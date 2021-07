”Tässä tapauksessa olisi saattanut olla aineksia käyttää vielä huomautustakin järeämpiä keinoja, koska viranomainen on rikkonut useita lakeja, ja vieläpä toistuvasti”, sanoo rikosoikeuden professori Sakari Melander.

Eduskunnan oikeusasiamiehen ankarat moitteet Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) toimista viime keväänä 65–69-vuotiaiden rokotuksissa saattavat herättää kysymyksen, olisiko asiassa pitänyt ryhtyä järeämpiin toimiin.

Keväällä 65–69-vuotiaille ei tarjottu muuta mahdollisuutta kuin ottaa lääkeyhtiö Astra Zenecan rokotetta.

Sen teho oli maaliskuussa käytössä olleiden tietojen perusteella arvioitu muita rokotteita heikommaksi ja rokotteen käytön yhteydessä oli esiintynyt hyvin harvinaisia veren hyytymisen häiriöitä, apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin kirjoittaa ratkaisussaan.

Muille rokotteen antamista ei tuolloin enää suositeltu.

Apulaisoikeusasiamies katsoo perjantaina antamassaan ratkaisussa, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos rikkoi perustuslakia, yhdenvertaisuuslakia ja potilaslakia, koska se ei arvioinut ohjeistustaan oikeudellisesti.

Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Sakari Melander arvioi apulais­oikeusasiamiehen ratkaisun perusteella, että tämä on todennäköisesti pohtinut myös huomautusta järeämpien keinojen käyttämistä. Niitä olisivat olleet kurinpitotoimet, määräys esitutkinnan aloittamisesta tai syytteen nostaminen.

”Tässä tapauksessa olisi saattanut olla aineksia käyttää vielä huomautustakin järeämpiä keinoja, koska viranomainen on rikkonut useita lakeja, ja vieläpä toistuvasti. Sen lisäksi on toistuvasti laiminlyöty perustuslaissa säädetty velvollisuus tehdä oikeudellinen arviointi.”

Melander painottaa, että ylimmät laillisuusvalvojat ovat yleensä käyttäneet järeämpiä keinoja silloin, kun kyse on ollut hyvin konkreettisista laittomuuksista. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi tuomareiden lainvastaiset päätökset tai tapaus, jossa hammaslääkäri poisti nukutuksessa psyykkisesti sairaan ihmisen hampaat kuulematta tämän laillista edustajaa tai lähiomaista.

”Keväällä näiden 65–69-vuotiaiden rokotuksista päätettäessä olisi voinut olla vaikea määritellä, kuka on ollut päätöksistä lopulta vastuussa. Toisaalta vastuiden selvittäminen olisi taas voinut puoltaa sitä, että oikeusasiamies olisi määrännyt esitutkinnan toimitettavaksi, minkä jälkeen hän olisi arvioinut syytemääräyksen antamista”, Melander sanoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yksi keskeinen argumentti oli, että vain lääketieteellisesti hyväksyttävä rokottaminen voi olla oikeudellisesti hyväksyttävää.

Laitos piti oikeudellisesti selvänä, että ohjeet 65–69 rokottamisesta keväällä Astra Zenecan rokotteella voitiin antaa, kunhan lääketieteelliset perusteet ovat olemassa.

”Viranomaisten perustuslaissa säädettynä velvollisuutena on nimenomaan tehdä oikeudellista arviointia. Toisin sanoen lääketieteellisesti perusteet eivät ole hyväksyttäviä, jos ne eivät ole myös oikeudellisesti hyväksyttäviä. Tässä tapauksessa lääketieteelliset perusteet johtivat syrjivään lopputulokseen”, Melander sanoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toimii sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa ja ohjauksessa, minkä takia ministeriön olisi pitänyt puuttua oikeudellisen arvioinnin puuttumiseen.

”Oikeudellisen arvioinnin laiminlyönti julkisen vallan käytössä on apulaisoikeusasiamies Sakslinin painavien moitteiden keskipisteessä. On erittäin vakava asia, että viranomaiset jättävät julkista valtaa käyttäessään huomioimatta sen, ovatko niiden päätöksen lainmukaisia.”

Turun yliopiston julkisoikeuden professori Janne Salminen korostaa, että apulais­oikeusasiamiehen ratkaisussa todetaan selvä lainvastaisuus ja huomautus on oikeudellisesti järeä toimenpide.

”Huomautus sopii mielestäni hyvin tällaisiin laajoihin asiakokonaisuuksiin puuttumiseksi. Ei se ole toimenpidevalikoimassa mikään vähäinen seuraamus. Esimerkiksi kurinpidollisen tai rikosoikeudellinen seuraamuksen arviointi olisi muuttanut koko asian käsittelyn luonnetta, koska silloin selvitettäisiin lopulta yksittäisten virkamiesten vastuuta. Nyt pystytään minusta käsittelemään laajemmin tätä ongelmaa.”

Professori Salminen kiinnittää myös huomiota siihen, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä sosiaali- ja terveysministeriö olivat jo toistuvasti aiemmin rikkoneet perustuslakia jättämällä huomioimatta lainalaisuuden ja lakisidonnaisuuden vaatimuksen.

