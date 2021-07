Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen moittii perus­suomalaisten puheenjohtaja­ehdokkaan Riikka Purran maahanmuutto­näkemyksiä.

Eurooppa- ja omistajaohjaus­ministeri Tytti Tuppurainen (sd) sanoo olevansa viimeaikaisten uutisten valossa erittäin huolissaan oikeusvaltio­tilanteesta EU:ssa, ennen muuta Unkarissa ja Puolassa.

Maiden ongelmiin on yritetty unionissa puuttua jo pitkään. Tiistaina julkaistun EU-raportin mukaan puutteet ovat kuitenkin edelleen laajoja.

Tuppurainen peräänkuuluttaa ”loputonta kärsivällisyyttä" oikeusvaltion vaalimisessa.

”Kun puhutaan oikeusvaltioperiaatteesta tai demokratiasta ja ihmisoikeuksista, ei puhuta mielipide­kysymyksistä tai kulttuurisista eroavaisuuksista. Me puhumme juridisista tosiseikoista, jotka on kirjattu EU:n perussopimuksiin”, hän sanoo.

”Kysymys on sisämarkkinoiden häiriöttömästä toiminnasta, kansalaisten yhden­vertaisuuden turvaamisesta ja koko EU:n koossapitävästä voimasta, keskinäisestä luottamuksesta.”

Tuppurainen kommentoi EU-tason oikeusvaltiokeskustelua työhuoneellaan Valtioneuvoston linnassa.

Hän ei vielä ole monen muun ministerin tavoin ehtinyt lomalle. Muun muassa EU:n ilmastopaketti ja metsästrategia ovat pitäneet kiireisenä.

Haastattelupäivänä Tuppurainen toimii pääministeri Sanna Marinin (sd) sijaisena ja saa vastailla muun muassa kysymyksiin neljännestä koronavirus­aallosta.

”Pääministerin sijaisena pitää aina olla valmis kaikkeen, mitä tuolta tulee”, hän sanoo työhuoneensa ovelle viitaten.

Puola ja Unkari saivat tuoreessa EU-raportissa arvostelua esimerkiksi oikeus­laitostensa riippumattomuuden puutteista ja median vapauden vaarantumisesta.

Puolan osalta kyse on esimerkiksi korkeimman oikeuden kurinpitoelimestä, jolla on valta viedä tuomareilta oikeudellinen koskemattomuus tai leikata heidän palkkojaan. EU epäilee toimielimen riippumattomuutta.

Puola taas kertoo perustaneensa elimen korruption ehkäisemiseksi, eikä se ole hyväksynyt EU:n tuomioistuimen vaatimusta toimielimen toiminnan keskeyttämisestä. EU uhkaa Puolaa seuraamus­maksulla, jos se ei anna selvitystä asiasta elokuun 16. päivään mennessä.

”Se, että Puolassa oma perustuslaki­tuomioistuin on ilmoittanut, ettei se aio noudattaa EU:n tuomioistuimen asiaa koskevaa päätöstä, on pöyristyttävää”, Tuppurainen sanoo.

Hänen mukaansa Suomi tukee vahvasti EU:n rikkomusmenettelyä asiassa.

Unkarin osalta esillä on ollut raportin lisäksi viime päivinä uusi laki, jolla halutaan estää sukupuoli- ja seksuaali­vähemmistöistä kertovan materiaalin asettaminen alaikäisten saataville.

Otsikoihin ovat nousseet myös epäilykset, joiden mukaan Unkari olisi Pegasus-hakkerointiohjelman avulla vakoillut toimittajien ja oppositio­hahmojen puhelimia.

Tuppurainen sanoo pitävänsä seksuaali- ja sukupuoli­vähemmistöjä koskevaa lakia vastenmielisenä. Suomi tukee myös sen kohdalla aloitettua rikkomusmenettelyä.

Median toimintavapauden rajoittamista Tuppurainen pitää hyvin vakavana.

