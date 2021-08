Etäopetus voi moninkertaistaa oppilaiden taustan ongelmia, arvioi Opetushallituksen pääjohtaja Minna Kelhä.

Opetushallituksen pääjohtaja Minna Kelhä kuvattiin viraston vastikään remontoiduissa tiloissa, joissa on etätyösuosituksen vuoksi ollut vielä hiljaista.

Opetushallituksen (OPH) tuore pääjohtaja Minna Kelhä kaipaisi jo lähitöihin. Keväällä tehtäväänsä valittu Kelhä aloitti työnsä kesäkuun alussa, etänä tietenkin.

”Tämä on ollut haastavaa aikaa, kun ei pääse näkemään ihmisiä, työkavereita, joiden kanssa työskentelee.”

Samoin hän toivoo, että lapset ja nuoret pääsisivät aloittamaan koulunsa ensi viikolla lähiopetuksessa. Kelhä nostaa esiin oppimisvajeen ja hyvinvointivajeen, jotka syntyvät opettajan ja kouluyhteisön puuttuessa ympäriltä.

”Etäopetuksessa myös korostuvat lasten ja nuorten taustat. Jos olet kodista, jossa et saa tukea opiskeluun ja jossa on monenlaisia ongelmia, etäopetus mahdollisesti moninkertaistaa niitä.”

Samaa mieltä Kelhän kanssa lähiopetuksesta ovat olleet esimerkiksi lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen ja opetusministeri Li Andersson (vas).

Torstaina myös opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkistivat suosituksensa, jonka mukaan perusopetus ja toinen aste aloitetaan tänä syksynä lähtökohtaisesti lähiopetuksessa. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla näin linjattiin jo aiemmin.

Suositus ohjeistaa esimerkiksi huolehtimaan hyvästä hygieniasta ja ilmanvaihdosta, välttämään tarpeettomia lähikontakteja sekä järjestämään tilat mahdollisuuksien mukaan riittävän väljästi.

Lue lisää: OKM ja THL suosittelevat koulujen avaamista lähi­opetuksessa, ministeriö tukee myös korkeakoulujen pyrkimyksiä lisätä lähiopetusta

Lue lisää: Tartuntatilanne ryöpsäytti uuden keskustelun siitä, aloitetaanko koulunkäynti etänä vai paikan päällä – Opetus­ministerin mukaan etäopetus on viimeinen keino

Kelhän mukaan moni on kysynyt Opetushallitukselta, miten se aikoo taata koulunkäynnin turvallisuuden korona-aikana. OPH ei kuitenkaan päätä koronatoimista, muistuttaa Kelhä.

”Se mietintä kuuluu terveysviranomaisille. He alueellisesti ja paikallisesti tekevät harkinnan, pystytäänkö terveysturvallisesti järjestämään lähiopetusta.”

OPH:n roolina on ollut tarjota tukea ja tietoa varhaiskasvatukseen, kouluille ja oppilaitoksille erityisesti pedagogisista ratkaisuista.

Kysyä saa ja siihen kannustetaan, mutta terveysturvallisuuteen liittyvät vastaukset esimerkiksi maskien käyttämisestä tai käytännön järjestelyistä pohjautuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön laatimiin ohjeisiin.

”Keskustelu on tietysti aivan ymmärrettävää. Monilla vanhemmillakin on huoli tartuntaluvuista ja siitä, miten tässä tulee käymään. Tämä jatkuva epävarmuus on myös sellaista, joka aiheuttaa ahdistusta”, Kelhä sanoo.

Lähiopetuksen hyödyistä on kuultu viime päivinä paljon, mutta voisiko etäopetuksessakin olla jotain hyvää? Kelhä ei ole vaatimassa etäopetuksen lisäämistä normaaliaikanakaan.

”Itse ajattelen, että perusopetuksessa ollaan lähtökohtaisesti aina lähiopetuksessa.”

