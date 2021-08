Alle puolet osallistujista näytti käyttävän kasvomaskia kokouspaikalla. Myöskään turvavälejä ei ole helppo pitää väenpaljoudessa.

Kello on puoli kahdeksan aamulla, mutta innokkaimmat perussuomalaisten puoluekokouksen osallistujat parveilevat jo Seinäjoki-areenan ovilla. Osa paikalla olijoista on areenan parkkipaikalla yöpyneitä karavaanareita, osa oli ajanut paikalle aamun tunteina tai yöpynyt lähialueen hotelleissa.

Ovet aukeavat muutaman minuutin aikataulusta myöhässä, mikä kirvoittaa odottelevien joukossa hyväntuulista vitsailua kokouspaikan ”keskieurooppalaisesta aikataulusta”.

”Vaikka perussuomalaiseen kokoukseen ollaankin tulossa”, joku nauraa ääneen.

Kokouspaikan sisäänkäynnillä oli odottava tunnelma ovien auettua. Moni kertoi pitävänsä puoluekokousta kesän kohokohtana.

Sisarukset Sami Pajunoja ja Sari Huhtala Sastamalasta olivat paikalla heti aamulla, sillä he halusivat välttää jonottamisen. Pajunoja sai aamulla hoidettua myös puoluekokouksen tärkeimmän tavoitteensa: selfien väistyvän puheenjohtajan Jussi Halla-ahon kanssa.

”Ennen kuin kukaan muu. Seuraava tavoite on sitten, jahka näen Maurin [Peltokankaan]”, Pajunoja sanoo.

Pajunoja on Sastamalan perussuomalaisten varapuheenjohtaja ja kunnanvaltuutettu.

Sami Pajunojaa ei korona huoleta, vaan hän uskoo kaikkien saavan taudin lopulta. He arvioivat, että noin puolet joukosta käyttää maskia, ja näin on myös heidän kohdallaan. Sisko Sari Huhtala on maskin valinnut.

Pajunoja ja Huhtala kääntyivät heti sisään päästessään perussuomalaisten tuotemyyntikojulle, jossa Sirje Mänd kauppaa koko päivän vaatteita ja asusteita, päivän aikana kenties tarvittavia sateenvarjojakin.

Vielä aamulla sää oli poutainen, mutta pian kokouspaikan ovien avaamisen jälkeen alkoi näillä näkymin koko viikonlopun kestävä vesisade.

Puoluekokous on molemmille ensimmäinen. Pajunoja liittyi puolueeseen noin kaksi vuotta sitten Halla-ahon vuoksi.

”Nyt se sitten vaihtuu pois sieltä. Se on vähän haikea juttu. Mutta tiedän, että seuraava on ihan yhtä hyvä.”

Pajunoja sanoo olevansa siksi luottavaisin mielin. Hän aikoo äänestää kirkkonummelaista Riikka Purraa, vaikka Tampereelta kotoisin oleva Sakari Puisto ”tulee lyömään kampoihin”. Puistoa hän pitää viisaana mutta hiljaisempana. Osan ehdokkaista mielipiteitä hän pitää liian rajuina.

Purran ja Puiston lisäksi puheenjohtajavaalissa ehdolla ovat lohjalainen Ossi Tiihonen, salolainen Kristiina Ilmarinen ja kirkkonummelainen Urpo Vähäranta.

Tuomo Ojala Lohtajalta, Arttu Ristiniemi Tampereelta ja Ville Muilu Ilmajoelta ovat huolestuneita pandemiasta. Muilu toivoo ihmisten ymmärtävän, että ”ei niitä rokotteita ihan huvikseen jaella”.

Puoluekokousväki on miesvaltaista ja keski-ikäistä, mutta joukosta löytyy nuoriakin. Ville Muilu, 28, Arttu Ristiniemi, 30, ja Tuomo Ojala, 36, lupasivat, että paikalle on tulossa nuoria naisiakin. Nuorisoa on Seinäjoella yhteismajoituksessa. Muilu on nuorisojärjestön kolmas varapuheenjohtaja.

Kolmikko suhtautuu koronavirukseen vakavasti, ja he toivoisivat samaa muultakin kokousväeltä.

Ilmoittautumisen yhteydessä ja sisääntulolla muistutellaan kasvomaskeista, joita puolueen puoluevirkailija Matti Putkosen mukaan suositellaan vahvasti käytettäväksi. Tästä huolimatta maskeja näkyy vajaalla puolella osallistujista.

