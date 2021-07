Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) vahvistaa, että ravintolarajoituksiin tulee muutoksia. Muita kiristyksiä rajoituksiin ei ole tällä hetkellä valmistelussa, hän sanoo.

Pääministerin sijaisena toimiva Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) pitää koronaviruksen tapausmäärien kasvua huolestuttavana. Hän kehottaa vielä rokottamattomia kansalaisia hakeutumaan nyt rokotuksiin, jotta viruksen laajempi leviäminen voitaisiin estää.

”Nämä tartuntamäärät ovat todella suuria, erityisesti nuorten joukossa. Haluan lähettää kansalaisille vahvan viestin, että rokote kannattaa käydä ottamassa.”

”Ne, jotka eivät ole vielä ensimmäistä ottaneet, niin nyt on hyvä aika lähteä rokotettavaksi. Ja niillä alueilla, joilla saa toisen rokotteen etuajassa, niin se kannattaa hakea”, Tuppurainen sanoo.

Tartuntaluvut ovat nousseet taas viime päivinä selvästi. Keskiviikkona kerrottiin 453 uudesta tartunnasta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen sanoi tiistaina, että Suomessa voidaan jo puhua viruksen neljännestä aallosta.

Tuppurainen sanoo, että deltavariantin leviäminen on huolestuttavaa.

”Tällä hetkellä tapausmäärien nousu herättää huolta ja deltavariantin leviäminen. Se on Suomessakin tällä hetkellä se vallitseva variantti ja se leviää kuten tunnettua nopeasti.”

Tuppurainen vahvistaa, että valtioneuvosto tulee torstaina päättämään ravintolarajoitusten muutoksista niillä alueilla, jotka ovat itse kertoneet olevansa viruksen kiihtymisvaiheessa.

HS kertoi aiemmin keskiviikkona, että torstaina olisi tarkoitus ottaa kiihtymisvaiheen ravintolarajoitukset käyttöön kaikilla kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla.

Sen laajempia kiristyksiä koronarajoituksiin ei toistaiseksi ole Tuppuraisen mukaan tulossa.

”Tällä hetkellä ei ole valmistelussa muita kiristyksiä [rajoituksiin]. Toki meillä on nämä maahantulorajoitukset, joita on sovittu tarkasteltavan aina säännöllisin väliajoin, ja siihen liittyen valtioneuvosto tehnee huomenna taas päivitystä päätökseen.”

Keskiviikkona kiihtymisvaiheessa oli Uudenmaan lisäksi Kainuu, Kymenlaakso, Pirkanmaa, Päijät-Häme ja Varsinais-Suomi.

Ensi viikon maanantaina matkustusrajoitukset ovat automaattisesti muuttumassa, kun valtioneuvoston heinäkuun alussa tekemä päätös sisärajavalvonnan jatkamisesta päättyy.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että muun muassa rauhallisen tautitilanteen maista tulevat ja lapset saavat saapua maahan vapaasti.

Muista maista saapuvilta vaaditaan puolestaan joko todistus täydestä rokotussarjasta, kuuden kuukauden sisällä sairastetusta koronataudista tai ennen saapumista tehdystä testistä.

Tietyistä maista Suomeen saa siis tulla vapaasti. Osuuko tämä pahaan aikaan ajatellen, että tapausmäärät ovat jälleen nousussa?

Tuppurainen toteaa, että vihreiksi maiksi on sovittu luokiteltavan ne maat, joissa ilmaantuvuus on korkeintaan kymmenen tapausta per 100 000 asukasta per 14 päivää.

”Sitä seurataan ja sen mukaan tehdään päätöksiä niiden maiden suhteen, joista voi vapaasti kulkea. Tätä seurataan tarkoin ja valtioneuvosto sopi jo silloin, kun tämä uusi rajamekanismi otettiin käyttöön, että elokuussa tarkastellaan asiaa yhdessä perusteellisemmin. Tämä on vielä edessä.”

Koronatilanteeseen liittyen hallitus on lähiaikoina myös päivittämässä niin sanotun hybridistrategiansa aikaan, jona rokotuskattavuus on suuri. Asia on valmistelussa ja valtioneuvosto palaa siihen syksyllä, Tuppurainen sanoo.

EU-tasolla korona-asioista keskustellaan seuraavan kerran jo torstaina, kun jäsenmaiden Eurooppa-ministerit käyvät keskustelua paremmasta varautumisesta tulevaisuudessa. Tuppurainen osallistuu Sloveniassa pidettävään kokoukseen ja pitää puheenvuoron Suomen opeista.

”On kansalaisten kannalta aivan a ja o, että unioni on myös kokonaisuudessaan paremmin varautunut tulevaisuudessa. Suomi on nostanut tässä keskustelussa erityisesti rajaturvallisuuden roolia”, Tuppurainen sanoo.

Hän korostaa, että vapaan liikkuvuuden alueella tavaroiden ja ihmisten liikkuminen on kyettävä turvaamaan myös pandemian oloissa ja siksi toimien on oltava tulevaisuudessa paremmin etukäteen harkittuja.

”Pääministeri [Sanna] Marin on tehnyt avauksen kansainvälisessä mediassakin tällaisesta hätätilamenettelystä, Schengen-rajasäännöstöstä tällä hetkellä puuttuu sellainen, mikä on tietysti erikoinen tilanne. Se löytyy EU:n perussopimuksista, on siis mahdollista puuttua vapaaseen liikkuvuuteen pandemiaoloissa, mutta sitä ei ole Schengen-rajasäännöstössä ja sinne se pitäisi saada.”