Hän myös haluaa painottaa eroa pakotetun etäopetuksen, jossa koulu on kokonaan kiinni, ja ”aidon etäopetuksen” välillä. Jälkimmäistä on hänestä esimerkiksi harvinaisempien kielten opetuksen järjestäminen niin, että oppilaat ovat koululuokassa ja opettaja muualla.

”Eikä niin, että koulu on suljettu ja sinut on tavallaan pakotettu kotiin opiskelemaan, pystyt siihen tai et.”

Kelhän kokonaiskuva on, että etäopetus sujui viime lukuvuonna ja sitä edellisellä melko hyvin. Suomaisten opettajien vahva osaaminen näkyi. Osa lapsista ja nuorista ei etäopetuksessa kuitenkaan pärjännyt, ja oppimisvajeen kuromisessa on suuri työ.

”Tokihan se on alkanut jo, mutta se ei lopu siihen, kun niin sanottu uusi normaali alkaa. Vaan meillä on pitkä tie vielä siinä kuljettavana.”

Kelhän mukaan oppimisvajeen paikkaamiseen lääke on yksinkertaisesti lisätä opettajia, jotka voivat esimerkiksi antaa tukiopetusta. Myös oppilashuollon väen lisääminen auttaa. Osa kunnista on tehnytkin näin koronatuilla, joita valtio on myöntänyt koulutukselle.

Minna Kelhä seuraa tulevana lukuvuonna erityisesti sitä, mitä oppivelvollisuusuudistuksen myötä tapahtuu koulunsa keskeyttävien määrälle.

Jos koronavirus on pitänyt Opetushallitusta kesän aikana kiireisenä, toinen pääaihe on ollut oppivelvollisuuden laajeneminen 18 ikävuoteen. Ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa aloittavien nuorten on ollut pakko hakeutua kouluun.

Kelhä oli mukana valmistelemassa uudistusta opetusministeri Anderssonin valtiosihteerin roolissa.

”Meillä edelleen ikäluokasta noin 15 prosenttia jää ilman toisen asteen koulutusta”, hän perustelee uudistuksen tarvetta.

Alkukankeuksia uudistuksessa saattaa tulla, Kelhä myöntää. Aikataulu on ollut kuntien kannalta tiukka, ja esimerkiksi koronavirus on voinut viivästyttää materiaali- ja välinehankintoja.

Kelhä kuitenkin toivoo, että myös uudistuksen hyödyt alkaisivat näkyä jo tänä vuonna. Maksuttomuus tuo hänestä tasa-arvoa, ja opinto-ohjausta aiotaan tehostaa myös toisella asteella. Erityisen tarkkaan Kelhä seuraa opintojensa keskeyttäneiden osuutta.

”Suurin osa keskeyttämisistä tulee ensimmäisen vuoden aikana”, hän sanoo.

”Tietysti toivon, että mahdollisimman moni saa toisen asteen suoritettua ja saa paremmat lähtökohdat työelämään tai jatko-opintoihin.”

Millainen oppilas Kelhä itse aikanaan oli? Hyvä, paitsi taito- ja taideaineissa, hän kertoo. Kelhä piti koulunkäynnistä ja se oli hänelle verrattain helppoa.

Kiinnostus koulumaailmaan on jatkunut läpi uran. Uutena pääjohtajana Kelhä haluaisi nostaa aiempaakin enemmän esiin lukutaidon merkitystä.

”On selvää, että lukutaidon päälle rakentuu muu oppiminen ja toisaalta lukutaito pitää ajatella laajemmassa merkityksessään myös luetun ymmärtämisenä ja siihen kriittisesti suhtautumisena. Se on myös somemaailmassa tärkeä taito.”

Hänen mielestään suomalaisten lukutaidon kehittämistyötä pitäisi tehdä pitkäjänteisemmin. Nykyään se on hänestä liian projektimaista. Kun projekti loppuu, työ loppuu.