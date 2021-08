Vastausten perusteella Sakari Puisto ei ole näkökannoissaan yhtä ehdoton kuin kilpakumppaninsa Riikka Purra tai väistyvä puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

Perussuomalaisten puheenjohtajakilvan kahden kärkiehdokkaan, Riikka Purran ja Sakari Puiston poliittisten linjojen väliltä ei ole ollut löydettävissä juurikaan merkittäviä eroavaisuuksia.

Viime torstaina perussuomalaisten puheenjohtaja­tentin yhteydessä eroja yritettiin löytää kysymällä Purralta ja Puistolta, mikä heitä erottaa.

Tuolloin molemmat vastasivat, että kyse on poliittisen linjan sijaan eroista henkilökohtaisissa ominaisuuksissa ja persoonallisuuksissa.

Puisto totesi tuolloin, että yksi selitys samanmielisyydelle on siinä, että he ovat Purran kanssa tehneet paljon töitä yhdessä. Puisto ja Purra ovat kumpikin olleet tiiviisti mukana perussuomalaisten ohjelmatyössä.

”Asiakysymyksissä kyllä niitä eroja varmaan löytyy, jos suurennuslasilla katsotaan”, Puisto sanoi.

Lue lisää: Perussuomalaisten puheenjohtaja­tentissä keskusteltiin EU:sta, hallitus­kumppaneista ja koronaviruksesta – Purra ja Puisto vastasivat, mikä heitä erottaa

Mikäli suurennuslasin suuntaa ehdokkaiden tämän vuoden kuntavaalien yhteydessä antamiin vaalikonevastauksiin, huomaa erojen tosiaan olevan varsin pieniä.

Vaalikonevastausten perusteella kärkiehdokkaiden suurin erimielisyys on siinä, miten he suhtautuvat kaupunginteatterin ja -orkesterin tukemiseen omassa kotikunnassaan.

Kirkkonummelainen Purra oli täysin eri mieltä siitä, että tällaisia palveluita tulisi hänen kotikunnassaan tukea. Tamperelainen Puisto taasen oli väittämän kanssa osittain samaa mieltä.

Tässäkään erimielisyys ei pohjimmiltaan liene kovin suuri. Vastauksensa Purra perustelee sillä, että Espooseen ja Helsinkiin on hyvin lyhyt matka kulttuuri- ja muiden rientojen pariin.

”Kaupungeissa tilanne on tietenkin täysin toinen”, Purra kirjoittaa avovastauksessaan.

Perussuomalaisten puheenjohtajaehdokkaat Kristiina Ilmarinen, Sakari Puisto, Riikka Purra ja Ossi Tiihonen puheenjohtajatentissä viime torstaina.

MielenkiintoisEmpia, joskin yhä varsin pieniä, erimielisyydet ovat arvo­kysymyksissä.

Näissä suurin erimielisyys liittyy väittämään: ”suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita”. Purra on väittämästä jokseenkin eri mieltä siinä missä Puisto on jokseenkin samaa mieltä.

Avovastausten osalta linjat eivät kuitenkaan tässäkään kysymyksessä ole järin kaukana toisistaan.

Puisto nostaa vastauksestaan huolimatta tuloeroissa ongelmaksi sen, että ”pääomatalouden piirissä oleville on luotu suotuisat olosuhteet, siinä missä palkkatyöllä tai tavallisella yrittäjyydellä on vaikea vaurastua tai edes tulla toimeen.”

Purra puolestaan toteaa, että hän olisi voinut vastata kysymykseen myös olevansa jokseenkin samaa mieltä sen kanssa.

”On kuitenkin selvää, että opiskelemalla ja työtä tekemällä pitää olla mahdollisuus menestyä. -- Työssä käynnistä pitäisi jäädä enemmän käteen kuin sosiaaliturvalla elämisestä”, Purra perustelee.

Molemmilla suhtautuminen kysymykseen on sovittelevampi kuin väistyvällä puheenjohtajalla Jussi Halla-aholla, joka oli väittämän kanssa täysin samaa mieltä.

”Köyhien ongelma on se, että he ovat köyhiä, ei se, että joku muu on varakas”, Halla-aho perustelee vastaustaan vaalikoneessa.

Arvokysymyksistä löytyy myös muita pieniä erimielisyyksiä. Siinä missä Puisto on vastaustensa perusteella kriittinen samaa sukupuolta olevien parien avioliitto- ja erityisesti adoptio-oikeuden suhteen, Purra ei ota niihin kantaa.

”Avioliittolain uudistus, joka mahdollisti avioliiton ja samalla perheen ulkoisen adoption samaa sukupuolta oleville pareille, astui voimaan vuonna 2017, joten asiaintila on tosiasia”, Purra toteaa avovastauksessaan.

Puheenjohtajan paikalta väistyvä Halla-aho on Puiston tavoin jokseenkin eri mieltä sen kanssa, että homo- ja lesboparien avioliitto- ja adoptio-oikeudet ovat samat kuin heteropareilla.

”Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle” -väittämän kohdalla Purra puolestaan on kolmikosta ainoa, joka ei ole sen kanssa täysin, vaan vain melko samaa mieltä.

Verotukseen ja sosiaalietuuksiin liittyvissä kysymyksissä Purran vastaukset ovat hieman Puiston vastauksia tiukempia.

Purra on täysin eri mieltä siitä, että veronkorotukset olisivat julkisten palveluiden ja sosiaalietuuksien leikkaamista parempi keino tasapainottaa taloutta. Väitteestä, jonka mukaan nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pidemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle, Purra on puolestaan täysin samaa mieltä.

Näistä väittämistä ensimmäisen kanssa Puisto on jokseenkin eri mieltä ja jälkimmäisen kanssa jokseenkin samaa mieltä. Samoin vastasi myös Halla-aho.

Väitteeseen siitä, että talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle silloin, kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa, Purra ei ottanut kantaa.

Puisto puolestaan oli kyseisen väittämän kanssa melko samaa mieltä.

”Ympäristön tila on Suomessa hyvä ja ympäristö­lainsäädäntö tiukkaa mutta yleisesti hyväksyttyä”, hän perustelee.

Puolueen väistyvää puheenjohtajaa Jussi Halla-ahoa kuntavaalikonevastausten perusteella lähempänä on Puisto. Kysymyksissä, joissa Halla-ahon, Purran ja Puiston vastauksissa on eroavaisuuksia, Puisto on Purraa useammin lähempänä Halla-ahon näkemystä.

Tähän kuitenkin vaikuttanee se, että kyse on kuntavaaliteemoista. Puiston ja Halla-ahon kotikaupungit, Tampere ja Helsinki, ovat keskenään samanlaisempia kuin pienempi Kirkkonummi, jossa Purra asuu.

Vastauksista kuitenkin huomaa, ettei Puisto ole näkökannoissaan yhtä ehdoton kuin Purra tai Halla-aho. Puisto vastasi Purraa ja Halla-ahoa harvemmin olevansa vaalikoneväittämien kanssa täysin eri tai samaa mieltä.