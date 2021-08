Tutkija Emilia Palosen mielestä perussuomalaiset on muuttunut populistipuolueesta yhden asian puolueeksi, ja tänä viikonloppuna linja vahvistuu, kirjoittaa HS:n politiikan toimittaja Anni Keski-Heikkilä.

Kun perussuomalaiset valitsee uuden puheenjohtajansa, ainakin yksi asia on selvä: puolue muuttuu vähemmän kuin vuonna 2017.

Tuolloin puolueen puheenjohtaja vaihtui edellisen kerran, Timo Soinista Jussi Halla-ahoon. Linjan muutos oli niin selvä, että puolue jakautui kahtia ja hallituskumppanit hylkäsivät yhteistyön ”Halla-ahon perussuomalaisten” kanssa.

Tällä kertaa kärkiehdokkaat Riikka Purra ja Sakari Puisto ovat ajatuksiltaan ja profiileiltaankin varsin samanlaisia. 44-vuotiaat, korkeasti koulutetut ensimmäisen kauden kansanedustajat kritisoivat maahanmuuttoa ja EU:ta ja ovat talouspoliittisesti kallellaan oikealle.

Purra ja Puisto ovat samankaltaisia myös väistyvän puheenjohtajan kanssa.

Voiko olla niin, että puheenjohtaja vaihtuu, mutta puolue ei muutu mitenkään? Tuskin. Mikä siis muuttuu, kun Halla-aho väistyy?

Perussuomalaisten vaikuttajien ja tutkijoiden mielestä suuri muutos liittyy siihen, millaisena puolue näyttäytyy ulospäin: muille puolueille ja kansalaisille.

Halla-ahon taakkana mediassa ja muiden puolueiden silmissä ovat olleet hänen vuosituhannen alun blogikirjoituksensa ja tuomionsa uskonrauhan rikkomisesta.

Uudella puheenjohtajalla ei vastaavaa taakkaa ole, joten perussuomalaiset saattaa näyttäytyä sopivampana hallituskumppanina, toteaa Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Erityisesti kokoomuksen reaktiota tarkkaillaan tiiviisti.

Osa perussuomalaisista toivoo, että mielikuva muuttuisi myös äänestäjien silmissä. Purra saattaisi tuoda lisää naisäänestäjiä miehiseen puolueeseen, ja Puiston toivotaan houkuttelevan taloudesta kiinnostuneita.

linjojen sijaan kyse on siis henkilöistä. Tämän ovat todenneet kärkiehdokkaat itsekin, kun heiltä kysyttiin heidän välisistään eroista.

Purraa pidetään hyvänä ja selkeänä puhujana, Puistoa taas sovittelevana ja kompromissihakuisena poliitikkona.

Toisaalta kyse on aiempaa vähemmän henkilöistä. Kun Halla-aho väistyy, perussuomalaiset saattaa kiinnittyä johtajaansa entistä vähemmän. Halla-aho itsekin on vierastanut puolueen henkilöitymistä liiaksi itseensä.

Uusi puheenjohtaja haluaa keskittyä puolueen asialinjaan.

Kristiina Ilmarinen, Sakari Puisto, Riikka Purra ja Ossi Tiihonen perussuomalaisten järjestämässä puheenjohtajapaneelissa elokuussa.

Perussuomalaiset ei ole enää populistipuolue, ja uuden puheenjohtajan valinta sinetöi tämän. Tätä mieltä on populismin tutkijana tunnettu Emilia Palonen Helsingin yliopistosta.

”Puhutaan enemmänkin maahanmuuttokeskeisestä radikaali­oikeistolaisesta puolueesta”, Palonen sanoo.

Tyypillisesti populistisella puolueella ei ole selkeää agendaa, vaan kansaa kosiskellaan joka suunnalta. Tämä kuvaa hyvin Timo Soinin perussuomalaisia, puhuihan Soini populismistaan itsekin avoimesti.

Halla-ahon aikana agendasta ei ole jäänyt epäselvyyttä.

Puolueen ylivoimaisesti tärkein teema on maahanmuutto. Siihen lopulta palaavat perussuomalaisten puheissa niin talous, sosiaalipolitiikka kuin koulutuspolitiikkakin. Lisäksi puoluetta voi kuvata kansallismieliseksi ja EU-kriittiseksi.

”Populismissa on mukana tunne ja se, että saadaan ihmisiä innostumaan jostain ja luodaan uusia vastakkainasetteluja. Nyt puolueessa ei oikeastaan enää luoda uusia vastakkainasetteluja, vaan asemoidaan itsensä yhteen tiettyyn vastakkainasetteluun”, Palonen sanoo.

Uuden puheenjohtajan valinta irrottaa puolueen lopullisesti populismista ja vakiinnuttaa maahanmuuttopuolueen linjan, sanoo Palonen.

Perussuomalaisten ensimmäinen varapuheenjohtaja Riikka Purra ja puheenjohtaja Jussi Halla-aho keskustelivat Suomi-Areenassa heinäkuussa.

Populismiin yhdistetyt piirteet ovat Palosen mukaan karisseet Halla-ahon kauden aikana. Viikonloppuna poistuu niistä yksi viimeisistä, karismaattinen johtaja.

