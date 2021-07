Markku Ollikaisen mielestä hallitus on synnyttänyt polttomoottoriautoista poliittisen ongelman turhaan.

Suomen ilmastopaneelin puheenjohtajalla Markku Ollikaisella on visio siitä, miten sähköautot yleistyisivät Suomessa. Paneeli on esitellyt ehdotuksensa myös maamme hallitukselle.

”Tässä asiassa tämä hallitus ei ole kauhean fiksusti toiminut. Synnytetään poliittista ongelmaa siellä, missä sitä ei tarvitsisi syntyä”, Ollikainen sanoo.

Hän viittaa puolueiden linjaukseen, että polttoaineveroa ei koroteta. Ollikainen kannattaa ehdotusta, jossa polttoaineveron korotusta kompensoitaisiin autoveron laskulla.

Autoilun sähköistyminen nousi jälleen puheenaiheeksi, kun EU-komissio esitti uusien autojen päästöjen vähentämistä nollaan vuoteen 2035 mennessä.

Ollikainen ajattelee esityksen, kuten koko komission ilmastopaketin, tukevan Suomen tavoitteita. Autonvalmistajien paine ja sähköisten autojen tarjonta kasvavat.

Sähköautojen yleistymiselle on Ollikaisen mukaan ensinnäkin kaksi selvää ehtoa. Ne tuskin tulevat yllätyksenä.

”Kaupunkeihin ei tule sähköautoja, jos kerrostalolataus ei toimi. Ja pitkänmatkalaiset, joille sähköautosta on eniten hyötyä, eivät siirry niihin, jos valtateiden tehokas latausjärjestelmä ei toimi”, Ollikainen sanoo.

”Bensa-asemat ovat aika lailla ottaneet linjan, että ne eivät tarjoa latausasemia. Missä pakottava lainsäädäntö?”

Sähköiset henkilöautot yleistyvät Ollikaisen mukaan siten, että jokainen auto tuo liikenteeseen kaksi tai kolme lisäautoa, kun ihmisten kokemukset ja kiinnostus kasvavat.

Kolmas houkutin olisi sähköauton hankintatuen korottaminen 6 000 euroon.

Nykyisin uuden täyssähköauton ostaja voi saada 2 000 euron hankintatuen. Ollikainen perustaa ehdotuksensa tutkimusryhmänsä laskelmiin.

Tuen korotuksen jälkeen merkittävälle osalle suomalaisista tulisi muutamassa vuodessa mahdollisuus vaihtaa sähköautoon, Ollikainen sanoo.

Hän uskoo, että markkinoille saataisiin alle 10 000 euron hintaisia käytettyjä sähköautoja ja uusien sähköautojen hinnat laskisivat polttomoottoriautojen tasolle vuoteen 2025 mennessä.

”Ja silloin polttoaineen hinnannousu veron kautta tai liikenteen päästökaupan kautta on perusteltu, kun on mahdollisuus vaihtaa johonkin toiseen. Eikä tarvitse aprikoida, onko tämä oikeudenmukaista vai ei.”

Hallituksen tavoitteena on ollut vähentää liikenteen päästöistä puolet vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon.

Ollikainen sanoo, että jos sähköautot yleistyisivät ja nykyinen biopolttoaineiden volyymi siirtyisi täysin raskaaseen liikenteeseen, tavoite saavutettaisiin likimain kokonaan.

Puolittaminen ei tosin välttämättä riitä. Ollikaisen mukaan EU-komission tuoreet ehdotukset unionin ilmastotoimiksi tarkoittavat tavoitteen kiristämistä.

Ollikainen toivoo, että julkisessa keskustelussa suhteutettaisiin paketin seurauksia oikein.

Suomessa on pidetty esillä huolta erityisesti talvimerenkulusta. Komissio haluaa laajentaa päästökaupan merenkulkuun eli saada saastuttajat maksamaan.

Talvella laivat aiheuttavat enemmän päästöjä, ja Suomen mielestä olisi reilua, jos ne saisivat helpotuksia kustannuksista.

