”Isot festivaalit aiheuttavat kyllä jonkin verran huolta”, sanoo aluehallintoylilääkäri Pasi Eskola Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.

Tapahtumia saa järjestää tällä hetkellä Suomessa tietyin edellytyksin. Monilla alueilla tapahtumissa on esimerkiksi oltava mahdollisuus riittävien etäisyyksien pitämiseen. Kuva Iskelmä Festareilta Porista heinäkuun alusta.

Aluehallintovirastot perustelevat nykyisiä, lieviä kokoontumisrajoituksia muun muassa rokotusten etenemisellä, sairaalahoidon vähäisellä tarpeella ja kuolemantapausten määrällä.

Koko maan koronavirustilanne on heikentynyt viime aikoina nopeasti ja viruksen deltavariantti lisää tilanteen epävarmuutta. Tartuntamäärät ovat viisinkertaistuneet viidessä viikossa.

Samaan aikaan ympäri maata järjestetään suuria yleisötapahtumia. Tulevana viikonloppuna järjestetään esimerkiksi musiikkifestivaalit Kuopiorock, Oulun Qstock , ja Turun Down By The Laituri.

HS kysyi kokoontumisrajoituksista päättävien aluehallintovirastojen edustajilta, mitä he ajattelevat nykyrajoitusten riittävyydestä.

Itä-Suomessa Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala ovat siirtyneet kiihtymisvaiheeseen. Aluehallintovirasto kuitenkin päätti, että se ei tässä vaiheessa määrää alueille kokoontumisrajoituksia.

Ylijohtaja Soile Lahti Itä-Suomen avista kertoo, että päätös perustuu sairaanhoitopiirien antamiin tietoihin ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lausuntoon.

Vaikka ilmaantuvuusluku on noussut, vakavien tautitapausten määrä on pysynyt alueella alhaisena eikä sairaalahoidon kantokyky ole vaarassa. Tartuntoja on myös saatu jäljitettyä varsin hyvin.

”Sen takia ei ole juuri nyt oikeudellisesti välttämätöntä lähteä asettamaan rajoituksia.”

Lahti viittaa lisäksi tartuntatautilain pykälään 58c, jossa järjestäjiä velvoitetaan jo huolehtimaan esimerkiksi käsienpesumahdollisuuksista ja ohjeistamaan etäisyyksien pitämisestä.

Lahti sanoo, että jokaisen täytyy toki omissa valinnoissaan ymmärtää, että kaikissa sosiaalisissa kontakteissa on tartunnan vaara. Hän ei halua arvioida, kuinka järkevää tapahtumien järjestäminen on.

”Päätökset tietysti lähtevät siitä, että tehdään vain se, mikä on aivan välttämätöntä ja mikä toisaalta auttaa epidemian leviämisen estämiseen.”

Lahti korostaa lisäksi rokotteiden merkitystä epidemian hillitsemisessä.

”Rajoituksillahan me emme tätä virusta voita. Vaan kyllä se on rokotus, joka maalissa häämöttää. Että kaikki ottavat rokotteet, kun niitä on tarjolla.”

Etelä-Suomen avin ylitarkastaja Oona Mölsä korostaa myös, että virasto määrää vain sellaisia rajoituksia, jotka arvioidaan välttämättömiksi. Hänen mukaansa ne ovat vähimmäisedellytykset tapahtumisen järjestäjille.

Mölsän mukaan yleisötilaisuuksiin ”toki liittyy riskejä”, kun tartuntaluvut kasvavat ja tilanne kehittyy huonompaan suuntaan.

”Tällä hetkellä niiden pitäminen on sallittua tietyin edellytyksin, mutta se, miten järkevää se on, riippuu ehdottomasti siitä, miten siellä toimitaan ja kuinka vastuuta kannetaan esimerkiksi turvavälien ja maskien käytön suhteen.”

Mölsä sanoo viraston suhtautuvan pääkaupunkiseudun tilanteeseen vakavuudella. Seuraavan kerran tilannetta arvioidaan hänen mukaansa ensi viikolla.

Lue lisää: Uusimaa on koronan vakavimman tason partaalla, mutta miten leviämisvaihe pitäisi ymmärtää, kun olosuhteet ovat muuttuneet?

Pohjois-Pohjanmaalla, jossa esimerkiksi Qstock järjestetään, ollaan epidemian perustasolla. Koronaviruksen ilmaantuvuusluku 18,47 on aluehallintoylilääkäri Pasi Eskolan mukaan maltillinen, mutta hieman nousussa.

”Isot festivaalit aiheuttavat kyllä jonkin verran huolta, vaikkakin turvallisuustoimia niissä on tehty. Tällä hetkellä epidemiatilanne on vielä sellainen, että tapahtumat ulkotiloissa ovat mahdollisia ja sääntelyn mukaisia.”

Tapahtumien järjestämistä tukevat Eskolan mukaan paikallinen hyvä tilanne, matala sairaalakuormitus ja se, että rokotukset ovat edenneet hyvin.

Eskolan mukaan deltavariantti tarkoittaa alueelle sitä, että tilanteen heikentymistä ei voida sulkea pois.

”Huolena on, että joudumme asettamaan rajoituksia jatkossa. Peräänkuuluttaisin nyt niin vastuullista käyttäytymistä kuin mahdollista näissä tapahtumissa.”

Pohjois-Suomen aville niin ikään kuuluvassa Kainuussa tilanne on jo vaikea ja kokoontumisrajoituksista päätetty. Tapahtumien järjestäminen on sielläkin tosin jatkossa sallittua, jos osallistujilla on mahdollisuus välttää lähikontakteja.

Ylijohtajaa sijaistava peruspalveluiden johtaja Heikki Mäki Lounais-Suomen avista toteaa, että painopiste rajoitusten pohdinnassa on ollut terveydenhuollon kantokyvyssä ja sairaanhoitopiirin epidemiologisessa arviossa.

Hän kuitenkin peräänkuuluttaa tapahtumiin osallistujien vastuuta.

”Ei tapahtumanjärjestäjä eikä varsinkaan viranomainen voi olla kansalaisen takana seisomassa ja valvomassa. Kyllä vastuullisuus lähtee meistä jokaisesta.”

Hallitus on päivittämässä niin sanottua hybridistrategiaansa. Aluehallintovirastojen edustajat kaipaavat uudelta strategialta linjauksia erityisesti deltavariantin, rokotusten etenemisen ja sairaalahoidon kuormituksen vaikutuksesta epidemian hoitoon.

Esimerkiksi Pohjois-Suomen avin Eskola toivoisi selkeämpää maalia sille, missä vaiheessa rajoitteista voitaisiin luopua, kun rokotukset etenevät.

”Pitäisin tärkeänä, että rajoitustoimien kokonaisvaikutuksia ja erityisesti haittoja punnittaisiin myös strategiassa suhteessa siihen, että vakavat tautimuodot ovat merkittävästi vähentyneet.”

HS:n tietojen mukaan hallitus tekee poliittisia päätöksiä asiasta elokuun puolivälissä.

Kuopiorockin järjestää Nelonen Media Live, joka on Helsingin Sanomien tavoin osa Sanomaa.