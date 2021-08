Evakuointipäätös voisi koskea kymmeniä henkilöitä, ulkoministeri sanoo.

Hallitus valmistelee Suomelle työskennelleiden afganistanilaisten evakuoimista, kertoo ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr). Asiaa selvittävät ulkoministeriö, sisäministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

”Valmistelua tehdään niin, että hallituksen päätöksellä Suomeen voitaisiin ottaa henkilöitä, jotka ovat joutuneet tai voivat joutua hengenvaaraan Suomen kanssa olleen työsuhteen vuoksi. Tilanne Afganistanissa on nopeasti muuttunut, Taleban on ottanut useita maakuntakaupunkeja haltuunsa”, Haavisto sanoo HS:lle.

Hän kommentoi asiaa keskiviikkona ensimmäisenä Suomen Kuvalehdelle. Evakuointi­päätös voisi koskea kymmeniä ihmisiä.

”Meillä on kesän aikana tätä hiljaisuudessa valmisteltu hyvin samassa tahdissa monien muiden Euroopan maiden kanssa. Nyt on ruvettu ihan nimilistoja käymään läpi niiltä 20 vuodelta, joina Suomi rauhanturva­operaatioon osallistui. Osa on työskennellyt lähetystön palkkalistoilla, osa Resolute Support -operaation Suomen-osastolla esimerkiksi tulkkeina.”

Ulkoministerin mukaan kaikki Suomen palveluksessa olleet eivät koe oloaan uhatuksi eivätkä koe tarvetta siirtyä suojaan. On siis yhä epäselvää, kuinka monta afganistanilaista Suomeen evakuoitaisiin.

”Tässä on hyvin yksilökohtaisia tilanteita, joita nyt selvitetään.”

Haavisto sanoo, ettei Suomi ole aiemmin joutunut vastaavaan tilanteeseen, jossa Suomelle työskennelleet henkilöt olisivat näin suuren uhan alla. Ulkoministeri kuvaa tilannetta myös kansainvälisesti hyvin harvinaiseksi. Hänellä on kuitenkin sellainen käsitys, ettei evakuoiminen edellyttäisi lakimuutoksia.

Tällä hetkellä muun muassa selvitetään, millä statuksella afganistanilaiset tulisivat Suomeen. Haaviston mukaan evakuointi vastaisi ajatuksellisesti turvapaikka­prosessia.

”Jos tällaisia henkilöitä Suomeen tulee, lähdetään siitä, että sijoittuminen tänne olisi pitkäaikaista. Nopean paluun mahdollisuuksia tuskin on.”

Päätökset mahdollisista evakuoinneista on määrä tehdä lähiviikkoina. Haavisto ei vielä osaa arvioida, kuinka nopeasti evakuointi olisi toteutettavissa.