Ollikaisen mukaan kyse on lähinnä yksityiskohdasta, joka hoituu pienellä korjauksella.

”Totta kai täytyy ajaa kansallista etua, mutta se ei ole isoin asia Suomen haasteissa.”

” ”Kyllähän tämä tarkoittaa hallitukselle hikistä hommaa.”

Iso asia koskee käytännössä liikennettä ja maataloutta. Suomelle on ollut vaikeaa tehdä päätöksiä, joilla niiden päästöjä vähennettäisiin. Nyt haasteet kasvavat entisestään.

Suomessa on varauduttu siihen, että niin sanotun taakanjakosektorin päästöjä pitäisi vähentää vuoteen 2030 mennessä 47 prosenttia.

Komission 50 prosentin ehdotus yllätti ainakin Ollikaisen. Sen sijaan päästökauppa pääsi komission esityksissä hänestä vähällä.

”Kyllähän tämä tarkoittaa hallitukselle hikistä hommaa.”

Vaikka komission esityksiä saatetaan käsitellä jopa kaksi vuotta, Ollikaisen mielestä hallituksen pitäisi reagoida tavoitteisiin jo syksyn budjettiriihessä.

Liikenteen ja maatalouden toimien lisäksi asuntojen öljylämmityksestä pitäisi hänen mukaansa päästä nopeasti kokonaan eroon.

Maatalouden päästöjä pitäisi Ollikaisen nopeiden laskujen mukaan saada vähennettyä kaksi miljoonaa tonnia kymmenessä vuodessa. Tavoite on kova. Mitä pitäisi tehdä?

”Vaikka ruokavalinnoillakin on merkitystä, sanoisin, että senkin kanssa voidaan vielä edetä rauhassa.”

Sen sijaan hän kohdistaisi päätökset ylemmälle tasolle, esimerkiksi rehuntuottajille. Tutkimukset viittaavat siihen, että märehtijöiden metaanipäästöjä voitaisiin vähentää lisäämällä rehuun tiettyjä lisäaineita.

”Parasta olisi vaatimus, että kaiken myytävän rehun tulee sisältää komponentteja, jotka vähentävät päästöjä ainakin 10–12 prosenttia.”

Lisäksi jonkin verran auttaisi biokaasun käytön edistäminen. Merkittävät vähennykset ilokaasupäästöihin saataisiin siirtämällä osa turvepelloista metsätalouteen.

” ”Ei maapallo tai ilmasto anna anteeksi sitä, että reiluuden nimissä lasketaan päästövähennyksiä.”

Odotettavissa on, että syksyn budjetti­riihenkin aikaan keskustellaan jälleen ilmastotoimien reiluudesta.

Ollikaisen mielestä keinoja reiluuden hoitamiseen kyllä on eikä sen nimissä voi heikentää ilmastotavoitteita.

”Ei maapallo tai ilmasto anna anteeksi sitä, että reiluuden nimissä lasketaan päästö­vähennyksiä. Reiluus täytyy hoitaa toisin.”

Komission ilmastopaketti nosti pöydälle myös maankäytön ja metsien hiilinielut.

Ilmastopaneeli pitää hiilineutraaliustavoitteen kannalta lähtötasona 21 miljoonan tonnin nieluja. Luku perustuu vuosien historialliseen keskiarvoon, ja siinä on otettu huomioon metsien hakkuiden vuosittainen vaihtelu.

Komission ehdotuksessa Suomelle esitettiin alustavasti hiilinielujen vuosittaiseksi tasoksi noin 17,8 miljoonaa tonnia.

Julkisuudessa on esiintynyt huolta siitä, että Suomen hiilinieluilla korvattaisiin Keski-Euroopan maiden päästöjä. Monelle muulle maalle nielutavoitteet kirjattiin kuitenkin paljon suuremmiksi, esimerkiksi Ruotsille 47 miljoonaa tonnia.

