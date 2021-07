Vihreillä on nyt oiva aika profiloitua, sillä ympäristö­asiat ovat mitä toden­näköisimmin koko loppu­vuoden politiikan keskeisin teema.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen kohtalon kannalta mielenkiintoisin hallituspuolue on tällä hetkellä vihreät.

Vihreissä on käyty kesällä perinpohjaista keskustelua siitä, miksi vihreät ei menestynyt kuntavaaleissa yhtä hyvin kuin edellisellä kerralla vuonna 2017.

Puolue on ilmiselvästi päättänyt ryhtyä tuumasta toimeen ja terästäytyä.

”Hän on skarppi, tietää paljon, osaava puheenjohtaja, joka kokoaa joukkoja. Mutta tarvitsemme jatkossa enemmän nyrkkiä pöytään. Ponnekkaampia ulostuloja ja esiintymisiä”, vihreiden varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallio sanoi Iltalehdessä tällä viikolla vihreiden puheenjohtajasta Maria Ohisalosta.

Mustakallio haukkui vihreät miesten unohtamisesta. Julkisuus oli taattu.

Puheenjohtaja Ohisalo oli ehtinyt jo napata poliittisen keskustelun ilmaherruuden pari päivää ennen Mustakallion ulostuloa.

Ohisalon ponnekas ja tunteikas ulostulo 7. heinäkuuta sisälsi peräti kolme uutista.

Hän sanoi hakevansa jatkokautta puheenjohtajana ja odottavansa lasta.

Kaiken kukkuraksi hän haukkui hallitus­kumppaneita tavalla, joka ei ole vihreissä yleistä. Hän syytti hallituskumppaneita hallitusohjelman vastaisesta toiminnasta.

”Hallituksessa päätetään yhdessä linjat, ja meidän mielestämme tässä keskusta ja demarit ovat yhdessä lobanneet EU-tasolla sellaisia tavoitteita, jotka eivät ole linjassa hallitus­ohjelman kanssa”, Ohisalo sanoi.

Vihreiden on ollut vaikea erottua koronakriisiä hoitavassa hallituksessa, joka keskustaa myöten on sitoutunut toteuttamaan varsin kunnianhimoista ilmasto­politiikkaa. Keinoista ja aikatauluista tosin on riitaa jatkuvasti.

Vihreistä on muodostunut kuva torjuntataistelujen puolueena, kun se on tapellut keskustan kanssa ympäristö- ja vähän muistakin asioista. Puolue ei ole osannut viestiä edes hallituksen ympäristö­saavutuksista saati talous- tai edes koulutusasioissa.

Nyt se sen tekee – haukkumalla muut, kuten politiikan tehokkaimpiin tapoihin kuuluu.

Vihreillä on nyt niin sanottu tuhannen taalan paikka profiloitua ärhäkkänä hallituspuolueena, sillä ympäristöasiat ovat mitä todennäköisimmin koko loppuvuoden politiikan keskeisin teema.

” Vihreiden oli turvallista iskeä nyrkkiä pöytään tästä asiasta, sillä EU:n ilmasto­paketin käsittely kestää pari vuotta.

Vihreiltä oli taktisesti taitava veto haukkua hallituspuolueet juuri ennen kuin EU:n ilmasto­linjaukset tulivat julki.

Sinänsä vihreiden oli melko turvallista iskeä nyrkkiä pöytään juuri tästä asiasta, sillä EU:n ilmastopaketin käsittely kestää pari vuotta. Ulostulo tuskin horjuttaa hallitusta.

Ohisalon väite hallitusohjelman vastaisesta toiminnasta tyrmättiin, mutta sillä ei ole niin väliä. Tärkeintä on, että vihreiden puheenjohtaja määräsi, mistä maa puhuu.

EU:n komission metsästrategia­esitys julkaistaan perjantaina, mutta ainakin keskiviikkona julkaistun suuren ilmastolaki­paketin yhteydessä vihreät oli rauhanmerkin kanssa liikkeelle eikä haukkunut kumppaneita.

Hallituksen ilmastopakettia koskevassa tiedotustilaisuudessa ei kuitenkaan jäänyt epäselväksi, että vihreillä on erimielisyyksiä Sdp:n ja keskustan kanssa.

