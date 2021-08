Kotkalainen Zara Villikka on vetänyt pois ehdokkuutensa puheenjohtajaksi.

Perussuomalaiset järjestää torstaina iltapäivällä paneelikeskustelun puheenjohtajaehdokkailleen. Tilaisuuden on määrä alkaa kello 14. HS näyttää tilaisuuden suorana.

Perussuomalaiset valitsee uuden puheenjohtajan ensi viikolla Seinäjoella käytävässä puoluekokouksessa. Ehdokkaista neljä on ilmoittautunut mukaan torstain paneeliin: Kristiina Ilmarinen, Sakari Puisto, Riikka Purra ja Ossi Tiihonen.

Lisäksi ehdolle on ilmoittautunut Urpo Vähäranta. Ehdokkuutensa puheenjohtajaksi on vetänyt pois ensi-ilmoituksen jälkeen kotkalainen Zara Villikka. Hän on kuitenkin edelleen ehdolla kolmanneksi varapuheenjohtajaksi.

Sakari Puisto

Ehdokkaista kaksi, Puisto ja Purra, ovat kansanedustajia. 44-vuotias Sakari Puisto on ensimmäisen kauden kansanedustaja Tampereelta. Hän on koulutukseltaan filosofian tohtori ja työskennellyt aiemmin esimerkiksi oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin erityisavustajana.

44-vuotias Riikka Purra on ensimmäisen kauden kansanedustaja Kirkkonummelta. Hän on tällä hetkellä perussuomalaisten ensimmäinen varapuheenjohtaja. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa puolueen poliittisena suunnittelijana.

Sekä Purra että Puisto ovat tehneet puolueen ohjelmatyötä eli olleet luomassa puolueen poliittisia linjoja. Molemmat ovat sanoneet haluavansa pitää ne pääosin ennallaan.

Riikka Purra

Torstain tenttiin osallistuvista ehdokkaista Ilmarinen ja Tiihonen ovat valtakunnallisesti tuntemattomampia.

57-vuotias Kristiina Ilmarinen on Salossa asuva kiinteistönvälittäjä. Perussuomalaisten ehdokassivullaan hän kertoo olevansa ekonomi ja rahoitusalan ammattilainen. Hän hakee myös puolueen toiseksi varapuheenjohtajaksi.

54-vuotias Ossi Tiihonen on lohjalainen yrittäjä ja kaupunginvaltuutettu. Ehdokassivullaan hän kertoo olevansa ”kansallismielinen kansalaisaktivisti”.

Perussuomalaisten tiedotteen mukaan ehdokkaita tenttaa ensimmäisen puolituntisen ajan puolueen kutsumana vapaa toimittaja Matti Virtanen. Toinen puolituntinen on varattu toimittajien kysymyksille.