”Sillä puolella Suomi pääsee yllättävän vähällä. Olisin mieluusti ottanut vähän korkeamman nieluvaatimuksen ja vähän alhaisemman taakanjakosektorin tavoitteen.”

Jos metsiä katsoo vain ilmaston ja hiilinielujen näkökulmasta, 21 miljoonan tonnin tavoitekaan ei ole Ollikaisen mukaan uhka metsien käytölle.

Hänen mukaansa metsänielu voisi laskennallisesti olla varsin pienikin, jos maaperän päästöjä ennen muuta turvepelloista saataisiin kuriin.

Kyse ei kuitenkaan ole vain ilmastosta.

”Meille se on summausta. Moni­muotoisuudelle se ei ole summausta.”

Kuinka paljon meillä on toivoa ilmastokriisissä?

”No hemputisti. Tämä tilannehan on muuttunut ihan ratkaisevasti”, Ollikainen sanoo.

Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Ilmastopaneeli uskoo tavoitteen täyttyvän jopa helposti.

” ”Se puoli, missä meillä on suurimmat päästöt, menee juuri niin kuin pitää.”

Hyvästä etenemisestä on Ollikaisen mukaan kiittäminen energiantuotantoa ja teknologiateollisuutta. Muutosta on vauhdittanut EU:n päästökauppa.

”Se puoli, missä meillä on suurimmat päästöt, menee juuri niin kuin pitää.”

Edelläkävijyys hyödyttää myös taloutta. Ollikainen kehuu, että suomalaisten osaaminen on huippuluokkaa esimerkiksi energiatehokkuudessa ja älykkäissä sähköverkoissa.

Ollikaisen mielestä muutoksen vauhti on hillitön myös maailman mittakaavassa.

”Taloudelliset ja tekniset mahdollisuudet ovat tällä hetkellä aivan erinomaiset. No sitten on se poliittinen tahto. Hyvä asia on, että se on viimein kasvamassa.”

EU:n poliittinen tahto on hänestä selvä, ja Yhdysvalloilla se on uudelleen selvä presidentti Joe Bidenin valinnan jälkeen.

Taitavalla ulkopolitiikalla tulisi saada maailman muut suuret saastuttajatkin mukaan.

Vetyteknologia ja ruoantuotannon vallankumous kuulostavat futuristisilta asioilta, mutta niihin Ollikainen panee toivonsa.

Vedyn avulla energiaa voidaan varastoida ja käyttää myöhemmin sähkönä tai lämpönä. Sen avulla voidaan myös valmistaa muita tuotteita, kuten sähköpolttoaineita.

Ollikaisen mukaan yleisesti ajatellaan, että vetytalous vähentää päästöjä koko maailmassa 90–95 prosenttia.

Nykyisistä päästöistä jäisi noin viisi prosenttia, jotka kompensoitaisiin kasvavilla hiilinieluilla. Siihen auttaisi ruoantuotannon muutos.

”Vuoteen 2050 mennessä tämän kaiken pitäisi olla ajettu läpi.”

” ”Uskon myös, että soluviljely ratkaisee kasvavan väestön ruokkimisen haasteen.”

Ruoantuotannon vallankumouksella Ollikainen viittaa soluviljeltyihin, bioreaktorissa kasvatettaviin kasvis- tai eläinperustaisiin proteiineihin. Ollikainen uskoo, että Suomesta voisi tulla tässä supervalta.

”Globaalistihan toivo on se, että erityisesti hirmuiseksi kasvanut kotieläintalous voidaan ajaa alas ja sitä kautta vapauttaa maata takaisin luonnolle ja makeaa vettä ihmisille. Uskon myös, että soluviljely ratkaisee kasvavan väestön ruokkimisen haasteen.”

Ollikaisen mielestä visiot eivät ole vihamielisiä perinteiselle maataloudelle, vaikka sen mittakaava pienenisi. Soluviljely tarvitsee maataloudesta glukoosia eli sokeria, ja osa ihmisistä haluaa aina käyttää perinteisiä maataloustuotteita.