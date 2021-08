Yksi syksyn keskeisistä kiistakysymyksistä tulee olemaan se, miten kulttuuritapahtumien kanssa toimitaan, jos tartuntojen määrää ei saada vähenemään.

Hallitus neuvottelee tulevana torstaina periaatteista, joilla se jatkossa torjuu koronavirusta.

Hallituksen linjanvedon pohjapaperina on sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) valmisteltu hybridistrategian yleisiä linjauksia koskeva paperi.

HS:n tietojen mukaan konkreettisista toimenpiteistä päätökset tehdään kuitenkin aikaisintaan ensi viikolla.

Syynä on ainakin se, että STM viimeistelee toimenpiteet vasta sen jälkeen, kun hallitus on saanut linjattua strategian perusperiaatteet.

HS:n tietojen mukaan noin 60-sivuisen strategian peruslinjauksista on olemassa jo alustava versio, mutta sitä vielä hiotaan hallituspuolueiden kesken ennen torstaita.

Hallituksessa ei ole edes alustavaa päätöstä siitä, milloin uusi strategia tulisi voimaan.

Hallituslähteiden karkeiden arvioiden mukaan strategia otetaan käyttöön mahdollisesti vasta syys- tai jopa lokakuussa, kun rokotteita on annettu selvästi nykyistä enemmän.

Strategialle ei ole siinä mielessä kiire, että se on tarkoitettu askelmerkeiksi aikana, jolloin kahden rokotteen saaneiden määrä on riittävällä tasolla estämään laajan epidemian leviämisen.

Hallitukselta voi kuitenkin tulla ohjeita tai muita koronalinjauksia ennen strategian julkaisua.

Hallitus ei ole vielä saanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uusinta rokotusennustetta, joten uuden strategian käyttöönoton päivämäärän arviointi on vielä mahdotonta.

”Niin kauan, kun rokotekattavuus on vielä vajaa, toimitaan nykyisen kesäkuussa julkaistun toimintasuunnitelman mukaisin keinoin ja uuteen siirrytään vasta riittävän rokotekattavuuden tilanteessa”, ilmaisee asian johtaja Pasi Pohjala STM:stä.

StrategiaN piti alunperin valmistua myöhemmin elokuussa, mutta sen valmistelua on nopeutettu, jotta erilaisilla toimijoilla olisi tiedossa, miten varsin kattavan rokotekattavuuden aikana tullaan toimimaan.

Valmistelun aikaistamisen takia perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) on keskeyttänyt lomansa.

Uusi strategia tehdään, koska rokotettujen määrä kasvaa koko ajan. Tartunnat eivät enää samalla tavalla ole rasittaneet terveydenhuoltojärjestelmää kuin aikaisemmin.

HS:n tietojen mukaan uuden strategian mukaiset rajoitukset rajattaisiin mahdollisimman tarkasti alueille, joissa on tartuntaryppäitä. Alueellisten viranomaisten merkitys kasvaa entisestään.

Strategiassa otettaisiin myös huomioon se vaihtoehto, että tilanne kehkeytyy uudelleen todella pahaksi. Tällöin hallitus määräisi valtakunnallisia rajoituksia.

Hybridistrategian muutos tullee olemaan merkittävä käännös suhtautumisessa virukseen, vaikka se ei ole luonteeltaan viranomaisia velvoittava laki tai säännös vaan hallituksen periaatepäätös.

Strategiaa toteutettaisiin muun muassa STM:n alueviranomaisille antamilla ohjeilla.

Alueviranomaisten ei tarvitse kuitenkaan ohjeita noudattaa, jos ne itse tulkitsevat lain vaativan strategiasta tai STM:n ohjeista poikkeavia viranomaistoimia. Uusi strategia saattaa vaatia myös lakimuutoksia.

Nykyinen strategia perustuu nopeaan tartunnanjäljitykseen sekä epidemian leviämisen kolmeen eri tasoon eli perus-, kiihtymis- ja leviämistasoon, jotka määrittelevät, mitä rajoituksia hallitus suosittelee käytettäväksi.

Alueellisten viranomaisten päätökset koskevat yleensä koko sairaan­hoitopiiriä. Näitä ovat esimerkiksi päätökset tilaisuuksien asiakasmääristä.

