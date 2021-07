Komissio saattaa esittää myös keinoja, joilla lievennettäisiin päästö­vähennysten aiheuttamaa hintojen nousua. Muistissa ovat poltto­aineiden hinnan­korotuksista aiheutuneet mielen­osoitukset.

Kuukauden kestäneen helleputken mittaan suomalaiseen mieleen on saattanut juolahtaa, että tämä ei ole ihan tavanomaista.

Tähän yhteyteen sopiikin hyvin, että EU:n komissio esittelee keskiviikkona mittavan listan toimia, joilla unioni – siis myös me suomalaiset – yritämme hillitä ilmaston lämpenemistä.

Tiistaina oli vielä epäselvää, tuliko julkistuspäivä sittenkin liian pian, ja valmistuvatko kaikki yksityiskohtaiset esitykset ajoissa komission neuvottelujen jäljiltä.

Joka tapauksessa komissioon kohdistuu paljon odotuksia. Ilmastotoimia on pidetty jopa yhtä merkittävänä hetkenä EU:n historiassa kuin sisämarkkinoiden luomista.

EU:ta ohjaa muun muassa lähes kahdensadan maan yhteinen Pariisin sopimus, jonka velvoittamana päästövähennys­tavoitteita pitää kiristää. Lisäksi muutama viikko sitten EU:ssa hyväksyttiin ilmastolaki, jossa tavoite on nyt sitovasti kirjattu: kasvihuone­kaasu­päästöjen tulee vähentyä vuoden 1990 tasosta 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Tavoitteista siirrytään nyt keinoihin, ja niissä komissio viilaa vanhaa ja esittelee kokonaan uutta. Kaikki keskeisimmät päästölähteet on huomioitu eli muun muassa autot, lämmitys, teollisuus, meri- ja lentoliikenne.

Suurena linjana paketissa on se, että hiilidioksidi­päästöt tehdään entistä kalliimmiksi.

” Päästöjen vähentäminen muuttuu koko ajan yhä kalliimmaksi, sillä helpot toimet on jo tehty.

Päästökaupan päästöoikeuksien hintaa halutaan hilata ylöspäin ja päästö­kauppaa laajentaa tieliikenteeseen ja lämmitykseen. EU:n ulkopuolelta tuleville hiili-intensiivisille tuotteille halutaan asettaa tullit. Päästökaupan ulkopuolelle jäävien alojen päästö­vähennys­tavoitteet nousevat.

Tämä tulee näkymään myös kotitalouksien maksamissa hinnoissa. Komissiolta voi tulla esityksiä myös siitä, miten esimerkiksi polttoaineen hintojen nousu hyvitettäisiin pienituloisimmille EU-kansalaisille. Muistissa ovat Ranskan keltaliivien mielenosoitukset.

Suomessa keskustelu on kiihtynyt päästöjen vastapainosta eli metsien hiilinieluista, jotka ovat kokonaiskuvassa mukana vahvemmin kuin aiemmin. Fossiilisten päästöjen vähentäminen muuttuu koko ajan yhä kalliimmaksi, sillä helpot toimet on jo tehty. Siksi Euroopassa katse on kääntynyt nieluihin.

Ilmastoon liittyvien lainsäädäntö­ehdotusten lisäksi komission on määrä esitellä metsästrategia, joka ei itsessään ole laki, mutta se ohjaa tulevaa lainsäädäntöä.

Metsästrategia on johdettu EU:n biodiversiteetti­strategiasta, jossa tarkoituksena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja säilyttää ja ennallistaa ekosysteemejä.

Suomessa pelätään muun muassa sitä, että muut maat pääsevät luistelemaan päästö­vähennyksistä Suomen hiilinielujen turvin ja että komissio laajentaa EU:n toimivaltaa metsäpolitiikkaan, vaikka se halutaan pitää kansallisessa toimivallassa.

Samoin metsästrategiassa pitäisi Suomen mukaan ottaa paremmin huomioon metsien taloudellinen merkitys.

Tästä alkaa parin vuoden neuvottelujakso, jonka aikana komission lakiesitykset käyvät jäsenmaiden ja EU-parlamentin mankelin läpi ennen muuttumistaan laeiksi.

Suomi tuo pöytään metsät ja meriliikenteen jääolot, ja samalla tavalla kaikki muutkin maat pitävät esillä omia kansallisia erikoisuuksiaan.

Jos EU mielii saavuttaa kaikkien jäsenmaiden yhdessä sopimat päästövähennystavoitteet, kovin paljon pakettia ei voi vesittää.