Kun vihreiden ympäristöministeri Krista Mikkonen sanoi, ettei valtioiden pitäisi nyt vesittää EU:n ilmastolaki­toimia omilla toiveillaan, Eurooppa- ja omistaja­ohjaus­ministeri Tytti Tuppurainen (sd) sivalsi, että kuka sitten Suomen asioita ajaa ellei Suomi?

Mikkonen, Tuppurainen ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) vakuuttivat, että Suomen yhteinen linja on kuitenkin löydettävissä.

Kovempi paikka hallitukselle tulee olemaan ensi vuoden valtion tuloja ja menoja käsittelevä budjettiriihi syyskuun alussa.

Merkit näyttävät siltä, että vihreät tekee saman kuin keskusta keväällä.

Se aikoo kirkastaa puolueen identiteettiä asettamalla vaatimukset, joihin muiden on vastattava.

Vihreiden turvana on hallitusohjelma, jonka mukaan hallitus on vielä sitoutunut tekemään ison määrän päätöksiä, jotka vähentävät päästöjä. Puolet toimista on tehty, mutta puolet on tekemättä.

Hallitus on jo lähtökohtaisesti sen verran eripurainen ja ikuiseen tappeluun kyllästynyt, että hallituskriisiin ei paljon toimia tarvita.

Aivan kuten keskusta keväällä, vihreät on asettanut ukaaseja etukäteen.

Ohisalo on vilauttanut hallituksesta lähdöllä. ”Tämä hallitus ei ole pystyssä, jos työllisyys­toimet ja ilmasto­toimet eivät etene”, Ohisalo sanoi Iltalehden haastattelussa kesäkuussa.

”Tämä on meidän tärkein neuvottelumme, ja tulemme saamaan nämä asiat läpi”, hän sanoi.

” Iso kysymys on, hallitseeko vihreät kovan pelin?

Suurien lupausten ja uhkausten tekemisessä on aina vaaransa, jos ei ole varma, että on myös valmis luovuttamaan vallan muille ja lähtemään hallituksesta oppositioon.

Toisaalta keskustan keväinen esimerkki on rohkaiseva. Keskusta tunsi onnistuneensa kaoottisessa ja loputtoman pitkässä puoliväli­riihessä, vaikka se ei saanut läheskään sitä, mitä lähti hakemaan.

Keskusta onnistui sanelemaan poliittisen agendan ja olemaan valokeilassa vaikkakin julkisten ilkkumisten kera. Keskustan profiili kirkastui. Kuntavaalit menivät paremmin kuin puolue pelkäsi.

Vihreiden hirttäytyminen päätöksissä juuri budjettiriihen päivämääriin on kuitenkin osittain erikoista, sillä ilmastopäätöksiä koskevat virkamies­paperit valmistuvat vasta elokuun loppupuolella jos sittenkään.

Vihreillä on kokematon eduskuntaryhmä, kuten on myös ministereiden avustajakunta. Ainakin jos vertailukohtana on keskusta, jonka ryhmä on täynnä monessa poliittisessa pelissä kouliintuneita kansanedustajia, entisiä ministereitä ja pääministereitä.

Iso kysymys on, hallitseeko vihreät kovan pelin?

Muut hallituspuolueet ovat sitoutuneet tekemään ilmastopäätöksiä, mutta eivät välttämättä vihreiden haluamalla tavalla.

Jos vihreät ei suostu kompromisseihin eikä puolueella ole pelikirjassaan jo valmiina askelkuvioita hallituksen horjumisen varalle, hallitus voi jopa kaatua.

Se voisi tietää perussuomalaisten ja kokoomuksen hallitusta, johon vihreillä ei olisi asiaa. Suomen ilmastopolitiikkaa muuttuisi aika varmasti suuntaan, jota vihreät ei halua.

Vihreille tämä olisi jo kolmas kerta, kun se lähtee hallituksessa. Puolue on ollut kuudessa hallituksessa.

Jos näin käy, luottamus vihreitä kohtaan on aika lailla alamaissa, kun tulevia hallituksia muodostetaan.