Kotitalousvähennys paranee: Tästä on kyse uudessa kokeilussa

Kotitalousvähennystä saa aikaisempaa enemmän, kun teettää hoivatyötä tai luopuu öljylämmityksestä.

Kotitalousvähennys on noussee hoito- ja hoivatyön osalta. Remonttityöstä vähennys pysyy ennallaan.

Kotitalousvähennys paranee ensi vuodesta lähtien.

Hallituksen jo keväällä alustavasti sopiman muutoksen vahvisti valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) tiedotustilaisuudessa torstaina.

Tilaisuudessa hän kertoi, miten valtiovarainministeriön mielestä valtion pitäisi käyttää julkisia rahoja ensi vuonna.

Hallitus päättää asiasta lopullisesti syyskuussa, ja eduskunta hyväksyy ensi vuoden budjetin joulukuussa.

Kotitalousvähennystä on määrä laajentaa kahdella eri kokeilulla.

Lyhyemmässä kokeilussa koteihin ostettavasta kotitaloustyöstä, hoitotyöstä ja hoivan ostamisesta tehdään nykyistä halvempaa kahden vuoden ajaksi 2022–2023.

Näiden ostopalvelujen osalta kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee 2 250 eurosta 3 500 euroon. Korvausta voi saada nykyisen 40 prosentin sijaan 60 prosenttia palvelujen työn hinnasta.

Kauemmin kestävässä kokeilussa kotitalous saa vastaavan korotuksen, jos se teettää remontin, jolla se korvaa öljylämmityksen ilmastoystävällisemmällä energiamuodolla.

Tämä kokeilu kestää 2022–2027. Hallitus pyrkii siihen, että kotitaloudet luopuvat öljylämmitystä mahdollisimman laajasti.

Keväällä hallituksessa kaavailtiin, että syksyllä 2021 käynnistetään selvitys siitä, miten kotitalousvähennystä voitaisi laajentaa myös muihin energiaremontteihin sekä taloyhtiön teettämiin remontteihin.

HS:n tietojen mukaan suunnitelmaa ei ole haudattu, vaan siitä päätetään budjettiriihessä.

Esimerkiksi remonttien osalta kotitalousvähennys sen sijaan jää ennalleen. Käytetyistä vähennyksistä lähes 78 prosenttia on liittynyt remonttipalveluihin. 9 prosenttia on saatu kotitaloustyöstä ja 3 prosenttia hoito- ja hoivapalveluista.

Nykyisin kotitalousvähennystä saa 2 250 euroa henkilöltä. Omavastuu on sata euroa.

Korvausta saa vain tehdystä työstä, ei materiaaleista tai matkoista.

Korvaus on henkilökohtainen, joten pariskuntien teettämissä töissä vähennystä voivat hakea molemmat, jos he ovat osallistuneet kustannuksiin. Avio- ja aviopuolisot voivat siis saada vähennystä yhteensä 4 500 euroa. Maksimikorvauksen saa, jos laskussa työn osuus on 5 875 euroa.

Mikäli tämä sääntö pysyy ennallaan, jatkossa esimerkiksi hoivatyössä puolisoiden yhteenlaskettu vähennys voi olla 7 000 euroa.

Lue lisää: Laske tällä laskurilla kuinka paljon voit saada korvausta.

Ministeri Saarikko perusteli kahdella syyllä remonttityön korvausten pitämistä ennallaan.

”Tietysti tämä rajaus tehtiin myös kustannusvaikutusten takia, mutta myös siksi, että kaikki käytettävissä oleva tieto kertoo, että remontti- ja rakennusalalla on jo käynnissä valtava taloudellisesti kuuma tilanne. Suomalaiset ovat totisesti remontoineet sekä laittaneen kotejaan ja kesämökkejään kuntoon korona-aikana”, Saarikko sanoi torstaina.

”Sen sijaan palvelualalla meillä on ollut notko johtuen koronan vaikutuksista ja erilaisista rajoituksista sekä myös ihmisten käyttäytymisestä. Siksi katsoimme, että on hyvä rajoittaa kokeilu hoidon ja hoivan äärelle.”

Saarikko sanoo, että korvauksen nostolla halutaan sujuvoittaa muun muassa lapsiperheiden arkea ja lisätä ikäihmisten turvallisuuden tunnetta kodeissaan.

”Tämä mahdollistaa useimmille kotitalousvähennyksen käyttämisen, koska korvausprosentti ja korvaus ovat parempia. Tällä on vaikutus naisvaltaisille aloille ja naisyrittäjille, joita työskentelee paljon hoivan ja hoidon äärellä.”

Valtiovarainministeriö arvioi, että valtion menot vähenevät öljylämmityksen luopumistuen takia kahdeksalla miljoonalla eurolla ja kotitaloustyön, hoidon ja hoivan osalta 47 miljoonalla eurolla.

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen kehui kotitalousvähennyksen korotusta tuoreeltaan merkittäväksi. Esimerkiksi tuhannen euron työstä vähennys nousee 200 eurolla eli 300 eurosta 500 euroon kokeilun aikana.

”Kotitalousvähennyksen kohentaminen on myönteinen linjaus, jolla torjutaan harmaata taloutta ja edistetään työllisyyttä kehittyvällä kotitalouspalvelujen toimialalla. Samalla puretaan myös julkisen puolen hoivapaineita, kun kansalaisia kannustetaan itse hankkimaan kotiin palveluita”, Lehtinen kiitti tiedotteessa.