HS kysyi suurimpien puolueiden euroedustajilta näkemyksiä EU:n ilmastopakettiin. Äänenpainot eroavat esimerkiksi sen suhteen, onko kokonaisuus osin liian lepsu vai osin liian tiukka.

Suomalaiset europarlamentaarikot antavat EU:n komission keskiviikkona julkaisemalle laajalle ilmasto­paketille sekä kiitoksia että moitteita.

HS kysyi näkemyksiä suurimpien puolueiden edustajilta. Äänenpainot eroavat esimerkiksi sen suhteen, onko kokonaisuus osin liian lepsu vai osin liian tiukka.

EU:n komissio julkisti keskiviikkona esityksenä niin sanotusta Fit for 55 -ohjelmasta, jonka tavoitteena on vähentää päästöjä 55 prosenttia verrattuna vuoden 1990 tasoon vuoteen 2030 mennessä.

Mukana on muun muassa päästökaupan tiukennuksia ja laajennuksia, hiilitullit EU:n ulkopuolelta tuleville hiili-intensiivisille tuotteille ja kiristyksiä autojen päästönormeille. Maankäyttö ja metsät otetaan vahvasti mukaan osaksi EU:n päästö­vähennystavoitteita.

Lue lisää: Metsät, hiilitullit, autot: Tällaisia ilmastotoimia EU-komissio ehdottaa ja näin ne voivat vaikuttaa Suomeen

Sdp:n Miapetra Kumpula-Natri pitää hyvänä ennen kaikkea sitä, että EU on lähtenyt tekemään laajaa rakenteisiin vaikuttavaa muutosta.

”Minusta on hirveän hyvä, että tässä on tällainen järjestelmän muutoksen ajatus: tehdään liikenteestä päästötöntä, tehdään energiasta päästötöntä”, hän sanoo.

”Jos toimisimme Suomena yksin, meillä ei olisi mahdollisuutta muuttaa markkinoilla olevia tuotteita. Kun olemme Eurooppana 20 prosenttia maailman­taloudesta, niin jos sanomme, että täällä on muuten kysyntää päästöttömille autoille, niin kyllä niitä alkaa tulla.”

Kumpula-Natri korostaa, että paketilla luodaan kysyntää puhtaille teknologioille, mikä tuo työpaikkoja muutoksen etunenän aloille ja yrityksille. Suomi voi hyötyä, koska se on edelläkävijä vuodelle 2035 asettamallaan hiilineutraalius­tavoitteellaan.

Muutostarpeita on Kumpula-Natrin mielestä esimerkiksi siinä, että meriliikenteen päästö­kaupassa huomioitaisiin Suomen talviolot. Samaa korostivat keskiviikkona myös Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd) ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk).

Lue lisää: Ilmastoministeri Mikkonen: ”EU ottaa ilmasto­kriisin tosissaan”, talvi­meren­kulun uudet päästö­maksut Suomelle ”keskeinen kysymys”

Vihreiden Ville Niinistö arvioi, että paketilla saadaan vähennettyä päästöjä komission tavoitteen mukaisesti.

Yleisesti hän kiittää pakettia. Hän kuitenkin muistuttaa, että vihreät on alun perin ajanut kireämpää päästö­vähennystavoitetta.

”Kyllähän tässä on hyvin merkittävä vaikutus ennen kaikkea energiamurroksen ja liikenteen vähäpäästöisyyden toteutumisessa. Tässä lähtevät isot investoinnit liikkeelle.”

Niinistön mielestä tietyillä sektoreilla paketissa on kuitenkin ”huomattavaa viivyttelyä ja löysäilyä.” Näin on hänestä esimerkiksi hiilinielu­tavoitteiden kohdalla.

”Jos inhorealistisesti sanoo, niin komission viesti on se, että Suomen metsissä tarvitsee tehdä jopa vähemmän ilmaston eteen kuin tähän mennessä on tehty. Eihän se oikeasti näin voi mennä”, hän sanoo.

Hiilinieluilla tarkoitetaan sitä, että metsät ja muu kasvillisuus sitovat ilmakehästä hiilidioksidia.

Komission Suomelle ehdottama hiilinielutavoite on pyöristettynä 17,8 miljoonaa hiilidioksidi­ekvivalenttitonnia.

Suomen nettonielut ovat vuosina 2013–2020 vaihdelleet 8,2 ja 23 miljoonan tonnin välillä riippuen pitkälti metsien käytöstä. Viime vuonna nielu oli 23 miljoonaa tonnia eli suurempi kuin nyt asetettu tavoite.

Komission laskennassa tavoitteet on asetettu vuosien 2016–2018 nielujen tason perusteella. Niinistö huomauttaa, että näinä vuosina hakkuut olivat poikkeuksellisen suuria ja siksi nielut pieniä.

”Tässä kävi niin hassusti tai hyvin, miten sen nyt sanoo, että Suomen nieluvelvoite laskee sen takia, että me olemme viime vuosina hakanneet niin paljon metsää.”

Niinistö toteaa, että Suomen oma hiilineutraalius­tavoite vuodelle 2035 edellyttää joka tapauksessa suurempia nieluja.

Suomessa on ajateltu, että oman hiilineutraalius­tavoitteen täyttäminen vaatisi hiilinieluille 21 miljoonan tonnin tason.

