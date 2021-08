Politiikan syksyä hallitsee koronatoimien lisäksi budjettiriihi. Marin kommentoi HS:lle kovia odotuksia, joita vihreät ovat ladanneet riihen ilmastopäätöksille.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kuvattiin perjantaina Kesärannassa. HS:n haastattelussa hän kertoo, miksi hänen kantansa koronapassiin muuttui ja miksi valmistelu on viipynyt.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on selvästi rentoutunut kesälomansa aikana, riemuitsivat useiden eri hallituspuolueiden edustajat taustakeskusteluissa hallituksen torstain neuvottelun jälkeen. Syynä muiden puolueiden tyytyväisyyteen oli pääministerin suhtautuminen pahenevaan koronatilanteeseen.

Ravintoloiden rajoituksia kiristetään pahimmilla alueilla, mutta muita uusia rajoituksia pääministeri ei neuvottelussa ajanut. Sen sijaan hän näytti vihreää valoa koronapassin valmistelulle ja väläytti sisällä järjestettävien tapahtumien kahden metrin turvaväleistä luopumista.

Vielä viikko sitten sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi, että jopa koulujen lähiopetus on syksyllä uhattuna. Osa hallituskumppaneista tulkitseekin Marinin siirtyneen kesälomansa aikana kauemmas perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) tiukalta koronalinjalta.

Mitä mieltä pääministeri on itse?

”Loma meni rauhallisesti ja hyvin. Sain neljä viikkoa olla lähes keskeytyksettä lomalla perheen kanssa, mikä oli enemmän kuin pitkään, pitkään aikaan”, hyväntuulinen Marin sanoo HS:n haastattelussa virka-asunnollaan Kesärannassa.

Ennusteet lupaavat viikonlopulle sateita, mutta vielä perjantaina iltapäivällä sää on lämmin ja aurinkoinen.

Kysymykset sosiaali- ja terveysministeriön sekä muun hallituksen mahdollisista sisäisistä linjaeroista pääministeri kiertää.

”Me haluamme ja pyrimme pitämään yhteiskuntaa auki. Kun rokotukset edistyvät ja ihmiset saavat toisia rokoteannoksia, meillä on myös paljon isommat mahdollisuudet näin tehdä. Mutta on yhä mahdollista, että tulevanakin syksynä joudutaan ottamaan käyttöön entistä enemmän rajoitustoimia, jos tilanne nopeasti pahenee ja se näkyy sairaalahoidon kuormituksessa.”

Rajoitusten tarvetta arvioidaan tartuntamäärien ohella erityisesti vakavien tautitapausten määrän perusteella, Marin toteaa.

”Tällä hetkellä hätäjarrua eli nopeita rajoitustoimia ei tarvita, mutta kyllä me tilannetta tietysti hyvin tarkasti seuraamme.”

Pääministeri Sanna Marin kertoo saaneensa lomailla neljä viikkoa lähes keskeytyksettä perheen kanssa.

” ”Koronavirus on arvaamaton ja meille saattaa tulla tarpeita, joista emme vielä tiedä.”

Yhdeksi työkaluksi yhteiskunnan auki pitämiseksi saattaa tulla koronapassi, joka asetettaisiin ehdoksi esimerkiksi ravintoloihin tai yleisötapahtumiin pääsemiseksi. Vielä keväällä Marin vastusti ajatusta, mutta sittemmin mieli on muuttunut.

Pääministeri perustelee mielenmuutostaan ennen kaikkea rokotuskattavuuden kasvulla.

”Keväällä meillä ei vielä ollut sellaista rokotuskattavuutta, että olisi ollut edellytyksiä isolta osalta suomalaisia sulkea joitain yhteiskunnan toimintoja.”

Toisaalta huhtikuussa Marin linjasi suorastaan päinvastaisesti: koronapassin säätäminen ei hänen mukaansa ollut enää ajankohtaista, koska jo kesän aikana iso osa väestöstä saisi rokotteen eikä passia tarvittaisi. Nyt koronapassi olisi tulossa käyttöön aikaisintaan lokakuussa, jolloin rokotuskattavuus on vielä korkeampi kuin kesällä.