Hallitus päättää karkeasti ottaen koronaviruksen takia tehtävistä väliaikaisista rajoituksista vain ravintoloiden ja rajojen osalta. Lisäksi se antaa ohjeita ja tietysti valmistelee koronavirukseen liittyviä lakiesityksiä eduskunnan päätettäväksi.

Syksyn yksi keskeinen kiistakysymys tulee olemaan se, miten tapahtumia kuten vaikkapa teatteriesityksiä rajoitetaan, jos tartuntojen määrää ei saada vähenemään.

Tästä hallituksen pitää tehdä päätöksiä uudesta hybridistrategiasta huolimatta. Hallituksessa on selvästi kevättä suurempi tahto pitää niin kulttuuritapahtumat kuin muukin yhteiskunta auki.

Viranomaiset säätelevät tapahtumien koronaturvallisuutta ennen kaikkea tartuntatautilain pykälillä 58 ja 58 d.

Pykälässä 58 ei määritellä tapahtumien henkilörajoituksia tai tiettyjä ilmaantuvuuslukuja, joiden perusteella rajoitus voidaan ottaa käyttöön.

Silti aluehallintoviranomaiset ovat määränneet kahden metrin turvavälit päätöksillä, jotka perustuvat tähän pykälään.

Sen sijaan jos tapahtumia säädellään pykälän 58 d mukaan, asiakkaiden turvavälin pitää olla kaksi metriä.

58 d -pykälän sallimia toimia voi kuitenkin ottaa käyttöön vain, jos sairaanhoitopiirin alueella on ollut tartuntoja vähintään 25 sataatuhatta asukasta kohden 14:n viime päivän aikana.

Suomessa ei ole yhtään sairaanhoitopiiriä, jossa tartuntamäärä olisi laissa määriteltyä alhaisempi.

Pykälän käyttöönotossa on myös muita kriteerejä, mikä jättää viranomaisille harkinnanvaraa. Käytännössä pykälää on sovellettu, kun sairaanhoitopiiri on siirtynyt pahimpaan vaiheeseen eli leviämisvaiheeseen.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi viime viikolla, että STM selvittää, onko kahden metrin turvaväleistä mahdollista luopua tietyissä tilaisuuksissa jo nykyisen lainsäädännön puitteissa, vai vaatiiko se lakimuutosta.

Aluehallinto­viranomaisten mielestä pelkkä ohjeistus ei riitä, vaan 58 d -pykälästä pitää poistaa kahden metrin rajoite, jos poliitikot haluavat, etteivät viranomaiset katso velvollisuudekseen vaatia sitä etenkään leviämisvaiheen alueilla.

Laissa sinänsä ei sanota, milloin tarkalleen pykälää 58 d pitää käyttää. Lain mukaan sitä voi käyttää, jos tapahtumien hygienia­säännöistä määräävän 58 c -pykälän mukaiset ja muut jo toteutetut toimenpiteet eivät ole riittäviä.

Ministeriöt voivat antaa uuden ohjeen aluehallintoviranomaisille tapahtumien koronaturvallisuudesta, mutta viranomaisten ei tarvitse totella ohjeita.

Vielä keväällä etenkin STM vastusti kahden metrin rajoituksen purkamista, sillä se epäili, että koronavirus voi vielä yllättää ennen kuin rokotekattavuus on riittävä.

Näin kävikin, mutta nyt hallituksessa varsin yleisesti ajatellaan, että seuraavan parin kuukauden aikana yhteiskuntaa ei tarvitse säädellä kuin mahdollisimman lievästi, jos tartuntaluvut pysyvät jotenkin aisoissa.

Moni hallituslähde pitää jokseenkin varmana, että kahden metrin sääntö kumotaan tavalla tai toisella.

Perusteluja tälle ajattelulle riittää. Sairaalat eivät täyty entiseen tapaan, ja parin kuukauden kuluttua kaikki halukkaat ovat ehkä jo saaneet kaksi rokoteannosta.

Tiukoilta rajoituksilta häviävät myös lailliset perusteet, jos koronavirus ei enää rasita kohtuuttomasti terveydenhuoltojärjestelmää.

