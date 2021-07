Sakari Puisto on ensimmäisen kauden kansanedustaja.

Perussuomalaisten johtoon hakeva Sakari Puisto on Cambridgen fysiikan tohtori, joka löytää maahanmuutosta ja EU:sta myös hyviä puolia

”Puolueen täytyy pysyä ajassa mukana”, Sakari Puisto sanoo.

Perussuomalaisia johtaa jo toistamiseen tohtori, jos puolueen jäsenet valitsevat kansanedustaja Sakari Puiston, 44, kuukauden kuluttua puheenjohtajakseen.

Perussuomalaisten aktiivien piirissä tunnettu mutta suurelle yleisölle varsin tuntematon Puisto kertoi kesäkuun lopussa perussuomalaisten puoluekokouksessa Seinäjoella lähtevänsä ehdolle puheenjohtajakisaan.

Väistyvän puheenjohtajan Jussi Halla-ahon väitöskirja käsittelee muinaiskirkkoslaavin substantiivien ja adjektiivien taivutus­päätteiden historiallista kehitystä. Fyysikko Puisto liikkuu väitöskirjassaan enemmän nykyajassa, sillä hänen nanorakenteita koskeva väitöskirjansa käsittelee metallipinnoilla tapahtuvia kemiallisia reaktioita ja rakenteita.

Puisto teki väitöskirjansa yhdessä maailman arvostetuimmista yliopistoista, Cambridgessa Englannissa.

Yliopistolla hän kävi muun muassa ehkä maailman kuuluisimman fyysikon Stephen Hawkingin seminaareissa ja osallistui myös tämän syntymäpäiville.

”Kaikkein parasta olivat erilaiset keskustelut ja seminaarit, joihin osallistuin myös vapaa-ajalla. Sain tavata paljon ihan loistavia Nobel-tasonkin tiedemiehiä ja istua heidän kanssaan seminaarisalin yläkerrassa keskustelemassa ja juomassa teetä tai kahvia”, Puisto sanoo.

Puisto opiskeli Cambridgessa vuosina 1998–2004. Englannissa hän aisti maailmaa myös luentosalien ulkopuolella. Hänelle syntyi vahva käsitys, että huonosti hallittu maahanmuutto voi muodostua merkittäväksi ongelmaksi.

Opiskelujen jälkeen Puisto siirtyi yksityisen yrityselämän palvelukseen.

Ensiksi hän työskenteli Kiinassa muun muassa teknologiatuotteita valmistavassa Chungnam-sukuyhtiössä, joka sijaitsi Shenzhenin miljoonakaupungissa Hongkongin lähellä.

Suomessa hän jatkoi pienehkön teknologiayrityksen palveluksessa ja hoiti muun muassa tiede- ja teknologiatoimia.

Vuonna 2013 Puisto kävi Tampereella perussuomalaisten avoimessa yleisö­tilaisuudessa. Yhteiskunnalliset asiat olivat kiinnostaneet jo nuorena, mutta viimeistään tämän tilaisuuden jälkeen Puisto oli valmis siirtymään bisneksestä ja tieteestä politiikkaan.

”Näin, että puolueessa oli valtava tarve erilaiselle asiantuntemukselle. Perussuomalaisissa oli tilaa toimia, ja puolueen linja sopi aika hyvin ajatuksiini. Näin hyvän sauman lähteä vahvistamaan puoluetta omilla ajatuksellani esimerkiksi talouteen liittyen.”

Puisto on ollut keskeisesti mukana perussuomalaisten ohjelmatyössä.

Heti perään Pirkanmaan perussuomalaiset pyysivät Puistoa eurovaaliehdokkaaksi ja hän suostui.

”Olen vieläkin otettu siitä, kuinka hyvän vastaanoton silloin sain.”

Puiston oppineisuus ja ahkeruus otettiin puolueessa nopeasti käyttöön. Perussuomalaisten työministeri Jari Lindström otti hänet poliittiseksi erityisavustajakseen kahdeksi vuodeksi eli puolueen hajautumiseen saakka.

Tuolloin Puisto pääsi otsikoihin, kun hän yritti poistaa virkamiesten valmistelemalta listalta muun muassa somalijärjestöjen avustukset kotouttamistoiminnasta.

Perussuomalaisten vuoden 2017 hajaannuksen jälkeen Puistolla on ollut keskeinen asema monessa puolueen ohjelmatyössä. Usein hän on tehnyt työtä Riikka Purran kanssa, joka aikoo niin ikään pyrkiä puolueen johtoon.

Parin vuoden aikana perussuomalaiset on alkanut puhua maahanmuuton ja EU-kriittisyyden lisäksi paljon verojen alennuksesta.

”Työni näkyy esimerkiksi talouspolitiikassa, mutta voi sanoa ylipäätään hyvin laajalti siinä, millaisia linjauksia meillä on. Olin mukana myös keskeisessä asemassa palauttamassa puoluetta hajaannuksen jälkeisestä kaoottisesta tilanteesta takaisin raiteilleen.”

Kuinka suuri sinun merkityksesi on perussuomalaisten nykyisessä linjassa?

”Kyllä se on varsin suuri.”

Puisto on kotoisin Tampereelta. Hänen äitinsä toimi hammashoitajana ja isänsä mainosalalla sekä taksikuskina.

Puisto puhuu hillitysti ja rauhallisesti, hiukan kuin Halla-aho, mutta vailla kyynisyyttä, negaatioita ja sarkasmia.