”Nämä ovat kysymyksiä, joissa olemme aivan perimmäisten asioiden äärellä. Jos meillä toimittajat eivät voi vapaasti tehdä tutkivaa journalismia ja kertoa vallanpitäjien mahdollisista väärinkäytöksistä tai epäilyistä, niin olemme avoimen yhteiskunnan osalta kyseenalaisella, hyvin kaltevalla tiellä.”

Miten EU:n pitäisi nyt edetä asiassa? Ja miten unionissa voidaan elää yhdessä, jos maiden arvot ja toimintatavat oikeusvaltio­kysymyksissä erkanevat yhä?

Tuppurainen painottaa tinkimätöntä työtä puutteiden korjaamiseksi. Samalla hän muistuttaa, ettei EU ei ole pakkoyhteisö.

” ”Niin kauan kuin on vaaleja, on toivoa.”

”Sekin on hyvä tässä sanoa ääneen. EU:lla ei ole keinoja eikä haluakaan lähteä vaihtamaan demokraattisesti valittuja hallituksia. On kansalaisten ja äänestäjien asia korjata nämä puutteet kussakin yhteiskunnassa, ja niin kauan kuin on vaaleja, on toivoa.”

Ja työtä tehdään. Sekä Unkarin että Puolan osalta on käynnissä artikla seitsemän mukainen kuulemismenettely, jota Suomi tukee, Tuppurainen muistuttaa.

Perusopimuksen artikla seitsemän on yksi unionin järeämmistä oikeusvaltio­työkaluista. Se antaa mahdollisuuden rajoittaa unionissa jäsenvaltion oikeuksia, kuten äänioikeutta. Sitä on silti pidetty tehottomana, koska rangaistus vaatii jäsenvaltioiden yksimielisyyden.

”Prosessi itse on jo arvokas. Että jäsenmaat ottavat vaikeat kysymykset pöydälle, katsovat silmästä silmään Puolan ja Unkarin ministereitä ja kysyvät, että mikä tämä tilanne on”, Tuppurainen sanoo.

Tammikuussa voimaan astui lisäksi Suomenkin vahvasti ajama uusi asetus, jonka nojalla jäsenmaat voivat menettää EU-rahoitustaan tietyin ehdoin, jos niiden katsotaan rikkoneen oikeusvaltio­periaatetta.

Komissio ei kuitenkaan ole vielä kertaakaan käyttänyt tätä keinoa. EU-parlamentti on ollut tyytymätön sen hitauteen. Toimia odotetaan erityisesti, koska EU:n elpymis­rahoituksen jako myös Puolalle ja Unkarille on ajankohtaista.

Tuppuraisesta komissiota ei voi syyttää viivyttelystä, sillä asetuksesta päätettäessä päämiehet sopivat myös, että ennen sen käyttöönottoa komissio antaa sille soveltamis­ohjeet.

Lisäksi Puola ja Unkari ovat tehneet asetuksesta kumoamiskanteen EU-tuomio­istuimeen, mihin niillä on oikeus, Tuppurainen sanoo. Vasta kun tuomioistuimen ratkaisu saadaan, voidaan ohjeet antaa ja asiassa edetä.

”On sanomattakin selvää, että Suomi, joka on ajanut tällaista asetusta jo puheenjohtaja­kaudellaan, pitää tärkeänä, että tätä myös sovelletaan viivytyksettä.”

Tuppurainen muistuttaa samalla, ettei uudellakaan työkalulla päästä puuttumaan kaikkiin oikeusvaltio-ongelmiin, koska asetuksen mukaan niiden tulee kytkeytyä EU-varojen käyttöön. Miten laaja-alainen työkalu lopulta on, riippuu komission soveltamis­ohjeista ja määritellyistä kriteereistä.

Tuppurainen uskoo, että esimerkiksi Puolan oikeuslaitoksen ongelmiin saatettaisiin päästä käsiksi: Jos oikeuslaitos on selkeästi kykenemätön toimimaan riippumattomasti, voisi tulkita, että EU-varojen käyttöön liittyvien erimielisyyksien ratkaiseminen olisi puutteellista.