Perustuslaissa säädetty lainalaisuuden ja lakisidonnaisuuden vaatimus tarkoittaa, että julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

”Olisi toki voinut olla aiheellista ainakin pohtia, olisiko tässä asiassa ollut jo kurin­pitotoimien paikka, koska huomautukset ovat olleet toistuvia. Ratkaisun perusteella apulaisoikeusasiamiehen mitta alkaa olla täyttymässä. On huolestuttavaa, jos viranomaiset eivät piittaa ylimmän laillisuusvalvojan huomautuksista ja muuta toimintaansa. Tällainen rapauttaa luottamusta siihen, että suomalainen hallinto toimii lainmukaisesti.”

Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio ihmettelee, eikö Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa ole riittävästi oikeudellista osaamista.

”Apulaisoikeusasiamiehen ankaran arvostelun lisäksi ratkaisu on myös hieman pedagoginen selvitys siitä, mitä oikeudellisia seikkoja pitää ottaa huomioon, kun annetaan ohjeita tai linjauksia tietyn ihmisryhmän rokottamisesta. On silti hämmentävää, että tartuntatautilain perusteella merkittävää toimivaltaa käyttävässä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa ei ole ymmärretty oikeudellisen arvioinnin välttämättömyyttä.”

Nuotio pitää apulaisoikeusasiamiehen antamaa huomautusta oikeudellisesti paremmin perusteltuna kuin sitä, että asiassa olisi aloitettu rikosprosessi.

Tapaus on kokonaisuutena moniulotteinen, koska viranomaisten velvollisuutena on myös kansanterveyden suojeleminen, mutta lainvastaisesti ei tietenkään voi toimia.

Lääketieteellisesti olisi saattanut olla perusteltua vaikkapa koko väestön rokottaminen yksilöiden tahdosta riippumatta, mutta se olisi ollut oikeudellisesti täysin mahdotonta.

”Tapaus on kokonaisuutena epäselvä, koska kysymys on myös siitä, miten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita on tulkittu: ne vaikuttavat olleen eräänlaisia delegaatioiden linjauksia ja päätöksiä. Tämän epäselvyyden takia olisi voinut olla vaikeaa johtaa linjauksista ja päätöksistä virkarikosepäilyä, joka edellyttää täsmällistä näkemystä, kuka ja millä perustein on lakia rikkonut”, Nuotio sanoo.

Nuotion mielestä on sinänsä aivan oikein, että oikeusasiamies pyrkii pääasiassa rikosoikeudellista vastuuta lievemmillä keinoilla ohjaamaan viranomaisia huomioimaan toiminnassaan perus- ja ihmisoikeudet ja toimimaan muutenkin lainmukaisesti.

”Suomi on pitkälle kehittynyt oikeusvaltio, jossa lähtökohtana on, että viranomaiset toimivat oikeusjärjestyksen mukaisesti. Ongelmat viranomaisten toiminnassa ovat yleensä uudentyyppisissä asioissa, joita on tullut esiin vaikkapa korona­virus­pandemian aikana. Uusissa asioissa viranomaiset joutuvat toimimaan nopeasti ja kehittämään aivan uusia toimintatapoja.”

Nuotio korostaa myös, että Suomessa on valveutunut kansalaisyhteiskunta. Se pitää huolta, että oikeudelliset epäkohdat saatetaan usein poliisin tutkittavaksi.

”Tässä mielessä laillisuusvalvojien merkitys on enemmänkin ohjata ratkaisuillaan viranomaisia. Sosiaali- ja terveydenhuollon oikeudelliset ongelmat ovat uskoakseni erityisen vaikeita myös rikosoikeuden näkökulmasta”, Nuotio sanoo.

Apulaisoikeusasiamies Sakslin kertoo pohtineensa paljon kysymystä, miksi ylin laillisuusvalvoja käyttää oikeuttaan määrätä esitutkinta aloitettavaksi tai syyte nostettavaksi verraten harvoin.

Hän ei ota kantaa perjantaina antamaansa ratkaisuun, vaan puhuu yleisellä tasolla.

”Ymmärrän tehtäväkseni ensisijaisesti lainmukaiseen menettelyyn ohjaamisen ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen turvaamisen, enkä niinkään rikosoikeudellisen vastuun toteutumisesta huolehtimisen.”

Laillisuusvalvonnallinen ohjaus saattaa estyä rikosprosessin vuoksi tai viivästyttää sitä merkittävästi. Sakslinin huolena on ollut tutkimissaan tapauksissa myös asian­omistajan ja uhrin asema. Erityistä huomiota hän kertoo kiinnittäneensä lasten asemaan.

”Olen myös kantanut huolta siitä, että oikeusasiamiehelle tulevat asiat ovat usein oikeudellisesti niin monimuotoisia, että rikoksesta epäilty saattaa joutua hyvin pitkä­kestoisen ja kalliin oikeudenkäynnin osapuoleksi. Se voi puolestaan pahimmillaan muodostua epäillyn oikeuksien loukkaukseksi.”

Toisaalta Sakslin on myös sitä mieltä, että toisinaan poliisin ja tuomioistuimen tutkinta on kaikkien osapuolten oikeusturvan kannalta oikea ratkaisu.