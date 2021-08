Tilintarkastusyhteisö BDO Audiatorin tekemän tarkastuksen mukaan TEM, Keha-keskus ja ely-keskukset toimivat erittäin nopeasti kevään 2020 koronakriisitilanteessa.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilaama tarkastus ely-keskusten avustuksista pääkaupunkiseudun yritysten kehittämishankkeisiin on valmistunut, tiedottaa TEM.

Tarkastuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa koronavirus­epidemian takia myönnetyn rahoituksen ohjauksesta, valvonnasta ja raportoinnista. Tarkastuksen on tilintarkastusyhteisö BDO Audiator.

Koronarahoituksen valmistelut aloitettiin TEMissä maaliskuussa vuonna 2020. Myöhemmin TEM on kertonut teettävänsä ulkopuoliset tarkastukset valtion varojen käytön oikeellisuudesta koronakriisissä.

Tarkastuksissa arvioidaan Business Finlandin koronatukea, ely-keskusten koronatukea, kuntien myöntämää yksinyrittäjän tukea ja ely-keskusten sekä te-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen eli Keha-keskuksen myöntämää ravintolatukea.

BDO Audiator on jo aiemmin antanut arvionsa Valtion innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin osalta. Arvion lopputulemana oli, että Business Finland on myöntänyt koronatukia pääosin onnistuneesti, mutta yksittäistapauksissa päätös on tehty rahoitusohjelman kriteerien vastaisesti.

Nyt julkaistun tarkastuksen perusteella TEM, Keha-keskus ja ely-keskukset toimivat erittäin nopeasti kevään 2020 koronakriisitilanteessa.

”Avustusmuodot, hakija- ja viranomaisohjeet sekä päivitetty tietojärjestelmä korona-avustusten hakemista ja käsittelyä varten saatiin tehtyä noin kahdessa viikossa”, tiedotteessa kuvaillaan.

”Poikkeustilanne otettiin huomioon monilla tavoin: avustusten ehtoja muutettiin, hakuprosessia yksinkertaistettiin ja hakijoille järjestettiin neuvontaa avustuksista ja niiden hakemisesta.”

Tarkastuksessa löytyi myös kehitettävää. ely-keskuksilla ei ole ollut erillistä korona-avustusten rahoitusprosessin laadunvalvontaa. Tarkastuksen mukaan laatua on varmistettu jälkikäteen keväällä 2021.

Osassa rahoitetuista hankkeista tuettava toiminta rahoitus­hakemuksessa ja saavutetut tulokset ei ilmene loppuraportista selkeästi. Tämä on aiheuttanut tulkinnanvaraisuutta rahoitusehtojen todentamisessa, tarkastuksessa kerrotaan.

Pienessä osassa hankkeita havaittiin tarkastuksen aikana puutteita tai tulkinnanvaraisuuksia rahoituskelpoisuudessa. Näiden hankkeiden jatkoselvitys on raportin mukaan jo aloitettu ja saatettu osittain loppuun.

Raportin mukaan myös hankkeiden keskimääräinen käsittelyaika on ollut pitkä, koska hakemuksia oli niin paljon, eikä ely-keskuksilla ollut tarpeeksi henkilöstöä niiden nopeaan käsittelyyn.

Koronatukien pitkän aikavälin vaikutuksista on luvassa tietoa vuosina 2021–2023 kahdessa erillisessä arvioinnissa.