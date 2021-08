Puoluekokous äänestää uudesta puheen­johtajasta lauantaina. Ehdolle asetutaan virallisesti vasta lauantaina, joten ehdokkaita voi tulla lisääkin.

Perussuomalaisten puoluekokous valitsee lauantaina puolueelle uuden puheenjohtajan. Vuonna 2017 valittu puheenjohtaja Jussi Halla-aho ilmoitti kesäkuussa, ettei hän hae jatkokaudelle.

Puheenjohtajakisaan on ilmoittautunut viisi ehdokasta. Virallisesti ehdolle asetutaan vasta puoluekokouksessa, joten ehdokkaita voi lauantaina ilmaantua lisääkin. Kokouksessa yhden kokousedustajan on esitettävä ehdokasta ja toisen kokousedustajan kannatettava esitystä.

Etukäteen ehdolle ovat ilmoittautuneet Riikka Purra, Sakari Puisto, Ossi Tiihonen, Kristiina Ilmarinen ja Urpo Vähäranta.

Ylen heinäkuussa perussuomalaisille vaikuttajille tekemän kyselyn mukaan Purra on ylivoimainen suosikki. Valintaa eivät kuitenkaan tee vain he, vaan Seinäjoen puoluekokouksessa jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella puolueen jäsenellä on äänioikeus.

Tässä jutussa esittelemme kaikki ehdokkaat.

Riikka Purra, Kirkkonummi

Riikka Purra on 44-vuotias ensimmäisen kauden kansanedustaja Kirkkonummelta. Hän on puolueen ensimmäinen varapuheenjohtaja ja kunnanvaltuutettu.

Ennen kansanedustajan pestiään hän työskenteli vuodesta 2016 lähtien perus­suomalaisten poliittisena suunnittelijana. Koulutukseltaan Purra on valtiotieteiden maisteri.

Purra on todennut, ettei hän näe puolueen nykyisessä linjassa juuri korjattavaa. Tämä johtuu hänen mukaansa luonnollisesti siitä, että hän on varapuheenjohtajana ollut muotoilemassa sitä. Purra tiukentaisi suomalaista maahanmuuttopolitiikkaa ja on viitannut sen olevan kynnyskysymys hallitusyhteistyölle.

”Olen työssäni pyrkinyt lisäämään perus­suomalaisen politiikan asiakeskeisyyttä ja asiallisuutta mutta aina niin, että emme muutu teknisiä seikkoja, abstraktia puuta heinää tai politiikan yleisjargonia suoltavaksi laimeaksi puolueeksi”, hän kirjoittaa puolueen verkkosivujen esittelyssään.

Sakari Puisto, Tampere

Sakari Puisto on 44-vuotias ensimmäisen kauden kansanedustaja ja kaupungin­valtuutettu Tampereelta. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa puolueen poliittisena suunnittelijana sekä oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin erityis­avustajana. Koulutukseltaan Puisto on filosofian tohtori.

Purran tavoin myös Puisto on arvioinut vaikuttaneensa suuresti perussuomalaisten nykylinjaan. Hän, kuten Purrakin, on sanonut linjassa olevan kehitettävää yksityiskohdissa, erityisesti talouspolitiikassa.

Puolueen esittelysivulla Puisto kirjoittaa edistävänsä ”maahanmuutto- ja EU-kriittisyyttä sekä ilmastotoimien järkevöittämistä”, mutta HS:n haastattelussa hän löysi maahanmuutosta ja EU:sta hyvääkin. Talouspoliittisesti Puisto on varsin oikeistolainen.

”Koska suomalaisten mielipiteet moneen asiakysymykseen ovat jo valmiiksi linjoillamme, peräänkuulutan entistä asiapitoisempaa otetta puolueen viestintään, jo olemassa olevan viestinnän lisäksi”, Puisto kirjoittaa esittelytekstissään.

Ossi Tiihonen, Lohja

Ossi Tiihonen on 54-vuotias kaupunginvaltuutettu Lohjalta. Hän kuvailee itseään perussuomalaisten sivuilla kansallismieliseksi kansalaisaktivistiksi. Tiihonen on aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja pitää omaa blogiaan. Hän levittää kanavissaan salaliittoteorioita, väärää tietoa koronaviruksesta ja valeuutisia.

Tiihonen vastustaa koronavirusrokotteita ja haluaisi purkaa kaikki koronavirusrajoitukset välittömästi. Hän kertoo asettuneensa ehdolle puheenjohtajaksi, jotta saisi asian keskustelunaiheeksi puolueen sisällä ja kansallisella tasolla. Hän haluaisi muuttaa puolueen linjaa koronaepidemian suhteen.

Tiihonen on ilmastodenialisti eli hän kieltää ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen olemassaolon. Hän ajaa Suomen eroa EU:sta ja eurosta ja vastustaa liittymistä Natoon, mutta haluaisi säilyttää option siihen. Tunnetummista poliitikoista Tiihosen näkemykset ovat lähellä perussuomalaisista erotettua kansanedustajaa Ano Turtiaista.

Kristiina Ilmarinen, Salo

Kristiina Ilmarinen on 56-vuotias kiinteistönvälittäjä Salosta. Hän hakee puheenjohtajan tehtävän lisäksi puolueen toiseksi varapuheenjohtajaksi. Kuntavaaleissa Ilmarinen oli ehdolla, mutta ei tullut 29 äänellään valituksi Salon valtuustoon.

Ilmarinen on väistyvän puheenjohtajan Jussi Halla-ahon vahva kannattaja. Hän kertoo verkossa esittelysivullaan innostuneensa perussuomalaisista vuonna 2009 mutta erosi puolueesta vuonna 2013. Takaisin hän on liittynyt tänä vuonna, ja sanoo perussuomalaisten palaneen Halla-ahon myötä juurilleen.

”Olen hädissäni oleva kansalainen”, Ilmarinen kirjoittaa. Hänelle tärkeinä teemoina näyttäytyvät avoimuus ”veroraha-asioissa”, EU:sta ja eurosta eroaminen sekä ensisijaisesti suomalaisten edun ajaminen. Luonnosta hän toteaa, että ”kansallisomaisuutemme, luonnonvaramme on pelastettava, mitä pelastettavissa on”.

Urpo Vähäranta, Kirkkonummi

Ehdokkaista tuntemattomimmaksi on jäänyt Urpo Vähäranta Kirkkonummelta.

Toisin kuin muut neljä ehdokasta, hän ei osallistunut perussuomalaisten järjestämään puheenjohtajatenttiin elokuun alussa. Myöskään HS ei ole tavoittanut Vähärantaa.

66-vuotias Vähäranta oli ehdolla kuntavaaleissa Kirkkonummella mutta sai vain viisi ääntä eikä päässyt valtuustoon. Vähäranta oli ehdolla kauppatieteiden maisterin tittelillä. Hän ei ollut ehdolla ainakaan kaksissa edellisissä kuntavaaleissa Kirkkonummella.