näiden vierailujen jälkeen olleet yhteydessä Valko-Venäjän hallintoon ja sanoneet, että meillä on tällainen viesti maanne oppositiolta, voiko se jotenkin auttaa dialogin synnyttämisessä. Toistaiseksi ei ole ollut mitään positiivista vastakaikua.”