Sekä Purra että Puisto ovat halunneet korostaa olevansa niin sanottuja asiapoliitikkoja. Kumpaakaan ei erityisesti tunneta lentävistä lauseistaan tai kansan villitsemisestä.

Esittelytekstissään puolueen sivuilla Purra haluaa lisätä puolueen ”asiakeskeisyyttä ja asiallisuutta”, Puisto puolestaan ”entistä asiapitoisempaa otetta puolueen viestintään”.

”Populistipuolueen kannatus perustuu siihen, että siellä on sloganeita tai johtaja, joka pystyy kanavoimaan erilaisia tuntoja, ajatuksia ja haaveita. Tämä kuulostaa hyvin teknokraattiselta jopa", Palonen sanoo.

Puolueväelle asioihin keskittyminen merkitsee myös ohjelmatyön vahvistamista, mitä Purra ja Puisto ovat tähänkin asti tehneet. Selkeitä mielipiteitä, joita jo on, halutaan perustella paremmin.

Populismin keskeisin piirre on yleensä kansan ja eliitin vastakkainasettelun rakentaminen, jossa Soini aikanaan kunnostautui. Palonen nostaa esimerkkinä esiin edellisten puheenjohtajien sekä Purran ja Puiston taustat.

”Soini oli maisterisjätkä ja Halla-aho tohtorisintellektuelli. Tässäkin molemmat ovat korostaneet, että he ovat yliopistokoulutettua keskiluokkaa. Missä määrin he pystyvät kanavoimaan sitä kansan ääntä?”

Puisto on fysiikan tohtori, ja Purran väitöskirja kansainvälisestä politiikasta on kesken.

Palonen sanoo itsekin pohtineensa oikeaa termiä, mutta on päätynyt radikaalioikeiston termiin tutkija Cas Mudden viitoittamana. Puolue on Palosen mukaan oikeistolainen talouspolitiikkaa myöten.

Esimerkiksi tiettyjen medioiden vastustamista, jota perussuomalaisissa esiintyy edelleen, Palonen pitää pikemminkin radikaalioikeiston piirteenä, vaikka mediassa se samaistetaan populismiin.

Perussuomalaisista kirjaa kirjoittava Markku Jokisipilä on Palosen kanssa eri mieltä. Hänen mielestään perussuomalaisten ytimessä on edelleen eräänlainen kansan asialla oleminen, siis populismi.

Jokisipilä toki vahvistaa sen, että Purra ja Puisto ovat ulostuloissaan perinteisempiä poliitikkoja kuin Halla-aho.

”Varmasti kummallakin on se tavoite, että puolue olisi vakavasti otettava”, Jokisipilä sanoo.

”Uhraamatta kuitenkaan kansanomaisuutta ja suoraa puhetta.”

Osaltaan suhteesta populismiin kertoo sunnuntaina kuultava uuden puheenjohtajan linjapuhe.

Simo Grönroos valittiin perussuomalaisten puoluesihteeriksi vuonna 2019.

PerussuomalaisTEN puolueväki jännittää eniten puoluesihteerin valintaa. Yhdeksän ehdokkaan joukosta ennakkosuosikit ovat istuva puoluesihteeri Simo Grönroos ja kaupunginvaltuutettu Arto Luukkanen. Vuonna 2019 kaksikon välinen ero oli toisella kierroksella vain 28 ääntä.

Osa perussuomalaisten kannattajista pettyi puolueen tulokseen kuntavaaleissa, mikä saattaa vaikuttaa ääninä Grönroosia vastaan.

Vaikka kannatus kasvoi edellisistä kuntavaaleista yli viidellä prosenttiyksiköllä, osa odotti eduskuntavaalien ja kannatusmittausten perusteella vielä suurempaa voittoa.

Varapuheenjohtajistoon hakee rivijäsenten ohella tukku kansanedustajia. Suurimmat erot ovat heillä retoriikassa ja politiikan painotuksissa.

Ehdolla ovat esimerkiksi sosiaalisessa mediassa itseään esillä pitävät Mauri Peltokangas ja Sebastian Tynkkynen. Tynkkynen on saanut kahdesti rikostuomion kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, ja Peltokangasta vastaan on vastikään nostettu syyte samasta.

Olisi loogista olettaa, että viikonlopun jälkeen kannatuslukemat notkahtavat ainakin hetkellisesti. Halla-aho oli hahmona niin suosittu.

Perussuomalaisten kannatus tosin on jo laskenut hieman sen jälkeen, kun Halla-aho kertoi väistyvänsä. Jokisipilän mukaan tämä voikin tarkoittaa, että suurta pudotusta ei välttämättä tule enää valinnan jälkeen.

Ensimmäinen testi uudelle puheenjohtajalle ovat tammikuussa käytävät aluevaalit. Niitä voisi kuvata myös eduskuntavaalien harjoituskierrokseksi, sillä puheenjohtajalle tuskin asetetaan niissä paineita.

Jos kannatus on heikkoa, perussuomalaisten on helppo syyttää asiasta vaikkapa heikkoa äänestysprosenttia ja koko vaalien konseptia, jota he ovat vastustaneet.

Toisaalta, jos puolue menestyy aluevaaleissa hyvin, puheenjohtaja saa positiivista julkisuutta ja asemalleen vahvistusta. Yhtälössä uudella puheenjohtajalla on vain voitettavaa.