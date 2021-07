Opetusministeri Li Anderssonin (vas) mukaan lähtökohtana on, että koulujen alkaessa lapset ja nuoret pääsevät lähiopetukseen.

Erityisesti vasemmistoliiton ja vihreiden poliitikot ovat puolustaneet torstaina lasten ja nuorten mahdollisuutta lähiopetukseen koronavirustilanteen heikentyessä.

Keskiviikkona sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi Ylen A-studiossa, että lähiopetukseen paluu on vielä epäselvää. Hänen mukaansa vaarassa ovat erityisesti korkeakoulut ja toisen asteen opetus.

Opetusministeri Li Andersson (vas) sanoi torstaina Twitterissä lähtökohtana olevan, että lapset ja nuoret pääsevät lähiopetukseen.

”Mikäli rajoituksia tarvitaan, ei etäopetus saa olla ensimmäinen keskusteluun nouseva toimenpide kontaktien rajoittamiseksi, vaan sen pitää olla viimeinen vaihtoehto”, hän kirjoitti.

Anderssonin mukaan tämä on tärkeää, sillä etäopetusjakso kasvattanut oppimiseroja ja lisännyt nuorten pahoinvointia erityisesti toisella asteella.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän johtaja Paavo Arhinmäki on asiasta samoilla linjoilla.

Hänen mielestään lapset ja nuoret ovat jo joutuneet olemaan liikaa etäopetuksessa.

”Hallitus on sitoutunut keväällä, että lapsiin ja nuoriin ei kohdisteta uusia rajoitustoimia. STM:n kansliapäällikön puheet ristiriidassa linjan kanssa”, Arhinmäki kirjoitti muun muassa.

Myös sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) otti asiaan kantaa torstaina viestipalvelu Twitterissä.

”Vihreiden kanta on selvä, lasten ja nuorten elämän on jatkuttava mahdollisimman normaalina, mm. lähiopetuksessa, eikä esim. etäkoulun kaltaisia ratkaisuja pidä pohtia kevyin perustein. Rokotuksia on vauhditettava myös nuorten osalta”, Ohisalo kirjoitti.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari kirjoitti niin ikään, että päiväkotien ja koulujen on pysyttävä auki.

”Lasten ja nuorten arjen pitää jatkua mahdollisimman normaalisti. Sivistysvaltio ei sulje päiväkotien tai koulujen ovia kuin äärimmäisessä pakossa”, Kari muun muassa kirjoitti.

Kouluihin liittyviä rajoituksia vastustaa myös lapsiasiainvaltuutettu Elina Pekkarinen. Hän kommentoi Varhilan lausuntoa Twitterissä torstaina.

”Nuoret on tietoisen strategisen valinnan myötä päätetty rokottaa viimeisiksi. Nytkö heidät eristetään taas koulusta, taiteista ja kulttuurista? Lasten ja nuorten sivistyksestä ja osallisuudesta viis, kunhan aikuiset pääsee?” Pekkarinen kirjoitti.