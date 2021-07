Perhe- ja peruspalveluministerin mukaan on suuri ongelma, että ihmiset siirtävät rokotevuoroaan samaan aikaan, kun deltamuunnosta tulee ”ovista ja ikkunoista”.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sanoo, että Suomessa olisi syytä nopeuttaa toisen rokoteannoksen antamista ja harkita nykyisen rokotevälin muuttamista.

Hän sanoo, että kesällä monet ihmiset ovat siirtäneet lomien ja muiden menojen takia rokotteiden ottamista.

”Rokotteiden antaminen ei etene suunnitellussa aikataulussa, koska rokotteiden ottamista siirretään. Samaan aikaan deltamuunnosta tulee maahan ovista ja ikkunoista”, Kiuru sanoo.

”Olen pohtinut terveysviranomaisten kanssa sitä, miten voisimme hallitusti aikaistaa toisen rokotteen antamista, jotta joutokäyntiä ei tulisi eikä rokotteita jäisi varastoon jatkossakaan.”

”Olen keskustellut viimeksi torstaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa siitä, voisivatko rokoteviranomaiset tarkastella ja harkita rokotesarjan antoväliä vielä kerran tässä muuttuneessa tilanteessa.”

Suomessa toisen ja ensimmäisen rokotteen välillä on tavallisesti 12 viikkoa. Monissa muissa Euroopan maissa väli on lyhyempi.

”Olemme sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n kanssa jo selvittämässä, miten realistista toisen rokotteen vauhdittaminen on eli millaisia kuntien kanssa haettavia parhaita käytänteitä me voimme ottaa käyttöön tässä uudessa tilanteessa, jotta rokotteita ei jää käyttämättä.”

Kiuru oli tiistaina tutustumassa Jätkäsaaressa rokotekeskuksen toimintaan Helsingin asiantuntijoiden kanssa. Tutustumiskäynnillä hän keskusteli myös rokotusten nopeuttamisesta.

”Tämän päivän keskustelun mukaan walk-in-palvelu voisi soveltua joutokäynnin paikkaukseen niin, että myös kakkosrokotteen osalta voisi kokeilla tätä palvelua. Olen keskustellut myös Husin edustajien kanssa siitä, olisiko digitaalisista apuvälineistä myös apua.”

Hän sanoo, että rokotepiste voisi vaikka ilmoittaa, kuinka paljon rokotusten siirtojen takia on jäänyt rokotteita käyttämättä.

Näitä rokotteita voisi jakaa ihmisille, jotka odottavat vuoroaan toiseen rokotteeseen. Rokotteita jaettaisiin esimerkiksi niille, joilla olisi seuraavalla viikolla oma vuoro.

Kiurun mukaan Suomen koronavirustilanne on hankaloitunut nopeasti.

Hänen mukaansa tilannetta voi verrata viime syksyn tilanteeseen, jolloin tartunnat lähtivät selvään nousuun ja rajoituksia hiljalleen alettiin kiristää.

”Tässä voi käydä niin kuin Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) on sanonut, että kahdessa kuukaudessa deltavirus leviää maahan, jos ei pidetä kiinni siitä, että rajoilla on joko testaus tai todistuskäytännöt”, Kiuru sanoo.

Hän sanoo, ettei Suomessa voi tuudittautua nyt siihen, että rokotteet suojaavat leviämisen.

”Meidän rokotesuoja on tässä uudessa tilanteessa vielä aika heikko.”

Kiuru sanoo, että useissa Euroopan maissa tilanne on parempi kuin Suomessa, koska niissä on enemmän ihmisiä, jotka ovat saaneet kaksi rokoteannosta.

Kaksi annosta suojaa selvästi paremmin deltamuunnosta vastaan kuin yksi annos.

Suomessa on eurooppalaisittain paljon yhden annoksen saaneita, mutta vähän kahden annoksen saaneita. Yksi annos antaa hyvän suojan aikaisempia virusmuunnoksia vastaan, mutta ei uutta deltamuunnosta vastaan.

Erityisesti leviäminen näkyy Päijät-Hämeessä, Varsinais-Suomessa ja Kymenlaaksossa, joissa tartunnat ovat nopeasti lisääntyneet. Alueet ovat siirtyneet alhaisemmasta perusvaiheesta kiihtymisvaiheeseen. Uudellamaalla ei ole epidemian perustasolle edes päästy.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää perjantaina alueilta arvion uusien rajoitusten tarpeesta.

Kiuru sanoo, että niille alueille, jotka arvioivat olevansa epidemian kiihtymisvaiheessa, tulee ensi viikolla voimaan ravintolarajoituksia.

Tämä saattaa esimerkiksi tarkoittaa, että nyt kiihtymisvaiheessa olevissa Päijät-Hämeessä, Varsinais-Suomessa ja Kymenlaaksossa ensi viikon lopussa ravintoloiden pitää lopettaa anniskelu kello 24 ja sulkea ovensa kello yksi. Rajoitus on sama kuin Uudellamaalla.

Kiuru kertoi ravintolarajoituksista ensin Yle Aamussa perjantaina.

Kiurun mukaan Suomen koronatilannetta voi nyt verrata viime lokakuuhun, kun ulkomailta oli päässyt maahan virusta.

”Silloin elo- ja syyskuussa tuli tartuntoja ulkomailta, ja lokakuussa ne alkoivat näkyä luvuissa. Nyt tilanne on näin vaikea jo heinäkuussa, koska meillä on tullut tartuntoja nopeasti rajoilta. Ja nyt tulee jatkotartuntojen jatkotartuntoja, ja uusi deltavirus leviää väestössä.”

Suomeen tuli uutta deltamuunnosta erityisesti Pietarista jalkapallofanien mukana. Vastaavasti myös muualta on tullut virusta.

Kiuru sanoo, että virus on ainakin Lahdessa ja Kouvolassa lähtenyt leviämään erityisesti ravintoloista, joissa oli vieraillut tartunnan saaneita jalkapallofaneja.

Tartuntoja on tullut myös vierastyöläisten mukana. Nykyään monet tartunnat leviävät perheiden ja ystävien tapaamisissa.

Kiuru sanoo, että Suomessa on suuria ongelmia tartunnanjäljityksessä. ”Enää noin reilu 60 prosenttia saadaan kiinni.”

”On myös niitä, jotka eivät välitä ohjeista eivätkä hankkiudu testeihin eivätkä vastaa puhelimeen. Erikoisin ilmiö on se, että tartunnanjäljittäjiä kohdellaan välillä huonosti . Kuka sitä nyt haluaisi karanteeniin keskellä kesää kahdeksi viikoksi, mutta jos on altistunut on altistunut eikä muiden terveyttä saa vaarantaa.”

”Hankala tilanne meillä nyt on. Katsotaan nyt, onhan meillä paljon hyviäkin alueita.”