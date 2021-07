Kansanedustajien jatkuva ”some­kela” ohjaa jo politiikan sisältöäkin, sanoo tutkija – Neljä edustajaa kertoo, miten some muuttaa päätöksiä

HS kysyi neljältä kansanedustajalta heidän sosiaalisen median käytöstään.

Sosiaalisesta mediasta on tullut kansanedustajille työpaikka siinä missä istuntosalista tai kokoushuoneistakin, tutkimusraportissa kerrotaan. Kuvissa Saara-Sofia Sirén (kok), Hanna Kosonen (kesk), Sebastian Tynkkynen (ps), Erkki Tuomioja (sd) ja Bella Forsgrén (vihr).

Kansanedustaja Sebastian Tynkkynen (ps) varoittaa etukäteen tekstiviestillä, että hänellä on tapana nauhoittaa videolle kaikki haastattelunsa. Kameralle tallentuvat myös kaikki hänen julkiset esiintymisensä.

”Tulee nauhoitettua siltä varalta, että tulee sellaista kontenttia, jota voisi käyttää”, hän selventää puhelimessa.

Tynkkynen sanoo puhuvansa kuitenkin samalla tavalla kuin puhuisi ilman kameraa.

Hän on julkaissut aiempia haastattelujaan sekä esimerkiksi yhteydenottoja viranomaisiin Youtubessa. Videoilla keskustelukumppanin ääni kuuluu puhelimen kaiuttimesta ja kamera osoittaa Tynkkyseen.

Tynkkynen on yksi aktiivisimmista kansanedustajista sosiaalisessa mediassa. Hänellä on Youtubessa yli 50 000 tilaajaa ja esimerkiksi Facebookissa yli 80 000 seuraajaa.

Tynkkysen toiminta on esimerkki siitä, miten politiikka ja sosiaalinen media kietoutuvat yhteen. Tutkija Anu Koivusen mukaan poliitikoilla pyörii nykyään jatkuvasti päässään niin sanottu ”somekela”.

Hän on haastatellut aiheesta 22:ta kansanedustajaa kollegoidensa Julius Hokkasen ja Maiju Turusen kanssa. Tuloksena oli keväällä julkaistu tutkimusraportti.

”Keskeisen osan poliitikon työstä muodostaa sen pohtiminen, miten työstä voisi viestiä ja miten se sopisi eri somealustoille”, Koivunen kertoo.

”Osa haastateltavista käytti siihen enemmän tai vähemmän aikaa, mutta se kela oli kaikilla koko ajan läsnä.”

Suomessa on puhuttu varsin kauan siitä, mitä sosiaalinen media tekee politiikan keskustelukulttuurille. Käymättä on keskustelu siitä, mitä tapahtuu politiikan sisällöille.

Algoritmit ja kunkin somen logiikka määräävät, mikä sisältö toimii ja mikä ei. Ja poliitikot tietävät sen.

”Mitä se tarkoittaa sen kannalta, mitkä asiat nousevat politiikan agendalle? Kun nämä asiat ovat poliitikkojen aivoissa jo valmiina”, Koivunen sanoo.

Hän kysyy, ovatko vaikkapa tiekysymykset tai pelastustoiminta asioita, joista tehdään politiikkaa sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median algoritmit kun arvostavat tunnetta.

”Mitkä ovat ne kysymykset, jotka herättävät meissä tunteita? Onko niin, että julkisuuteen nousee vain tietyntyyppisiä teemoja, jotka edellyttävät kuohuntaa?”

Voidaan myös kysyä, miten sosiaalinen media vaikuttaa siihen, mistä eduskunnassa puhutaan.

HS haastatteli tähän juttuun neljää kansanedustajaa, joista kukaan ei myöntänyt toimineensa esimerkiksi eduskunnassa tietyllä tavalla siksi, että se näyttäisi hyvältä somessa. Anu Koivunen ei tästä ylläty.

”Eihän poliitikko voi myöntää, että laskelmoi, mitä teemoja pitää esillä.”

Kyse on siitä, että aitoutta on pidetty jo pitkään poliittiselle imagolle olennaisena asiana. Ennen poliitikon imagon rakentamisesta puhuttiin erityisesti vaalikampanjoiden ilmiönä.

”Someaikana se on jokapäiväistä. Se on rappukäytävässä, se on kokousten välissä.”

Sebastian Tynkkysen mielestä sosiaalisessa mediassa tärkeintä poliitikolle on ”absoluuttinen rehellisyys”. Kuva on eduskunnan täysistunnosta syyskuulta 2019.