Kuntoliikunta ja kirjat ovat kiinnostaneet Puistoa nuoresta lähtien. Pyydettäessä hän mainitsee yhden erityisen tiedekirjan. Se on Erwin Schrödingerin What Is Life? vuodelta 1944. Kirja käsittelee elävien solujen fysiikkaa.

”Olen rauhallinen ja maltillinen. Tällaisilla adjektiiveilla minua varmaan voisi parhaiten kuvailla. Syvälle ajatteleva. Harkitseva.”

Puoluejohtajakisassa Riikka Purra on ennakkosuosikki, sillä hän on selvästi tunnetumpi kuin Puisto.

He molemmat ovat olleet Halla-ahon uskottuja.

”Maailma menee eteenpäin. Jo tällä eduskuntakaudella on tapahtunut paljon esimerkiksi ympäristö- ja ilmastoasioissa. Puolueen täytyy pysyä ajassa mukana”, Sakari Puisto sanoo.

Sakari Puisto, kuinka muuttaisit puoluetta?

”Minä vahvistaisin linjauksia ja puolueen osaamista. Linjoja täytyy tarkentaa ja joiltakin osin modifioida [muuttaa], mutta päälinjat pysyisivät kutakuinkin ennallaan.”

Puisto sanoo, että erityisesti talouspolitiikan linjauksissa on kehittämistä ja muissakin kysymyksissä pitää rakentaa lisää sisältöä ohjelmaan.

Puisto sanoo, että hän toisi enemmän esille muun muassa koulutus- ja innovaatio­politiikan linjauksia.

Hänestä puolueen pitää profiloitua myös ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

Puisto uskoo, että esimerkiksi ympäristö- ja ilmastokysymyksissä perussuomalaiset voisivat hyvinkin löytää yhteisen hallitusohjelman muiden puolueiden kanssa.

”Vihreät ovat meille vaikein puolue, koska puolueen toimia määräävät ideologisuus ja idealismi ja heidän ajatuksistaan on usein pitkä matka realismiin”, hän arvioi.

”Perussuomalaiset tunnustavat ilmaston­muutoksen ilmiönä ja sen, että sitä vastaan tulee toimia, mutta niin, että otamme huomioon taloudelliset ja tekniset realiteetit sekä sen, että muutos tehdään oikeuden­mukaisesti.”

Verojen korotus ei perussuomalaisille maistu, oli sitten kyse liikenteen veroista, ansio­tuloista tai muusta. Puiston talous­politiikan ytimessä on ostovoiman parantaminen.

Puiston voi luokitella talouspolitiikassa varsin oikeistolaiseksi. Paikallista sopimista pitää hänen mielestään tuoda merkittävästi lisää, mutta ensisijaisesti työehtosopimusten puitteissa.

Heinäkuussa Riikka Purra sanoi HS:ssa, että hänen kynnyskysymyksensä seuraavaan hallitukseen menolle on maahanmuuton kriteerien merkittävä kiristäminen.

Myös Puistolle maahanmuuttopolitiikan tiukennus on tärkeä asia, mutta hän sanoo uskaltavansa puhua EU:n ja maahanmuuton hyvistäkin puolista.

Puisto muistuttaa, että hän on itsekin ollut kahdeksan vuotta maahanmuuttaja.

”Minulla on paljon positiivisia kokemuksia maahanmuutosta. Ajaisin positiivisen maahanmuuton edistämistä. Onko meillä aste-ero Riikan kanssa? Voi siinä olla, mutta on myös minulla tiukka kanta turva­paikka­politiikkaan”, hän kertoo.

”Maahanmuuton huono puoli on laaja­mittainen ja hallitsematon maahanmuutto, joka aiheuttaa taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia. Hyvät puolet ovat tänne tulevat yrittäjät, opiskelijat ja työperäinen maahanmuutto, jotka pitkällä aikavälillä hyödyttävät Suomea.”

Puisto sanoo, ettei hänen EU-linjansa ole jyrkkä.

”EU puolestaan on Suomelle arvo-, talous- ja turvallisuusyhteisö. Se sitoo Suomen länsimaiseen kehikkoon monessa mielessä. Näen siinä myös hyviä puolia. Suhtaudun kriittisesti EU:ssa vallan keskittämiseen, taloudellisiin yhteisvastuisiin ja tulonsiirto- ja taakanjakojärjestelyihin.”

Puisto lähtisi viemään perussuomalaisia voittoon eli seuraavaksi pää­ministeri­puolueeksi.

Kynnyskysymys hallitukseen menolle olisi ainakin se, että EU:n elpymisrahastoista ei saa tehdä pysyviä tai toistuvia. Turva­paikka­politiikkaa pitäisi kiristää ja ostovoimaa vahvistaa. Valtion menokurin pitää olla tiukempi.

”Kiristäisin oleskelulupia, kansalaisuuden saamista ja myös laittoman maassa oleskelun torjuntaa. Palautuksia ja niiden toteuttamista pyrkisin tehostamaan.”

Osa perussuomalaisten kannattajista korostaa, että suomalaista perimää pitää suojella. Mitä mieltä olet tällaisesta keskustelusta?

”Tuollaiseen keskusteluun en lähde edes mukaan.”

Sakari Puisto lähtisi viemään perussuomalaisia seuraavaksi pääministeripuolueeksi.