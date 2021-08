Käsillä on yksi korona-ajan tärkeimpiä taitekohtia. Koronapassi ja laaja pikatestaus ovat välineitä, joilla maata voidaan avata hallitusti. Suomi ei voi jättäytyä rokottamattomien panttivangiksi ja sulkumoodiin unohtuneeksi saarekkeeksi Euroopassa, kirjoittaa HS:n päätoimittaja Antero Mukka.

Maan hallitus on koolla tänään torstaina pohtiakseen syksyn koronatilannetta ja tulevaa koronastrategiaa. Esillä ovat myös tulevina kuukausina mahdollisesti tarvittavat rajoitustoimet.

Pääministeri Sanna Marin (sd) palasi kesälomaltaan julkisuuteen keskiviikkona Ylen tv-uutisissa ja A-studiossa. Marin avasi selkeäsanaisesti tilannekuvaa ja antoi jopa konkreettisen lupauksen 12–15-vuotiaiden rokotusten pikaisesta käynnistämisestä. Pääministeri väläytteli myös myönteistä suhtautumista niin sanotun koronapassin käyttöönottoon. Hallitus keskustelee tästäkin torstaina.

Suomi on juuri nyt yhdessä tärkeimmässä pandemia-ajan taitekohdassa. Rokotuskattavuus paranee päivittäin, sairaalahoidon tarve on pysynyt vähäisenä ja paineet yhteiskunnan avaamiseen kasvavat. Samalla deltavariantti ja mahdolliset myöhemmät viruksen muunnokset herättävät huolta. Tartuntaluvut ovat voimakkaassa kasvussa.

” Edellytykset nykyisenkaltaisesta rajoitusarsenaalista luopumiseen ovat olemassa, kunhan poliittista tahtoa vain löytyy.

Tässä tilanteessa hallituksen ja muiden keskeisten koronapäättäjien on välttämätöntä tarttua myös uusiin työkaluihin, jotta maata päästään hallitusti avaamaan puolentoista vuoden poikkeusolojen jälkeen. Edellytykset nykyisenkaltaisesta rajoitusarsenaalista luopumiseen ovat olemassa, kunhan poliittista tahtoa vain löytyy.

Maan hallitun avaamisen vaihtoehtoina ovat loputtomien rajoitusten tiellä kärvistely tai hallitsemattomasti tapahtuva koronakurista lipsuminen ja sitä kautta tapahtuva pidäkkeiden murtuminen. Jälkimmäisessä tilanteessa yhteiskunta avautuu tavalla, joka vie otteen päättäjiltä ja saattaa johtaa tartuntamäärien suhteen arvaamattomaan kehitykseen.

Molemmat näistä vaihtoehdoista ovat huonoja. Yhteiskunta maksaa niistä kovaa hintaa niin niin taloudellisesti, henkisesti kuin sosiaalisestikin.

Viime päivinä vahvasti esillä ollut koronapassi on tiedossa olevista mahdollisista työkaluista se, jonka turvin yhteiskunnan avaaminen näyttäisi hyvinkin mahdolliselta. Myös kansainväliset kokemukset tukevat tätä käsitystä. On erinomainen asia, että kesänkin aikana työ- ja elinkeinoministeriö on ministeri Mika Lintilän (kesk) johdolla edistänyt koronapassin valmistelua. Tätä työtä on nyt jatkettava ripeästi.

Koronapassin idea on yksinkertainen. Kyse on dokumentista, joka mahdollistaa ihmisten asioinnin, matkustamisen ja kokoontumisen riittävän turvallisesti. Käytännössä passista ilmenee se, onko sen kantaja saanut täyden rokotesuojan, onko hän jo sairastanut koronataudin tai onko hänellä tuore negatiivinen testitulos.

