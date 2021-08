”Me olemme isänmaallinen kansanliike, aito ja rouhea, vaihtoehto muille”, Riikka Purra kuvasi perussuomalaisia.

Perussuomalaisten puheenjohtajaksi valittu Riikka Purra sanoi puheessaan puoluekokous­väelle ennen valintaansa, että työ puolueen hyväksi ei aina ole helppoa ja mukavaa.

”En väitä olevani konkari, päin vastoin. Joka päivä opin jotain uutta”, Purra sanoi.

”Työ on usein raskasta, stressaavaa ja valitettavasti myös turhauttavaa, kun asiat eivät etene.”

Purra on ensimmäisen kauden kansanedustaja, joka on noussut nopeasti keskeisiin asemiin puolueessa. Hän toimi puolueen ensimmäisenä varapuheen­johtajana ja on ollut tiiviisti mukana puolueen ohjelmatyössä.

Purran mukaan häntä auttaa hankalinakin päivinä kahden asian muistaminen: Se, että hän on puolueessa mukana muuttaakseen asioita Suomen ja suomalaisten hyväksi sekä se, ettei hän ole yksin.

”Kukaan ei ole täällä yksin, ei puolueen puheenjohtaja eikä kukaan teistä”, Purra sanoi.

”Me olemme isänmaallinen kansanliike, aito ja rouhea, vaihtoehto muille”, hän kuvasi perussuomalaisia.

Lue lisää: Kovaa maahan­muutto­linjaa ajava kasvis­syöjä, joka puhuu mielellään taloudesta: Tällainen on perus­suomalaisten johtaja­kisaan lähtevä Riikka Purra

Lue lisää: Riikka Purra on perussuomalaisten uusi puheenjohtaja – suora lähetys jatkuu

Lue lisää: Perussuomalaisten puheen­johtaja­kisassa ei ole kyse linjasta: Puolue on nyt populistisen sijaan pikemminkin radikaali­oikeistolainen, sanoo tutkija

Lue lisää: Halla-aho viimeisessä puheessaan puoluejohtajana: ”Nämä ovat olleet rikkaita ja palkitsevia vuosia” – kiitti nimeltä kahta ihmistä

Lue lisää: ”Vähän haikea juttu”, puolue­kokousväki kuvaa Halla-ahon väistymistä – perus­suomalaisten kokouksessa maskeja näkyy vajaalla puolella osallistujista