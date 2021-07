Suuria yllätyksiä elinkeinoelämän ja ympäristöjärjestöjen edustajien mielestä keskiviikon ehdotuksissa ei nähty.

Greenpeacen Kaisa Kososen mielestä Euroopalla on nyt mahdollisuus näyttää maailmalle suuntaa ilmastotoimissa.

EU-komission keskiviikkona julkistamat ehdotukset unionin ilmastotoimiksi herättivät tuoreeltaan elinkeinoelämässä ja ympäristöjärjestöissä sekä myönteisiä että kielteisiä ajatuksia.

Koska pakettia oli ennakoitu kattavasti ja osia siitä oli vuodettu etukäteen, suuria yllätyksiä järjestöjen edustajien mielestä ei nähty.

Paketissa ehdotettuja keskeisiä toimia ovat esimerkiksi hiilimaksut, uusien autojen päästöttömyys vuoteen 2035 mennessä sekä päästökaupan laajentaminen tieliikenteeseen ja rakennusten lämmitykseen.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) johtava asiantuntija Kati Ruohomäki sanoo kiinnittäneensä huomiota ensinnäkin siihen, että komissio sai koko paketin ajoissa kasaan.

Kokonaisuutena EK kuvasi pakettia kohtuullisen onnistuneeksi. EK:n mielestä on hyvä, että päästökaupan asema tunnustetaan ja että kaikille jäsenmaille ja toimialoille ehdotetaan tiukennuksia.

”Jokainen joutuu venymään tässä seuraavien vuosien aikana”, Ruohomäki sanoo.

Tärkeimpänä kehityskohteena Ruohomäki mainitsee sen, miten päästökauppa ja hiilitullit sovitetaan yhteen. Järjestön mielestä ilmaisia päästöoikeuksia tulee jakaa täysimääräisesti, kunnes hiilitullit osoittautuvat toimivaksi ratkaisuksi.

Metsäteollisuudelle erityisiä kysymyksiä lainsäädäntöpaketissa ovat esimerkiksi uusiutuvan energian ja maankäytön kysymykset.

Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtajan Timo Jaatisen mielestä metsäteollisuudella olisi EU:n ilmastotavoitteelle paljon annettavaa. Hänestä EU kuitenkin näkee metsät liikaa vain hiilensidonnan ja monimuotoisuuden kautta, eikä ota tarpeeksi huomioon fossiilisten tuotteiden korvaamista.

”Komissiossa ei ole kokonaisvaltaista ymmärrystä tälle metsäasialle.”

Hiilinieluista Jaatinen muistuttaa, että hakkuissa on huomattavia vaihteluita vuosittain. Suomessa suuresti esillä ollut komission metsästrategia on valmis, mutta se on määrä julkaista vasta perjantaina.

Metsäteollisuutta huolettaa myös ehdotus päästökaupan laajentamisesta merenkulkuun. Jaatinen huomauttaa, että metsäteollisuus on hyvin kuljetusintensiivinen ala.

”Suomen huolia ei ole otettu talvimerenkulun osalta millään tavalla huomioon. Tämä on iso vaikuttamisen paikka mepeillemme ja hallitukselle”, Jaatinen sanoo.

Talvimerenkulusta otti keskiviikkona kantaa yhdessä Metsäteollisuuden kanssa myös Keskuskauppakamari.

Ympäristöjärjestö Greenpeace Suomen mielestä positiivista on, että toimia ehdotetaan, mutta tavoitteet voisivat olla vieläkin tiukempia. Kososen mukaan 55 prosentin päästövähennystavoite pitäisi nähdä minimitasona, josta voitaisiin parantaa.

”Meillä on nyt mahdollista näyttää maailmalle suuntaa ja näyttää, miten tällaista isoa siirtymää hallitaan”, sanoo Greenpeace Suomen ilmasto- ja energia-asiantuntija Kaisa Kosonen.

Kattojärjestö Climate Action Network on laskenut, että komission ehdotuksilla voitaisiin yltää 58 prosentin nettovähennyksiin.

Esimerkiksi maankäytön hiilinielujen tavoitteista Kosonen jopa yllättyi. Koko EU tavoittelee vuoteen 2030 mennessä 310 miljoonan hiilidioksidiekvivalentin tasoa, josta Suomelle oli alustavasti esitetty 17,7 miljoonan tonnin tavoitetasoa.

”Jos EU esittää nielujen lisäystavoitetta, olisi ollut odotettavaa, että olisi jokin lisäys Suomellekin.”

Kaikki järjestöjen edustajat painottavat, että pakettia on mahdollista kommentoida vasta yleisellä tasolla. Seuraavaksi alkaa esitysten tarkempi syynääminen.