Tynkkynen on eri mieltä siitä, että sosiaalinen media aiheuttaisi olennaisia muutoksia eduskunnassa.

Hänestä poliitikot ovat aiemminkin halunneet käyttää muistettavaa retoriikkaa esimerkiksi toimittajien tai paikalla olevan yleisön huomion saamiseksi.

”Ne poliitikot, jotka ovat halunneet olla elävämpiä, ovat olleet. Ja ne poliitikot, jotka eivät, eivät tänäkään päivänä ole. Siellä kuuluu edelleen todella tylsiä puheita.”

Tynkkynen itse rikkoo sosiaalisessa mediassa sovinnaisuuden rajaa.

Hän on saanut kahdesti rikostuomion kiihottamisesta kansaryhmää vastaan. Tuomiot koskivat Tynkkysen somessa julkaisemia, muslimeita käsitteleviä kirjoituksia.

Konkariedustaja Erkki Tuomioja (sd) taas näkee somen tuoneen muutoksen eduskuntaan. Tuomioja kertoo käyneensä läpi vanhoja eduskunnan pöytäkirjoja ja olevansa sitä mieltä, että muutosta on pitkällä aikavälillä tapahtunut.

”Se [puhe] on tullut lyhytjänteisemmäksi ja varsinkin viime aikoina somen ehdoilla tapahtuvaksi. Mutta sehän tietysti pitää paikkansa, että se on aina ollut julkisuudessa, se on ollut puhujalava.”

Kansanedustaja Bella Forsgrén (vihr) ei oikeastaan edes pidä huonona asiana sitä, että sosiaalinen media nostaa asioita pinnalle.

Hänestä sieltä nousee usein tärkeitäkin asioita, jotka eivät välttämättä ole näkyneet perinteisessä mediassa. Hän viittaa esimerkiksi musiikkiyhteisön viime aikojen #metoo-ilmiöön.

”Onko se sitten ongelma, nouseeko puheenaihe Iltalehden jutusta vai sosiaalisesta mediasta?” Forsgrén kysyy.

Kohut välillä siirtävät hänen etukäteen suunnittelemansa sisällön julkaisua myöhemmäksi.

”En koe, että omat aiheet poistuisivat, mutta sinne tulee lisäaiheita siitä, mihin pitää reagoida.”

Kansanedustajat päivittävät tyypillisesti kanaviaan itse. Eduskunta-avustajat lähinnä muokkaavat kuvia tai tekevät taustatyötä.

Koivunen on huolissaan kansanedustajien jaksamisesta, sillä heidän haastattelemansa poliitikot kokivat sosiaalisessa mediassa olemisen pakkona.

”Se onkin aika uskomaton ajatus, että millä tavalla kansanedustaja voi pysyä työkuntoisena ja keskittyneenä ja kokea työn sisällöllisesti antoisana ja mielekkäänä, jos hän ajattelee, että pitäisi manageroida viittä sosiaalisen median kanavaa.”

Vaikka tutkimus ei keskittynyt häirintään, sekin nousi haastatteluissa esiin ja kuormittaa kansanedustajia.

HS kysyi varten neljältä kansanedustajalta heidän sosiaalisen median käytöstään. Tynkkynen, Tuomioja, Forsgrén ja Saara-Sofia Sirén (kok) kertovat ajatuksistaan alla.

Koska Koivusen ja kumppaneiden raportissa haastattelut on anonymisoitu, HS:n tiedossa ei ole, kuuluvatko he tutkimuksen haastateltujen joukkoon vai eivät.

Saara-Sofia Sirén: ”On voinut tehdä näkyväksi sitä, mitä työ itse asiassa on”

”Tiedän, mitkä olisivat sellaisia aiheita ja tapoja, joilla sosiaalisessa mediassa saisi paljon huomiota. En ole halunnut lähteä vastakkainasetteluun ja kärjistämiseen. Enemmänkin se menee niin päin, että jos on aihe, joka nousee sosiaalisessa mediassa isoksi, minulta kysytään, mitä mieltä olet tästä.

Sosiaalisesta mediasta on tullut luonteva osa työtäni ja arkeani.

Siihen, että sosiaalinen media näyttelee niin isoa roolia politiikassa tänä päivänä, liittyy myös huonoja puolia. Mutta yksi hyvä puoli on se, että poliitikot ovat helposti lähestyttävissä ja on mahdollista jakaa tietoa melkein reaaliajassa.

