Yhteistyö riippuu kokoomuksen puheenjohtajan mukaan muun muassa siitä, millaista linjaa uusi puoluejohto edustaa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoo Ilta-Sanomille, että pitää hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa mahdollisena.

Orpon mukaan yhteistyö ei kuitenkaan olisi helppoa. Asia riippuu paljon siitä, millainen johto perussuomalaisille valitaan ja millaista ihmiskäsitystä puolue edustaa, Orpo sanoo lehdelle. Perussuomalaiset valitsee uuden puheenjohtajan elokuussa Seinäjoella.

Orpon mukaan kokoomus tavoittelee eduskuntavaaleissa 2023 suurimman puolueen paikkaa ja porvarihallituksen muodostamista.

Orpo kommentoi haastattelussa myös kokoomuksen keskustelua herättänyttä maahanmuutto-ohjelmaa, jota tulkittiin lähentymisenä perussuomalaisiin.

”Tarvitsemme maahanmuuttoa ja kansainvälisyyttä, mutta on myöskin tunnistettava ja pystyttävä keskustelemaan maahanmuuttoon liittyvistä haasteista, esimerkiksi kotoutumisesta. Siihen eduskuntaryhmän kannanotto hakee ratkaisuja”, hän sanoi.

Kokoomus julkaisi viime viikolla eduskuntaryhmänsä valmisteleman ohjelman, jossa se ehdotti maahanmuuttajien ja ”kantasuomalaisten” sosiaaliturvan eriyttämistä. Tällä viikolla ”kantasuomalainen” korjattiin tarkoittamaan ”Suomessa pysyvästi asuvaa Suomen kansalaista”.

Tätä ennen sosiaalisessa mediassa ehdittiin ihmetellä muun muassa sitä, kuka lasketaan kantasuomalaiseksi ja onko ehdotus perustuslain vastainen.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen sanoi STT:lle aiemmin tällä viikolla pitävänsä kokoomuksen kotouttamispaperia hyvänä periaatetason listauksena, vaikka yksi alkuperäinen termivalinta oli hänen mukaansa kiistaton virhe.

”Itse olen vahvasti sitä mieltä, ja kokoomus myös, että siinä kohtaa, kun ihminen Suomessa pysyvästi asuu ja on pysyvä oleskelulupa, on Suomen kansalainen tai ei, on ihan päivänselvää, että kaikilla on samat ehdot”, Valtonen sanoi.