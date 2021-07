”Ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää yhteiskunnan sähköistämistä”, elinkeinoministeri sanoo.

Suomi suhtautuu epäillen EU:n komission esittämiin energian­säästötavoitteisiin.

EU:n keskiviikkona esittelemässä ilmastotoimien paketissa energia­tehokkuuden tavoitteita kiristetään rajoittamalla merkittävästi nykyistä energian kulutusta vuoteen 2030 mennessä sekä korottamalla vuosittainen säästötavoite lähes kaksinkertaiseksi.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) mukaan asiassa piilee ristiriita: samaan aikaan vaaditaan vähennyksiä, mutta ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää yhteiskunnan sähköistämistä.

”Se on ollut meillä hyvin selkeä linja. Minun on vaikea kuvitella, että me voisimme lähteä niin merkittäviin säästöihin, mitä tuossa on esitetty”, Lintilä sanoo.

Alustavasti työ- ja elinkeinoministeriössä on laskettu, että Suomen pitäisi rajoittaa loppuenergian käyttö noin 255 terawattituntiin vuonna 2030.

Määrä vastaa vuoden 1995 tasoa. Vuonna 2019 Suomen loppuenergian käyttö oli 298 terawattituntia.

Jos EU:n vaatimus tulee voimaan vuonna 2024, se tarkoittaisi lähes kahden prosentin energiankulutuksen vähentämistä vuosittain vuoteen 2030 saakka.

”Pitääkö Tornion terästehdasta ruveta ajamaan vain yhdessä vuorossa”, Lintilä vertaa.

Teollisuusneuvos Petteri Kuuva työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolta sanoo myös suunniteltujen vetyhankkeiden lisäävän sähkön käyttöä.

”Sähköjärjestelmä on varmasti vuoteen 2030 mennessä jo täysin päästötön. Sähköenergian kulutus ei ole ongelma, jos se tulee päästöttömästä lähteestä. Pitäisi katsoa sitä, miten tehon riittävyys saadaan hoidettua”, Kuuva sanoo.

Kuuvan mukaan komission esittämät tavoitteet tulee ottaa huomioon tulevan ilmasto- ja energiastrategian valmistelussa ja katsoa, miten päästö­vähennys­tavoitteiden lisäksi Suomi pääsee energian käytön kattoa koskevaan tavoitteeseen.

Jäsenmaakohtaisten tavoitteiden lisäksi komissio aikoo asettaa sektorikohtaisia velvoitteita. Julkiselle sektorille eli valtiolle, maakunnille, kunnille ja seurakunnille on tulossa tavoite vähentää energian loppukäyttöä 1,7 prosenttia vuosittain.

Komissio esittää maille myös vuosittaisia säästötavoitteita energiassa. Suomelle asetettu sitova tavoite uusista säästöistä nousisi 2,4 terawattitunnista 4,5 terawattituntiin vuodessa.

Säästötavoitteeseen kuuluu, että julkisen sektorin rakennukset on jatkossa peruskorjattava lähes nolla­energia­tasoon, ja perus­korjausten nykyinen määrä on lähes kaksinkertaistettava.

Ministeriössä on laskettu alustavasti, että kunnille tämä tarkoittaisi 3,6 miljardin euron ja valtiolle 0,2 miljardin euron remonttitarvetta vuodessa.

”Olen hyvin skeptinen. Minun on vähän vaikea uskoa julkisen sektorin perus­korjaustarpeeseen”, Lintilä sanoo.

Lintilä pohtii myös, miten tämä onnistuisi juridisesti. Perus­korjaus­vaatimus koskee julkisen sektorin osalta kuntia, joilla on Suomessa itsehallinto ja joita valtion on sen takia vaikea velvoittaa peruskorjaamaan kiinteistöjään.

”Veikkaanpa, ettei tule menemään komission esittämissä malleissa.”