”Kuten olemme nähneet myös tämän uusimman deltavariantin kohdalla, niin koronavirus on arvaamaton ja meille saattaa tulla tarpeita, joista emme vielä tiedä. Koronapassin valmistelussa on siis kyse myös varautumisesta.”

Voi perustellusti kysyä, miksei tätä varautumis- ja valmistelutyötä tehty jo keväällä. Jos näin olisi toimittu, koronapassi olisi nyt mahdollisesti jo otettavissa käyttöön. Marin vetoaa siihen, että hallitus kyllä selvitti koronapassin juridisia edellytyksiä alustavasti jo keväällä.

”Eli asiaa on valmisteltu jo keväästä. Nyt valmistelu jatkuu usean ministeriön yhteistyönä. Ehkä korona-aikana on unohtunut se, että prosessit eivät normaalisti etene muutamassa viikossa tai yhdessä kuukaudessa.”

On silti selvää, että hallitus olisi voinut halutessaan valmistella koronapassia paljon vauhdikkaammin. Ennen mahdollista käyttöönottoa pitää selvittää vielä monta passiin liittyvää käytännön ongelmaa, Marin toteaa.

Marin uskoo, että syksyn budjettiriihessä saadaan tehtyä merkittäviä päätöksiä.

” ”Itse pidän tärkeänä, että asiat tehdään järjestelmällisesti ja annetaan valmistelutyölle aikaa.”

Vaikka koronavirus hallitsee vahvasti politiikkaa tulevanakin syksynä, hallituksella on tehtävänään muitakin isoja päätöksiä.

Keväällä hallitusyhteistyö joutui koetukselle, kun keskusta vaati puoliväliriihessä julkisten menojen hillitsemistä ja lisää työllisyystoimia. Pääministerin mukaan hallituspuolueiden keskinäinen luottamus on nyt hyvällä tolalla. Hän kehuu erityisesti yhteistyötään keskustan puheenjohtajan, valtiovarainministeri Annika Saarikon kanssa.

Siinä missä keskusta latasi kevään kehysriiheen kovia odotuksia, syyskuun alun budjettiriiheen niitä on ladannut vihreät. Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo sanoi kesäkuussa, että budjettiriihessä hallituksen on päätettävä loppukautensa tärkeimmät ilmastotoimet.

Jos ilmastotoimet eivät etene, hallitus ei Ohisalon mukaan pysy kasassa. Syyskuun budjettiriihi on juuri vihreiden puoluekokouksen alla.

Marin toteaa, että hallitus on yhdessä sitoutunut kunnianhimoiseen ilmastopolitiikkaan. Hän antaa kuitenkin varsin varovaisia vastauksia siihen, millaisia päätöksiä päästöjen vähentämiseksi kuukauden päästä koittavasta riihestä on odotettavissa.

”Meillä on valmistelutyö käynnissä esimerkiksi keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta sekä ilmasto- ja energiastrategiasta. Kun valmistelutyö on tehty, niin päätöksiä voidaan tehdä.”

Mutta onko valmistelutyö kuukauden päästä niin pitkällä, että päätöksiä voidaan tehdä vihreiden vaatimalla tavalla jo budjettiriihessä?

”Itse pidän tärkeänä, että asiat tehdään järjestelmällisesti ja annetaan valmistelutyölle aikaa. Uskon, että budjettiriihessäkin saadaan tehtyä merkittäviä päätöksiä. On silti selvää, että valmistelutyö on monen lainsäädäntöhankkeen osalta yhä käynnissä ja se ottaa oman aikansa."

Marin ei lähde erittelemään, millaisia ilmastotoimia Sdp syksyllä hallituksessa ajaa.

Hallituspuolueiden johtajat kokoontuivat huhtikuun lopussa Kesärantaan sen jälkeen, kun hallitusta horjuttanut kehysriihi oli vihdoin saatu päätökseen. Vasemmalta keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo, sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Sanna Marin, vasemmistoliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja Jussi Saramo ja Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.

Talouspolitiikasta ei todennäköisesti kehkeydy syksyllä yhtä syviä kiistoja kuin keväällä.