Keskustelu koronapassista tuntuu herkästi juuttuvan mahdollisiin oikeudellisiin ongelmiin. Keskeinen esille noussut kysymys on se, loukkaako koronapassi ja sen myötä tapahtuva ihmisten esimerkiksi ravintolaan tai tapahtumaan pääsyn valikoiva rajoittaminen kansalaisten yhdenvertaisuutta.

Tämän oikeudellisen kysymyksen arviointi on perusteltua, ja se on varmasti syytä tehdä huolella. Samalla päättäjien tulee tarkkaan punnita, ajaako tässä yhteiskunnan kokonaisetu niin vahvasti yli mahdollisen syrjityksi tulemisen kokemuksen, että asiaa on syytä hallitusti edistää.

Vastakysymyksenä voi pohtia sitäkin, onko oikeasti parempi vaihtoehto, että ravintolat, kuntosalit ja tapahtumat ääritapauksessa pitävät ovensa ja porttinsa suljettuina, eikä niihin pääse kukaan. Valmiudet siihenkin, että yhteiskunta avattaisiin totaalisesti kaikille – oli koronan kantaja tai ei – ovat tällä tietoa vähäiset.

Kummassakin vaihtoehdossa vakavana kipukohtana on, että täyden rokotussarjan saanut, tutkitusti taudilta hyvin turvassa oleva suuri kansanosa joutuu edelleen tarpeettomasti pelkäämään ja rajoittamaan elämäänsä koronariskin takia.

Lopulta oikeudellinen ongelma palaa siihen, kuinka voidaan turvata myös syystä tai toisesta rokottamattomille jokseenkin yhtäläinen mahdollisuus osoittaa olevansa tapahtuman- tai matkanjärjestäjän – ja kanssaihmisten – kannalta riskitön asiakas. Nyt edessä oleva haaste on osoittaa tämä mahdolliseksi ja luoda käytäntöjä, joilla oireettoman henkilön testaaminen on riittävän nopeaa ja kustannustehokasta.

Näin myös rokottamaton voi säännöllisen testauksen avulla saavuttaa yhdenvertaisen aseman rokotettuihin nähden.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen ja Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) laboratoriotoimialueen toimialajohtaja Antti Hakanen suhtautuivat HS:n haastattelussa koronapassin vaatimaan laajaan ja toistuvaan testaukseen epäilevästi. Heidän mukaansa testaus- ja analyysikapasiteetin rajat tulevat vastaan. Myöskään itse tehtyjä pikatestejä ei nähdä ratkaisuna.

” Haluttomuus pikatestien laajaan hyödyntämiseen ansaitsee hallitukselta hyvin kriittisen arvioinnin.

Suomi on ollut koronaviruksen torjunnassa koko maailman mallimaa. Nyt on kuitenkin syytä kysyä, ovatko terveydenhuoltojärjestelmän ylikuormituksen estämiseksi luodut toimintamallit enää kaikilta osin perusteltuja uudessa tilanteessa. Pandemia-aikana päätöksiä on tehty ennen muuta tartuntamäärien minimoimiseksi ja sitä kautta terveysturvallisuuden maksimoimiseksi. Kysymys kuuluu, tarvitaanko uudessa tilanteessa kaikkeen yhtä järeitä komponentteja.

Haluttomuus pikatestien laajaan hyödyntämiseen ansaitsee hallitukselta hyvin kriittisen arvioinnin. Tilanne muistuttaa kevään 2020 surullisenkuuluisaa maskidebattia, jossa sosiaali- ja terveysministeriö teki kaikkensa dementoidakseen näkemykset ja tutkimustiedot maskien hyödyistä tartuntojen leviämisen ehkäisyssä. Maskien tehokkuutta arvioitiin terveydenhuollon ammattilaisten näkökulmasta, kykynä tarjota sataprosenttinen suoja kantajalleen – ei helposti käyttöön otettavana, kanssaihmisten turvallisuutta lisäävänä arjen hyödykkeenä.