Sosiaalisessa mediassa on tuntunut kivalta, että on voinut tehdä näkyväksi sitä, mitä se työ itse asiassa on. Pitkiä kokouksia, isoihin aineistoihin perehtymistä ja erilaisten näkökulmien yhteensovittamista. Tuntuu, että ihmisillä on vähän vääristyneitä mielikuvia kansanedustajien ja poliitikkojen työstä."

Sebastian Tynkkynen: ”Omalla kohdallani on tullut banneja”

”Varmasti Facebook on itselleni tärkein ja rakkain somealusta. Siellä meni juuri rikki 80 000 seuraajaa. Siellä ihmiset kirjoittavat omilla nimillään ja omilla kasvoillaan, toisin kuin monella muulla somealustalla.

Minulla on tavoitteena saada enemmän suomalaisia kiinnostumaan politiikasta. Olen huomannut, että moni ei tiedä perusasioitakaan.

Uusimpana rakkautena on tullut Youtube. Ehkä ennen kaikkea sen takia, että Facebookin käytänteet siitä, millaista sisältöä sensuroidaan, ovat todella paljon muuttuneet.

Monikulttuurisuus, maahanmuutto, islam tai naisten oikeudet niin, että siinä on islamilainen näkökulma mukana. Jos haluaa ottaa kantaa niistä, on todella herkillä.

Omalla kohdallani pahin banni sattui sillä tavalla, että kuukautta ennen eduskuntavaaleja sain 30 päivän lukituksen tilille.

Seuraavana on Instagram. Youtubessa meni 50 000 seuraajaa rikki, niin ajattelin, että aletaan panostaa tähän kolmanteen varakanavaan.”

Bella Forsgrén: ”Instagram on lempialustani, se ehkä johtuu ilmapiiristä”

”Jos rehellisesti sanoo, voiko 2020-luvulla olla poliitikko, joka ei käytä somea ja on alle 30-vuotias?

En ajattele, että kaikilla poliitikoilla on samanlaista läsnäolon tarvetta sosiaalisessa mediassa. Olen 1990-luvulla syntynyt, me elämme eri tavalla sosiaalisen median kautta omaa arkeamme.

Instagram on lempialustani, se ehkä johtuu ilmapiiristä. Toki Instagramiinkin tulee epämääräisiä ja ilkeitä kommentteja, mutta se määrä on huomattavasti pienempi kuin Twitterissä tai Facebookissa.

Facebookissa yleisöni on jonkun verran vanhempaa kuin Instagramissa. Siellä hyvä puoli on, että sinne voi kirjoittaa pidempää tekstimäärää. Twitter on hankalampi, kun sinne täytyy tiivistää. Se ei alustana välttämättä ole rakentavin.

Yksi ongelma omasta näkökulmastani ovat algoritmit. Isoja mediajättejä hyödyttää, että on aktiivinen. Se näkyy istuntotaukojen välissä, kun ei ole päivittänyt niitä. Ne ensimmäiset päivitykset eivät leviä minnekään. Jos en olisi viikkoon Facebookiin päivittänyt, tuntuisi, että olisi tehnyt asiat jotenkin huonosti.”

Erkki Tuomioja: ”Tämä myrkyttää politiikan ilmapiiriä aika laajalti”

”Kun tulin ensimmäisen kerran eduskuntaan vuonna 1970, mitään tällaisia välineitä ei tietysti ollut olemassakaan. Mutta sen sijaan oli tapana, hyvin normaalia, että keskimäärin kaksi kertaa viikossa olin jossain puolueosastossa, jossa oli 30–50 ihmistä paikalla.

Nykyään on hyvä, jos on edes kerran kahdessa kuukaudessa kokouksessa, jossa on kymmenkunta ihmistä paikalla.

Se on aina tietysti hyvin erilainen tilanne, kun voidaan kasvokkain silmästä silmään keskustella kuin nämä ’nettikeskustelut’. Panen ne keskustelut lainausmerkkeihin.

Sosiaalinen media on madaltanut keskustelun tasoa. Se on tehnyt salonkikelpoista sellaisesta puheesta, joka printtimedian ja fyysisten kokousten maailmassa ei ollut mahdollista. Hämmästyttävän usein se tapahtuu myös omalla nimellä. Tämä minusta myrkyttää politiikan ilmapiiriä aika laajalti.

Minä en suunnittele politiikkaani tai ulostulojani sosiaalisen median perusteella. Olen Facebookissa kohtuullisen aktiivinen, ja on minulla vähemmän käytetty Twitter-tilikin.”