Hallitus sopi kehysriihessä, että hallituskauden alussa sovitut valtiontalouden menokehykset voidaan vielä tulevinakin vuosina ylittää. Velanotto jatkuu pandemian jäljiltä varsin voimakkaana.

Joitakin säästötoimia hallitus sopi tekevänsä, mutta vasta vuodelle 2023. Syyskuun riihessä on sen sijaan määrä päättää 100–150 miljoonan euron veronkorotuksista.

Suunnitteilla on verotuottojen hakeminen esimerkiksi institutionaalisten sijoittajien osingoista ja kiinteistörahastojen voitoista.

”Näidenkin osalta valmistelutyö on kesken. Hallitus sitten yhdessä linjaa, mitkä toimet toteutetaan”, Marin sanoo. Hän ei halua tässä vaiheessa ennakoida veropäätöksiä enempää.

Oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo jatkoi viime viikolla hallituksen talouspolitiikan arvostelua.

Orpon mukaan hallitus ratkaisee kaikki ongelmat ottamalla lisää velkaa. Kokoomusjohtaja odottaa hallitukselta budjettiriihessä tuntuvia lisätoimia työllisyyden lisäämiseksi ja talouskasvun vahvistamiseksi.

Marin torjuu arvostelun ja kehuu hallituksen talouspolitiikkaa. Hänen mukaansa Suomi on monien muiden valtioiden tapaan perustellusti harjoittanut pandemiassa elvyttävää finanssipolitiikkaa ja ottanut runsaasti velkaa.

”Nyt talous kasvaa vauhdilla, investointeja tehdään ennätysmäärä ja työllisyys kohenee nopeammin kuin osasimme arvatakaan”, pääministeri luettelee viimeaikaisia tilastojulkistuksia.

Kokoomuksen arvostelun kärki on kohdistunut siihen, ettei hallitus ole oppositiopuolueen mielestä tehnyt tarpeeksi työllisyystoimia. Kokoomus esimerkiksi ajaa joidenkin sosiaalietuuksien kiristämistä niin, että työn vastaanottamisesta tulisi kannattavampaa.

Marin sanoo, että hallituksen jo linjaamat työllisyystoimet kuten eläkeputken poisto ja työnhakuvelvoitteen uudistaminen etenevät sovitulla tavalla. Lisäksi hallitus linjasi keväällä päättävänsä tällä hallituskaudella vielä työllisyystoimista, jotka vahvistavat julkista taloutta 110 miljoonalla eurolla vuosikymmenen loppuun mennessä.

”Varmasti osa näistä päätöksistä voidaan tehdä jo budjettiriihessä. Osa tehdään sitten myöhemmin.”

Marin ei halua nimetä Sdp:n omia tavoitteita myöskään työllisyystoimissa.

”Tämänkin osalta totean, kuten ilmastotoimien ja verojen osalta, että hallitus tekee päätökset yhdessä, kun niiden aika on. Pääministeripuolueen tehtävä on löytää hallituksen yhteinen linja. Muilla hallituspuolueilla on ehkä enemmän mahdollisuuksia tehdä julkisuudessa irtiottoja ja tuoda omaa profiiliaan esiin.”

Marinin hallituksen kokoonpanossa tapahtui kesällä odotettuja muutoksia.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson palasi perhevapaalta opetusministeriksi. Vasemmistoliiton uudeksi sosiaali- ja terveysministeriksi taas nousi Hanna Sarkkinen. Puolue sopi jo hallitusneuvotteluissa, että Aino-Kaisa Pekonen (vas) ja Sarkkinen jakavat kauden puoliksi.

Kun vaalikauden puoliväli on ylitetty, myös Sdp:n piirissä arvailut mahdollisesta ministerikierrätyksestä ovat voimistuneet. Puheenjohtajan mukaan vaihdoksia ei tällä hetkellä ole suunnitteilla.

”Puoluejohdossa ei ole keskusteltu ministerikierrätyksestä. Valmistaudumme nyt yhdessä budjettiriiheen ja edesautamme kaikin voimin hallitusohjelman toteutumista”, Marin sanoo.