Nyt olemme tilanteessa, jossa on syytä pitää tarkasti erillään julkisen terveydenhuollon tarjoama testausjärjestelmä, joka varmistaa luotettavasti sen, onko koronaoireista kärsivä tai virukselle altistunut sairastunut koronaan. Koronapassiin kytkettävä testausjärjestelmä saa olla luonteeltaan kevyempi, pikatestiin verrattavissa oleva seulonta, jonka tuloksena ei ole sairauden diagnoosi. Yhteiskunnan avaamiseksi vaaditaan nyt riittävän luotettavaa, kyllin nopeasti tapahtuvaa pikatestausta, joka tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden asioida kaupoissa, viettää iltaa ystävien kanssa ja nauttia kulttuurista rauhallisin mielin – tietoisena siitä, että hyvin suurella todennäköisyydellä joukossa ei ole tartuttajia.

Kevyemmistä testausmenetelmistä on maailmassa runsaasti kokemuksia, ja esimerkiksi hiljalleen viriävä ulkomaanmatkailu perustuu suurelta osin niiden hyödyntämiseen. Suomen ei ole syytä eikä mahdollisuuttakaan jäädä tässäkään sivustakatsojaksi. Käytännössä matkalle pyrkivä on jo tosiasiallisesti joutunut turvautumaan koronapassin kaltaisiin dokumentteihin.

Testaamiseen liittyy Suomessa ylipäänsä vakava valuvika. Perustellusti julkisen terveydenhuollon voimavarat on suunnattu oireellisten tai altistuneiden henkilöiden testaamiseen. Esimerkiksi matkalle pyrkivä oireeton kansalainen joutuu puolestaan pääsääntöisesti turvautumaan yksityiseen terveydenhuoltoon ja todennäköisesti koko Euroopan kalleimpiin koronatesteihin. Nyt vireillä olevaa koronastrategiaa ajatellen koronatestien röyhkeä hinnoittelu on kestämätön tilanne.

” Kaiken kaikkiaan Suomen on nyt ravisteltava itseään hieman omahyväisestäkin itseensä käpertymisen ajasta.

Ratkaisua vaativa kysymys onkin nyt, kuinka yksityisen terveydenhuollon kapasiteettia pystytään innovatiivisesti hyödyntämään testaustoiminnan merkittävään laajentamiseen ja koko proseduurin keventämiseen. Julkisen vallan on myös pystyttävä määrittämään tälle hinta, johon yhteiskunnan rahkeet riittävät.

Kaiken kaikkiaan Suomen on nyt ravisteltava itseään hieman omahyväisestäkin itseensä käpertymisen ajasta. Ympäri Eurooppaa on käynnissä kehityskulkuja, joiden myötä normaali elämänmeno palautuu uomiinsa – ei kokonaan mutta merkittäviltä osin. Ilman merkittäviä uusia aloitteita meillä on vaarana jäädä yksinäiseksi, sulkumoodiin unohtuneeksi saarekkeeksi Euroopan kartalla

Mielessä voi kuvitella autokaravaanin, joka varikkokäynnin jälkeen jatkaa matkaansa, mutta yksi autokunta tarraa kiinni käsijarruunsa, haluamatta löysätä sitä.

Edessä on edelleen paljon kysymysmerkkejä ja riskien hallintaa, mutta suunta on selkeä. Myös Suomessa päättäjien toivoisi näkevän ison kuvan ja hakevan aktiivisesti keinovalikoiman, jonka avulla pääsemme kipuamaan koronakuopastamme – elämään jälleen elämäämme ilman päivittäistä huolta. Ilman seuraavaa vaihdetta jäämme turhan helposti askaroimaan itse löytämiemme ongelmien äärelle, tavoittelemaan teoreettista täydellisyyttä, jota ei käytännön elämän reunaehdoilla ole saavutettavissa.

Suomea ei ole varaa jättää virumaan rokottamattomien panttivangiksi.