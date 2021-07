Viime päivinä ainakin ministerit Pekka Haavisto (vihr) ja Antti Kurvinen (kesk) ovat puhuneet koronapassin mahdollisuudesta.

HS:n haastattelemat suurten puolueiden kansanedustajat suhtautuvat positiivisesti ajatukseen korona­passista, jonka näyttämistä voitaisiin edellyttää esimerkiksi pääsemiseksi ravintoloihin tai tapahtumiin.

Viime aikoina moni Euroopan maa on ottanut käyttöön oman versionsa korona­passista. Esimerkiksi Tanskassa koronapassi on voimassa rokotuksen saaneilla, taudin sairastaneilla ja 72 tuntia negatiivisen testituloksen jälkeen. Se on edellytys muun muassa ravintoloihin, museoihin ja teattereihin pääsylle.

Lue lisää: ”Voit tehdä mitä haluat seuraavat 72 tuntia” – Tanskassa koronapassia on käytetty jo kuukausia, ja tältä se näytti kisahulinassa

Suomessa keskusteltiin asiasta viimeksi keväällä. Kun hallitus julkisti suunnitelmansa koronavirusrajoitusten purkamisesta, passi tai koronatodistus eivät kuuluneet niihin. Tätä arvosteli erityisesti oppositiopuolue kokoomus.

Asiaa selvitettiin keväällä oikeusministeriössä, mutta päätöksiä ei tehty.

Lue lisää: Koronapassista tuli kiista hallituksen ja kokoomuksen välille: Kokoomus syyttää hallitusta ”klassisesta sosialistisesta tulkinnasta”

Viime päivinä koronapassin mahdollisuus on noussut jälleen esiin. Pääministeriä sijaistava Pekka Haavisto (vihr) sanoi maanantaina tiedotus­tilaisuudessaan olevansa ”kovin myönteinen koronapassi­ajatteluun”.

Haavisto sanoi panneensa merkille passiin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä, mutta piti ajatusta järkevänä kansanterveyden näkökulmasta.

Viime viikolla myös tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) sanoi MTV Uutisten haastattelussa suhtautuvansa varovaisen myönteisesti ajatukseen rokote­passista, jonka avulla pääsisi helpommin esimerkiksi tapahtumiin tai yökerhoihin.

”Mielestäni hallituksen pitäisi pohtia sitä”, Kurvinen sanoi.

HS kysyi kolmelta suurta puoluetta edustavalta sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseneltä, mitä mieltä he ovat mahdollisesta koronapassista.

Kokoomuksen Mia Laihon mielestä koronapassia voisi hyödyntää esimerkiksi kulttuuri- ja urheilutapahtumissa sekä ravintoloissa.

”Sitä käytetään kuitenkin matkustamisessa, niin olisi luontevaa, että sitä voitaisiin käyttää maan sisälläkin.”

Kokoomus on ajanut koronapassia jo keväällä. Laiho korostaa, että rokotusten lisäksi samoihin paikkoihin tulisi lisäksi päästä myös negatiivisella testituloksella tai todistuksella sairastetusta koronataudista.

”Ettei aseteta ihmisiä eriarvoiseen asemaan”, hän sanoo.

Testaamisen tulisi olla tarpeeksi edullista, sanoo Laiho. Yksityiset toimijat voisivat hänestä itse määritellä, haluavatko vaatia passia. Vaatimuksia ei hänen mielestään voitaisi asettaa ainakaan julkisiin paikkoihin tai alle 12-vuotiaille.

Tapahtumissa Laiho kannustaisi lisäksi suojaavampien FFP3-kasvomaskien käyttämiseen. Niiden ja koronapassin yhdistelmällä voitaisiin hänestä ottaa tapahtumiin suurempi määrä ihmisiä.

Sdp:n Aki Lindén pitää ajatusta koronapassista hyvänä, mutta hän pohtii sen mahdollista käytännön toteutusta.

”Tämä on edelleen asia, joka kannattaa käydä läpi perusteellisesti.”

Lindénin mielestä passilla täytyisi pystyä todistamaan, että henkilö on saanut kaksi rokotusta, sairastanut taudin tai saanut negatiivisen tuloksen koronatestistä enintään kolme päivää aikaisemmin. Vain tällä tavalla se olisi hänestä tehokas myös koronaviruksen deltavarianttia vastaan.

Lindén kysyy, miten ”hurja testirumba” järjestettäisiin ja olisivatko testit maksuttomia vai maksullisia. Toinen kysymys olisi myös, minne kaikkialle todistuksella pääsisi.

”Onko se elokuvat, konsertit, museot, kaupat, työpaikat, junat, liikennevälineet?”

Lindén haluaa nostaa erityisesti esiin mahdolliset perustuslailliset ongelmat, joita korona­passin vaatimiseen voisi liittyä.

Samalla kun passi sallisi osalle suomalaisista turvallisen osallistumisen, jotkut se sulkisi ulos palveluiden piiristä.

”Näillä esimerkeillä haluan kuvata sen, että idea on hyvä ja suhtaudun siihen myönteisesti, mutta kun alkaa käytännön keskustelu, kun ihmisiltä rajataan oikeuksia pois, siitähän syntyy kunnon perusoikeus­keskustelu.”

Perussuomalaisten Arja Juvonen sanoo kannattavansa koronapassia, jos sen avulla voidaan ehkäistä koronavirustartuntoja, avata yhteiskuntaa ja auttaa yrittäjiä.

”Me emme kestä sellaista uutta tilannetta, että kaikki paikat menisivät kiinni”, sanoo Juvonen.

”Näen kaikki toimet, joilla ennaltaehkäistään koronatartuntoja, hyvinä toimina.”

Juvonen korostaa, että passin tulisi olla helppokäyttöinen, selkeä ja kaikkien saavutettavissa. Esimerkiksi pelkkä sovellus ei olisi kaikkia ikäihmisiä ajatellen toimiva.

Juvonen on huolissaan syksystä ja siitä, tuleeko vielä esimerkiksi deltavarianttia rajumpia koronaviruksen muotoja. Hänestä tärkeintä olisi saada kaikille kansalaisille rokotesuoja.

”Se on meidän ihmisten käsissä nyt, kuinka paljon tartunnat leviävät ja miten syksyä kohti mennään.”

Juvosen mielestä Suomessa on epäonnistuttu siinä, että rokotukset ovat edenneet eri tahdissa ympäri maata. Osissa Suomea rokotetaan jo hyvin nuoria, kun taas toisaalla ollaan yhä hieman vanhemmissa ikäryhmissä.

Hallituksen on tarkoitus tarkastella koronavirustilannetta ja päivittää hybridi­strategiaansa elokuussa.

Toistaiseksi hallituksesta ei ole kerrottu julkisuuteen, aiotaanko koronapassin tai viranomais­kielellä koronatodistuksen mahdollisuutta tarkastella.