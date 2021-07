HS:n tuoreen kannatusmittauksen perusteella suurimman puolueen paikkaa pitää edelleen kokoomus. Perussuomalaisten suosiossa on sen sijaan nähtävillä usean prosenttiyksikön pudotus.

Tiistaina julkaistun HS:n heinäkuun kannatus­mittauksen mukaan puolueiden väliset asetelmat ovat säilyneet melko ennallaan alkukesän kuntavaaleihin nähden.

Suurimpien puolueiden edustajat uskovatkin juuri kuntavaali­tulosten heijastuvan tämän­hetkiseen kannatukseensa.

Kokoomus nousi HS:n tuoreimmassa heinäkuun kannatus­mittauksessa suurimmaksi puolueeksi 19,9 prosentin kannatuksellaan. Kasvua toukokuuhun verrattuna oli lähes kolme prosenttiyksikköä.

”Kyllähän se tuo tosi hyvän tunnelman. Tässä on kesä hengähdetty kuntavaalien jälkeen, jotka menivät jo kokoomuksella erinomaisesti”, sanoo kokoomuksen vara­puheen­johtaja Elina Valtonen.

Valtonen uskookin puolueen kunta­vaali­voitolla olevan osuutta kasvaneeseen kannatukseen. Puolue saavutti vaaleissa ennakoitua suuremman vaali­voiton, kun sen tulos nousi 21,4 prosenttiin.

”Uskon, että silläkin on merkitystä. Toisaalta kuntavaaleissa näkyi samalla myös epäluottamus hallitukseen.”

Valtosen mukaan hallitus menetti viime keväänä uskottavuuttaan äänestäjien silmissä erityisesti pitkäksi venyneen kehysriihen vuoksi. Kokoomuksen kannatuksen kasvuun hän uskoo kuitenkin ensi­sijaisesti vaikuttaneen puolueen oma politiikka oppositiosta käsin.

”Olemme tehneet pitkäjänteisesti omaa politiikkaa, emmekä lähteneet hötkyilemään tai vilkuilemaan sivuille. Uskon myös, että talous­politiikkamme alkaa purra äänestäjien silmissä.”

Myös Sdp:n sija toiseksi suosituimpana puolueena kokoomuksen jälkeen on pysynyt ennallaan. Puolueen varapuheenjohtajan Matias Mäkysen mukaan paikallaan pysynyttä kannatusta voi pitää Sdp:n kohdalla odotettuna.

”Kesän aikana on ollut rauhallisempaa. Keskustelua on ollut ehkä vähemmän, ja korona­tilannekin on ollut rauhallisempi.”

HS:n heinäkuun kannatusmittauksen perusteella puolueen kannatus kasvoi toukokuussa 0,2 prosentti­yksikön verran. Tämä tarkoittaa nyt 19,2 prosentin kannatusta.

Pääministeripuolue on saanut kevään ja kesän aikana osakseen kritiikkiä muun muassa kulttuuri- ja ravintola-aloilta. Mäkynen ei kuitenkaan usko koronan vaikuttaneen kannatukseen enää merkittävästi.

”Kyllä kriittinen keskustelu aina varmasti joiltakin osin vaikuttaa. En kuitenkaan usko, että korona enää kannatuksessa näkyy, vaan politiikka alkaa palata arkisempiin kysymyksiin.”

Lähitulevaisuudessa hallituksen päätöksentekokyky ja tulevan syksyn budjettiriihi ovat Mäkysen mukaan olennaisia pääministeri­puolueen kannatuksen kehityksen kannalta.

Gallupin perusteella eniten suosiotaan on menettänyt perus­suomalaiset.

Puolueen toinen varapuheenjohtaja Arja Juvonen muistuttaa, että notkahduksesta huolimatta puolue on onnistunut edelleen ylittämään esimerkiksi viime eduskunta­vaalien tuloksensa. Silloin perussuomalaisia äänesti 17,5 prosenttia.

”En ole yhtään huolissani tuloksesta. Päin­vastoin, pidän sitä erittäin hyvänä”, Juvonen sanoo.

”Kolmanneksi suurimpana puolueena on hyvä olla tässä tilanteessa.”

Kesäkuussa, juuri kannatus­mittaus­tutkimuksen alussa, puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-aho kertoi, ettei hae jatkokautta pestissään.

Juvosen mukaan puoluejohdon vaihtuminen on saattanut vaikuttaa kannatukseen. Hän pitää sitä jopa luonnollisena.

”Halla-aho on ollut niin äärettömän tykätty ja arvostettu”, hän sanoo.

”Mutta uutta ei pidä koskaan pelätä. Puolue menee eteenpäin, eikä jää sitä pohtimaan, johtuuko pudotus sitten tästä.”

Keskustan suosio sen sijaan nousi HS:n kannatus­mittauksessa 1,5 prosentti­yksikön verran. Gallupin perusteella puolueen kannatus on nyt 12,6 prosenttia.

Keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi kokee hienoisen nousun puolueen kannatuksessa myönteiseksi asiaksi.

”On erittäin hyvä, että siinä on nousua. Tulos on rohkaiseva, että suuntamme on oikea.”

Myös Lohi uskoo kuntavaalituloksen vaikuttaneen heinäkuun kannatus­mittauksen tuloksiin. Keskusta saavutti kunta­vaaleissa niin sanotun torjunta­voiton, kun sen pitkään matalalla laahannut kannatus nousi vaaleissa 14,9 prosenttiin.

”Vaikka kyse on nyt eduskunta­vaali­mittauksesta, luulen, että kunta­vaali­tuloksemme heijastuu kyselyyn.”

Reilun 12 prosentin kannatus on historiallisesti tarkasteltuna edelleen erittäin alhainen keskustalle. Lohen mukaan puolue ei voi olla tyytyväinen itse kannatuslukemaan.

”Suunta on kuitenkin oikea.”