”Lopputulos on se, että Suomelta vaaditaan hiilinielujen osalta vähemmän kuin tähän asti ja vähemmän kuin me olemme jo pystyneet tekemään. Jos Metsäteollisuus ja MTK tästä valittavat, niin en tiedä, mitä he haluavat.”

Meriliikenteen päästökaupasta Niinistö sanoo, että vaikka kansalliset reunaehdot esimerkiksi talvimerenkulun osalta on hyvä huomioita, on hänestä olennaista nyt, ettei Suomi lähde neuvotteluissa vesittämään isoa kuvaa.

Kokoomuksen Petri Sarvamaa sanoo, ettei kuvailisi pakettia hyväksi Suomen kannalta.

”Kokonaisuus on sellainen, että tästä kääritään hihat ja ryhdytään syksyllä hommiin.”

Sarvamaakin nostaa esiin esimerkiksi hiilinielut. Niiden osalta ”alustavan varovainen” arvio on hänestä, että komission esitys on pahimpia pelkoja suosiollisempi Suomelle.

”Hakkuumäärät 2016–2018, jotka ovat komission esityksessä se pohja, ovat Suomelle kohtuullisen ok”, hän sanoo.

”Kauhukuviin verrattuna, mitä tässä odotettiin, niin siihen nähden tuon kanssa voidaan lähteä tekemään töitä parlamenttiin ja neuvostoon.”

Sarvamaa korostaa kuitenkin, että malliin liittyy vielä epävarmuuksia tulevaisuuden osalta.

Omana suurimpana huolenaan pakettiin liittyen Sarvamaa mainitsee sosiaalisen rahaston, jonka kautta olisi tarkoitus tukea niitä, johon esimerkiksi energia­kustannusten nousu osuu.

Noin 70 miljardin euron rahasto on tarkoitus perustaa EU:n budjettivaroista, ja jatkossa se saisi rahoituksensa päästö­kauppa­järjestelmän tuloista.

Jäsenmaiden vastuulla on tehdä suunnitelma, ketkä voivat olla tuen piirissä ja miten tuki heille ohjataan. Jäsenmaiden oletetaan rahoittavan tukea myös itse.

Sarvamaa on huolissaan siitä, millä perusteilla rahaa jaetaan.

Jos rahoituksella esimerkiksi parannettaisiin rakenteita siten, että nykyisin vähemmän ilmaston­muutos­talkoisiin osallistuvat maat voisivat osallistua paremmin, olisi se Sarvamaasta järkevää. Hänestä komission esityksen pohjalta näin ei vaikuta olevan.

”Jos siitä tulee nimensä mukaisesti sosiaalirahasto niin, että maksetaan avustuksia ilman, että saadaan jäsenvaltioita tekemään ja toimimaan näiden tavoitteiden eteen, niin siinä ei ole mitään järkeä.”

Perussuomalaisten Laura Huhtasaari sanoo, että tässä vaiheessa paketista on lähinnä paljon kysymyksiä, ja asioista pitää ottaa selvää.

Hänkin ottaa esille muun muassa päästökaupan laajenemisen meriliikenteeseen.

”Erityisesti Suomi, joka on täysin viennistä riippuvainen maa, niin meille se ensimmäinen asia, mikä pitää ottaa selville on, miten tämä tulee vaikuttamaan teollisuutemme kilpailukykyyn.”

Huhtasaaresta on selvitettävä myös, mikä vaikutus on sillä, että päästö­kaupassa päästö­oikeuksien ilmaisjako jatkuu vuoteen 2025 saakka, minkä jälkeen sitä aletaan pienentää 10 prosentilla vuodessa.

”Myös polttonesteiden hinta tulee nousemaan päästökaupan takia. Miten se tulee vaikuttamaan teollisuuden ja viennin toimintaan?” hän kysyy.

Huhtasaari suhtautuu Sarvamaan tavoin kriittisesti myös komission ehdottamaan rahastoon, jolla tuettaisiin pienituloisia kotitalouksia.

Keskustan Mauri Pekkarinen sanoo, että kokonaisuudessaan paketissa moni asia oli paremmin painotettu kuin ennakko­tietojen valossa olisi saattanut ajatella.

”Mutta on monta huolen­aihetta ja moni asia jää vielä selvityksen varaan”, hän sanoo.

Pekkarinenkin nostaa esiin talvimerenkulun meriliikenteen tulevassa päästökaupassa.

”Siinä suhteellisesti häviämme.”

Pekkarinen lisää, että talvimerenkulun jättäminen huomiotta on huono asia erityisesti, koska Suomi on jo ennestään suhteellisesti heikossa asemassa Keski-Euroopan maihin verrattuna pitkien kuljetus­etäisyyksien vuoksi.

Pekkarinen tarttuu myös taakanjako­sektorin tavoitteisiin. Hänestä Suomelle ehdotettu päästö­vähennys­tavoite on hyvin kova.

Taakanjako tarkoittaa sitä, että EU on asettanut kansalliset, sitovat päästö­vähennys­tavoitteet päästökaupan ulkopuolisille sektoreille, eli esimerkiksi liikenteelle, lämmitykselle ja maataloudelle.

Suomen aiempi velvoite oli 39 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Nyt tavoite nostettaisiin 50 prosenttiin. Muutamalla muulla maalla on yhtä kova tavoite.

”46–47 prosenttia vielä menisi joten kuten, sekin tekee tiukkaa, mutta 50 prosenttia on todella kova.”