Ministeri Blomqvistin mukaan musiikkiyhteisöjen kokemusten lukeminen on ollut pysäyttävää, mutta ne eivät ole varsinaisesti yllättäneet. Hän on saanut asiaan liittyviä yhteydenottoja koko ministerikautensa ajan.

Tasa-arvoministeri Thomas Blomqvist (r) toivoo, että erityisesti miehet puuttuisivat seksuaaliseen häirintään, ”niin puheisiin kuin tekoihin”. Hän sanoo tiedostavansa itse miehenä, että parantamisen varaa on.

”Voidaan valita, ollaanko sivustakatsojia vai puututaanko siihen, mitä nähdään ja kuullaan”, Blomqvist sanoo.

”Hiljaisuus ei ole ratkaisu tähän ongelmaan. Pitää puuttua rohkeasti. Se on kaikkien vastuu.”

Seksuaalinen häirintä ja väkivalta sekä naisviha nousivat puheenaiheeksi heinäkuussa, kun Instagram-tili Punkstoo alkoi julkaista nimettömiä kokemuksia aiheesta punk- ja rock-yhteisössä. Nopeasti Instagramiin ilmestyivät vastaavat tilit myös esimerkiksi metalli- ja suomirap-yhteisöille.

HS:lle haastateltavat kertoivat kokemastaan huorittelusta, uhkailusta, ahdistelusta sekä raiskauksista ja muusta väkivallasta punkpiireissä.

Lue lisää: ”Ukot kierrättävät keskenään nuoria naisia” – 12 haastateltavaa kertoo HS:lle kokemastaan naisvihasta ja nöyryytyksestä punkpiireissä

Lue lisää: Punk-yhteisössä käynnistyi oma #metoo – Instagramissa julkistettiin kokemuksia seksuaalisesta häirinnästä

Blomqvistin mukaan musiikkiyhteisöjen kokemusten lukeminen on ollut pysäyttävää, mutta ne eivät ole varsinaisesti yllättäneet. Ministerin mielestä Suomessa on ainakin osittain ollut edelleen hiljaisen hyväksynnän kulttuuri asiasta.

”Tasa-arvoministerinä olen saanut reilun kahden vuoden aikana sellaista palautetta, että olen tiennyt, että tätä esiintyy.”

Blomqvistin mukaan valtaosa hänelle saapuvista sähköposteista ja puheluista aiheesta tulee naisilta, arvionsa mukaan ainakin 95-prosenttisesti. Viestejä alkoi hänen mukaansa tulla heti, kun hänet nimettiin ministeriksi.

Blomqvist korostaa julkisen keskustelun merkitystä siitäkin huolimatta, että jo vuonna 2017 alkanut laaja #metoo-keskustelu ei onnistunut kitkemään ilmiötä yhteiskunnasta.

”Voi tuntua siltä, että asiat eivät muutu puhumalla, mutta uskon kyllä siihen, että asenteet kyllä pikku hiljaa muovautuvat tämän keskustelun myötä.”

Konkreettinen teko ministeriltä on kutsua koolle niin sanottu pyöreä pöytä seksuaalisesta häirinnästä. Asiantuntijoiden kanssa käytävien keskustelujen aloitus on viivästynyt koronavirustilanteen vuoksi, mutta alkusyksystä on tarkoitus tapahtua.

”Omalta osaltaan ajattelen, että se nostaa tämän asian keskusteluun taas kerran ja sillä tavalla pyritään vaikuttamaan asenteisiin.”

Tarkoituksena pyöreässä pöydässä olisi saada aikaan seksuaalisen häirinnän vähentämistä koskevia suosituksia. Varsinaisia suoria lainsäädäntöehdotuksia ei ole ainakaan vielä hänen pöydällään.

”Tämä on asia, joka on vaikea lainsäädännöllisesti saada pois kitkettyä”, hän sanoo viitaten siihen, että kyse on ensisijassa kuitenkin asenteista.

Hallitus linjaa seksuaalisen häirinnän torjumisesta tasa-arvo-ohjelmassaan.

Blomqvist on samaa mieltä ministerikollegansa Antti Kurvisen (kesk) kanssa siitä, että tekijöiden oikeudellinen vastuu on tärkeä näkökulma.

Lue lisää: Antti Kurvinen nimeää kolme keinoa, joilla seksuaalinen häirintä saadaan kitkettyä kulttuurialalta – Ministeristä rikoksentekijät pitää saada vastuuseen oikeusteitse

Seksuaalirikoslainsäädäntö, jota ollaan uudistamassa syksyllä, kuuluu oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r) tontille. Oikeusministeriön asettaman työryhmän esitys uudistukseksi sai viime vuonna kovaa kritiikkiä lausuntokierroksella, joten esityksen antamista lykättiin tälle syksylle.

Lue lisää: Seksuaalirikos­säännösten uudistamista koskeva esitys lykkääntyy ensi vuoteen – Oikeus­ministeri Henriksson: ”Uhrin asemaa ei heikennetä

Musiikkialalla ilmi tulleiden tarinoiden jälkeen esimerkiksi monet festivaalijärjestäjät ja keikkapaikat ovat kertoneet muuttavansa käytäntöjään, mitä Blomqvist on pitänyt hyvänä.

Lue lisää: Punkstoo sai keikkapaikat ja festarijärjestäjät miettimään käytäntöjään, ja muutoksia on tulossa

Lisäksi ulostulot ovat johtaneet esimerkiksi Litku Klemetti -yhtyeen basistin erottamiseen ja radiokanava Ylex:n Uuden musiikin rockshow -ohjelman lakkauttamiseen toistaiseksi.

Blomqvist ei halua kommentoida yksittäistapauksia ja sanoo, ettei hänelläkään ole vastauksia siihen, mikä tapa reagoida tietoihin on oikea.

”Jokainen varmasti reagoi omalla tavallaan ja sellaisella tavalla, jonka katsoo hyväksi. Mielestäni on tärkeää kuitenkin, että reagoidaan ja osoitetaan, että tämä ei ole hyväksyttävää.”

Blomqvist uskoo, että tilanne on muuttumassa parempaan ja ihmisten tietoisuus aiheesta on kasvanut. Hän vertaa kokemuksiaan nykynuorten ajattelutavasta omaan nuoruuteensa 70- ja 80-luvuilla.

”Kyllä sitä asennemuutosta on jo nyt tapahtunut”, hän sanoo.

Ministeri korostaa, että työ on pitkäjänteistä ja asenteet eivät muutu päivässä tai viikossa. Hänestä kuitenkin ainakin päättäjien ja vastuuasemassa olevien tulisi jaksaa uskoa siihen, että muutosta tapahtuu.

Uhrien tilanne on tietenkin eri, sillä seksuaalista häirintää ja väkivaltaa tapahtuu joka päivä, Blomqvist sanoo.

”Heidän kannaltaan tämä on tietysti tuskallisen hidas prosessi.”