Myöskään turvavälejä ei ole helppo pitää kokouspaikan väenpaljoudessa. Yhteensä paikalle odotetaan noin 2 500 henkilöä toimittajat ja kokouksen järjestelijät mukaan lukien.

”Enemmänkin soisi maskeja käytettävän”, arvioi Muilu aamun näkymää kokoussalin edustalla ja muut olivat samaa mieltä.

”Toivoisin, että ihmiset, joilla on aamulla ollut kipeä olo muustakin kuin alkoholinjuonnista, ovat tajunneet pysyä poissa täältä”, sanoo Ristiniemi.

Kokousväelle jaetaan ilmoittautumisen yhteydessä käsidesipulloja ja maskeja.

Nuorista kahden suosikki­ehdokkaaksi on jo valikoitunut Purra, mutta tamperelainen Ristiniemi sanoi vielä miettivänsä Purran ja Puiston välillä.

”Sanoisin, että 60–40 on Purralle tällä hetkellä”, Ristiniemi sanoo.

”Epäilen, että siinä kohtaa, kun äänestyslipuketta täytän, tiedän, ketä äänestän.”

Vaikuttaa siltä, että moni muukin miettii vielä, ketä kannattaisi puheenjohtajaksi.

Ensimmäisten joukossa paikalle ovat tulleet myös ”Mikkelin pojat”, Markku Haapalehto ja Tomi Sikanen.

”On todella hyvä tunnelma paikan päällä”, Sikanen kehuu.

Sikanen ja Haapalehto ovat molemmat perussuomalaisten paikallisaktiiveja ja Sikanen valittiin viime kunnallisvaaleissa ensikertalaisena valtuustoon ”sikahyvällä” tuloksella.

Sikasen mukaan kokouspaikan hyvää tunnelmaa selittää osaltaan perussuomalaisten hyvä tulos viime vaaleissa. Esimerkiksi Mikkelissä puolue nosti valtuutettujen paikkamäärää kolmesta yhdeksään.

Riikka Purra kantoi Suomen lippua.

Tomi Sikanen ja Markku Haapalehto aloittelivat puoluekokouspäiväänsä kahvikuppien ääressä. Sikanen valittiin keväällä Mikkelin kunnanvaltuustoon.

Tällä hetkellä miehiä pohdituttaa erityisesti se, miten tämänpäiväisissä puheenjohtaja- ja varapuheenjohtaja­vaaleissa tulee käymään.

”Eilen olen puhellut useiden tuttujen kanssa ja todella moni pohtii vielä äänestyspäätöksiään. Väki odottaa, että pääsee kuulemaan ehdokkaiden puheita”, Haapalehto sanoo.

Hän pohtii vielä itsekin päivän äänestysvalintojaan.

Tuumausaikaa sen sijaan ei ainakaan puheenjohtajavaalin suhteen enää kaipaa kirkkonummelainen Leena Salomaa.

”En kerro nimeä, mutta sen verran voin paljastaa, että kyseessä on erinomainen kirkkonummelainen kansanedustaja”, Salomaa sanoo pilke silmäkulmassa. Purra on Kirkkonummelta.

Salomaa on silmin nähden innoissaan alkavasta kokouksesta, omien sanojensa mukaan ”aivan täpinöissään”.

”Tämä on itselle ensimmäinen perussuomalaisten puoluekokous, joten paljon riittää nähtävää”, kuntavaalien alla puolueeseen liittynyt Salomaa kertoo.

Kansanedustaja Kike Elomaa ja puheenjohtajaehdokas Riikka Purra tapasivat Seinäjoki-areenan aulatiloissa.

Päivän vaalien ehdokkaat kiertelevät myös puoluekokoustiloja aktiivisesti ja tapaavat kokouksen osallistujia laidasta laitaan. Myös väistyvä puheenjohtaja Jussi Halla-aho kerää ympärilleen paljon innokkaita keskustelijoita. Sami Pajunoja ei ole ainoa, joka haluaa ottaa selfien.

Kova kuhina käy myös puheenjohtajaehdokas Ossi Tiihosen ympärillä, jota haastateltiin heti aamusta kannattajiensa Youtube-lähetykseen. Puheenvuoron perusteella puoluekokoukselta voi hänen osaltaan odottaa mitä tahansa.

”Katsojille tiedoksi, ainakin kolme jekkua, mahdollisesti neljä, on tulossa”, Tiihonen sanoi kameralle.

Arto Luukkanen kannattajan kanssa.