Valtiovarainministerin tehtävät jättänyt Matti Vanhanen (kesk) saa hyvän loppu­arvo­sanan kansalaisilta. Harvempi on tyytyväinen Annika Saarikkoon (kesk) tiede- ja kulttuuriministerinä.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus nauttii edelleen varsin vankkaa suosiota kansalaisten keskuudessa, osoittaa tuore HS-gallup.

Hallituksen suosio on kuitenkin heikentynyt hiukan sitten viime joulukuun. Tuolloin 57 prosenttia vastaajista arvioi, että hallitus on onnistunut joko melko tai erittäin hyvin työssään. Nyt vastaava lukema on 54 prosenttia.

16 prosenttia kyselyn vastaajista vastasi nyt, että hallitus on onnistunut erittäin tai melko huonosti työssään ja 29 prosentin suhtautuminen oli neutraalia.

Myös pääministeri Marin saa edelleen varsin hyvää palautetta kansalaisilta. 63 prosenttia kansalaisista arvioi Marinin onnistuneen työssään joko melko tai erittäin hyvin.

Tämäkin lukema on pienentynyt viime joulukuun mittaukseen verrattuna. Tuolloin 70 prosenttia ajatteli Marinin onnistuneen.

Marin on silti edelleen poikkeuksellisen suosittu. Ennen häntä suomalaisten enemmistö on ollut vain kolmesti tyytyväinen pääministeriinsä. Kesäkuussa 2015 prosenttia ajatteli siten Juha Sipilästä (kesk) ja touko- ja joulukuussa 2012 Jyrki Kataisesta (kok).

HS on kysynyt kansalta hallituksen onnistumisesta vuodesta 2011 alkaen. Hallituksen nyt saama arvosana on kolmanneksi paras tuona aikana. Kaksi parempaa arvosanaa ovat Marinin hallituksen aiemmin saamia. Viime kesänä Marinin hallituksen työtä piti onnistuneena jopa 71 prosenttia vastaajista.

HS-gallupin toteuttaneen Kantar TNS:n tutkimusjohtaja Sakari Nurmela arvioi, että sekä hallituksen että Marinin suosion laantuminen liittyy ainakin korona­tilanteen normalisoitumiseen.

Viime kesän hallituksen huippu­suosio ajoittui aikaan, jona korona­viruksen ensimmäinen aalto oli juuri saatu taltutettua onnistuneesti. Poliittiset erot olivat hetkeksi jääneet taustalle julkisessa keskustelussa.

”Nyt kun tulemme normaalimpiin aikoihin, niin olemme enemmän keskustelussa, joka nostaa esiin eroja”, Nurmela sanoo.

Tätä ajatusta tukee myös se, että ennen muuta suurimmissa oppositio­puolueissa suhtaudutaan kyselyn tausta-aineiston mukaan aiempaa kriittisemmin sekä hallituksen että Marinin työhön.

Myös keskustalaisista hieman harvempi kuin joulukuun mittauksen aikaan antoi pää­ministeri Marinille hyvän arvosanan.

Tämänkertainen kysely tehtiin kesäkuun lopulla kuntavaalien jälkeen. Vaalit olivat omiaan nostamaan esiin poliittisia eroja. Takana oli myös muun muassa kevään kehys­riihen yhteydessä koettu hallituskriisi sekä kovat väännöt EU:n elvytys­paketista ja sote-uudistuksesta. Marinin osalta julkisuudessa oli myös häneen liitetty aamiaiskohu.

Kyselyssä tiedusteltiin myös, miten hallituksen keskeiset ministerit ovat onnistuneet tehtävissään.

Niin sanotun hallitus­viisikon lisäksi mukana oli nyt jo valtiovarain­ministerin tehtävän jättänyt Matti Vanhanen (kesk) ja ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr). Kyselyssä mitattiin nyt jo opetus­ministeriksi palanneen Li Anderssonin (vas) sijaan hänen sijaisensa Jussi Saramon (vas) onnistumista.

Haaviston osalta huomionarvoista on, että hänen suosionsa näyttää palautuneen sitten joulukuun. Haaviston toimet olivat tuolloin laajan huomion kohteena, kun eduskunta käsitteli al-Holin leiriin liittyvää ministerivastuuasiaa.

Joulukuussa 22 prosenttia katsoi Haaviston onnistuneen joko melko tai erittäin hyvin. Nyt lukema on 35 prosenttia, eli suurin piirtein samaa tasoa kuin viime kesäkuussa. 28 prosenttia arvioi nyt hänen hoitaneen tehtäviään joko erittäin tai melko huonosti ja loput suhtautuvat neutraalisti.

Saramo ja Vanhanen saivat kyselystä eräänlaiset loppu­arvo­sanansa.

Vanhasen katsottiin onnistuneen seuraavaksi parhaiten pääministeri Marinin jälkeen. 53 prosenttia vastaajista arvioi, että hän on onnistunut melko tai erittäin hyvin työssään. Luku oli kohentunut kolme prosentti­yksikköä joulukuusta.

25 prosenttia arvioi Saramon onnistuneen melko tai erittäin hyvin ja 13 prosenttia melko tai erittäin huonosti. Muilla ei ollut selvää näkemystä.

Haaviston ja Vanhasen lisäksi arvosanaansa viime joulukuuhun verrattuna paransi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r). Hänen työnsä arvioi onnistuneeksi kolme prosenttiyksikköä useampi kuin joulukuussa. Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) ja valtiovarain­ministeriksi siirtyneen Annika Saarikon (kesk) työtä piti puolestaan onnistuneena aiempaa harvempi. Ohisalon lukema oli heikentynyt neljä ja Saarikon viisi prosentti­yksikköä.

Saarikko sai kyselyssä arvion toukokuun lopulla päättyneestä tiede- ja kulttuuri­ministerin työstään. Kysymyksen muotoilussa viitattiin nimenomaan tähän pestiin.

42 prosentilla oli neutraali käsitys Saarikon toiminnasta. Myönteisesti suhtautui 23 prosenttia ja kielteisesti käytännössä yhtä moni, eli 24 prosenttia.

Saarikko oli ainoa tutkituista ministereistä, joka ei saanut oman puolueensa kannattajien enemmistön tukea taakseen. Keskustan kannattajista 42 prosenttia arvioi hänen onnistuneen erittäin tai melko hyvin.

Oikeusministeri Henrikssonin onnistumisesta omien silmissä mittaus ei suoraan kerro, koska mukana ovat vain suurimmat puolueet.