Jos tämäkään väline ei auta, tarvitaan uusia työkaluja, hän sanoo.

Euroopan unionin oikeusvaltio­raportissa Suomen tilanteesta ei juuri löydetty huomautettavaa.

Tuppurainen kääntää katseensa silti myös kotimaahan. Hän ottaa puheeksi perussuomalaisten EU- ja oikeusvaltiolinjan.

Tuppurainen haluaa muistuttaa, ettei suurin oppositiopuolue ole ollut halukas tukemaan uutta oikeusvaltio­mekanismia. Perussuomalaiset jätti taannoin eriävän mielipiteen suuren valiokunnan lausuntoon liittyen siihen, pitäisikö EU:n varojenkäyttö kytkeä oikeusvaltio­periaatteeseen.

”Tämä on aikamoinen irtiotto suomalaisesta EU-politiikasta.”

Perussuomalaiset perusteli varovaisen kriittiseksi kuvailemaansa suhtautumista asiaan muun muassa eroilla kansallisissa oikeusvaltio­kulttuureissa. Se myös epäili, että Puolan ja Unkarin ongelmien nostaminen voimakkaasti esiin on osin poliittista, koska näillä mailla on esimerkiksi Suomen linjasta eriävä näkemys maahanmuutto­politiikasta.

”Voi kyllä kysyä, että voiko tällaisella linjalla perussuomalaiset tulla hallituspuolueeksi”, Tuppurainen sanoo.

Voiko omasta mielestäsi?

”Tätä on hyvä kysyä.”

Tuppurainen täsmentää, että on puolueen puheenjohtajan tehtävä kommentoida, kenen kanssa juuri Sdp voi tehdä hallitusyhteistyötä.

”Mutta on kyllä painokkaasti kysyttävä, että ovatko nämä erityisesti Eurooppa-politiikkaan liittyvät linjaukset sen kaltaisia, että pystyttäisiin löytämään Eurooppa-politiikasta yhteinen linja hallitusohjelmassa.”

Tuppurainen ottaa esille myös perussuomalaisten puheenjohtaja­ehdokkaan ja kisan ennakkosuosikin Riikka Purran maahanmuutto­näkemykset. Purra totesi hiljattain, ettei perussuomalaiset hänen johdollaan osallistuisi hallitukseen, joka ei merkittävästi kiristäisi maahanmuutto­politiikkaa.

”Ne [näkemykset] ovat kyllä täydellisessä ristiriidassa sen politiikan kanssa, joka on ollut sosiaali­demokratian ydinsanomaa – – jossa kuitenkin on taisteltu ihmis­oikeuksien puolesta.”

”Nämä ovat yhteen sovittamattomia näkemyksiä.”

Tuppurainen sanoo, että maahanmuutto­politiikassa tarvitaan ”realistinen linja”, jossa myös edistetään työperäistä maahanmuuttoa ja huolehditaan kansainvälisen suojelun antamisesta kansainvälisten sopimusten puitteissa sekä siitä, että turvapaikka­politiikassa ihmisoikeudet toteutuvat.

”Meillä on ihmisoikeus­perustainen politiikka, itse asiassa myös Euroopan unionissa. Siitäkin meidän täytyy pitää kiinni.”

Kuka? ■ Tytti Tuppurainen (s. 1976) on oululainen kansanedustaja ja Sanna Marinin hallituksen eurooppa- ja omistajaohjausministeri. Antti Rinteen hallituksessa hän toimi eurooppaministerinä. ■ Tuppurainen valittiin eduskuntaan vuonna 2011. ■ Koulutukseltaan Tuppurainen on filosofian maisteri. Ennen kansanedustajan työtään hän työskenteli Oulun seudun ammattikorkeakoulun t&k-koordinaattorina. ■ Tuppuraisen perheeseen kuuluu puoliso ja kaksi täysi-ikäistä lasta.

