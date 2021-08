Tuoreen puheenjohtajan Riikka Purran tärkein työpari vaaleihin valmistautumisessa tulee olemaan puolueen vastavalittu puoluesihteeri Arto Luukkanen.

Tuoreen puheenjohtajan Riikka Purran ensimmäinen suuri haaste puoluejohtajana on puolueen kannattajien innostaminen kevään aluevaaleihin.

Perussuomalaisten uuden puheenjohtajan Riikka Purran työarki alkaa maanantaina keväällä koittavien aluevaalien parissa. Purra sanoo, että puolueen puoluehallitus tulee välittömästi puoluekokouksen jälkeen käynnistämään aluevaalien vaaliohjelman suunnittelun.

”Ehdokasasettelu ja ehdokkaiden hankinta käynnistyy heti ensi viikolla”, Purra kertoo HS:lle.

Vaaliohjelmassa ja ehdokashankinnassa onkin suunnittelemista, sillä aluevaalit ovat ensimmäiset laatuaan. Se, mistä vaaleissa päätetään, on monelle äänestäjällekin vielä epäselvää, joten puolueella on kova työ kirkastaa tavoitteensa vaalien suhteen riittävän selkeäksi.

”Tämä hallinnon tasohan ei kaikille poliitikoillekaan ole vielä lainkaan selvillä”, Purra toteaa.

”Itse valitettavasti suhtaudun tähän asiaan hyvin pelonsekaisin tuntein ja uskon, että aluevaalien äänestysprosentti jää vielä huomattavasti kuntavaaleja alhaisemmaksi.”

Purra puhui aluevaaleista myös sunnuntaisen linjapuheensa yhteydessä. Hän kritisoi aluevaalien etäännyttävän äänestäjiä puolueista.

”Vaalien lisääminen, hallinnon tasojen lisääminen, taannuttaa puolueita vaalikoneiksi ja entisestään erkaannuttaa äänestäjiä, koska päätöksenteko näyttäytyy vain valmistautumisena sekä gallupeina, paneeleina ja kampanjoina”, Purra sanoi.

Hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä ovat toiminnan alkaessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen. Tämän lisäksi hyvinvointialue voi ottaa hoitaakseen näitä tehtäviä tukevia toimintoja.

Purra ei pidä aiheita äänestäjän näkökulmasta erityisen innostavina.

”Itse en usko, että siitä jaksavat kiinnostua edes leipätoimittajat”, Purra totesi sunnuntaisessa linjapuheessaan aluevaaleista.

Tästä huolimatta perussuomalaiset tähtää Purran mukaan siihen, että puolue saa voimakkaan aseman aluetasolla.

”Kuntavaalit osoittivat, että olemme onnistuneet saavuttamaan merkittävän aseman paikallistasolla. Nyt teemme sen myös aluetasolla.”

Puheenjohtajan tärkein työpari vaaleihin valmistautumisessa on puolueen puoluesihteeri. Puoluesihteeri koordinoi puolueen käytännön toimintaa ja ylläpitää yhteyksiä puolueen kenttään ja jäsenjärjestöihin.

Viikonlopun puoluekokouksessa myös puoluesihteeri vaihtui uuteen puheenjohtajan lisäksi. Istuva puoluesihteeri, espoolainen Simo Grönroos hävisi puoluesihteerikilvan sen toisella kierroksella järvenpääläiselle Arto Luukkaselle äänin 706–397.

”Heti tiistaina alamme rakentaa yhteistyökuviota ja miettiä, miten edetään. Uskon, että selviämme tästä oikein hyvin”, Purra kommentoi tulevaa yhteistyötä Luukkasen kanssa.

Arto Luukkanen tuulettaa puoluesihteerivalintansa varmistuttua.

HS:n haastattelemien puolueaktiivien mukaan Luukkasen valinta ei ollut erityisen yllättävä.

Puolueen kentällä ja piireissä Grönroosia on kritisoitu jonkin verran puolueen rahahanojen tiukasta vartioinnista. Puoluesihteerinä Grönroos on myös joutunut ratkomaan puolueen sisäisiä kärhämiä, joita on viime vuosina riittänyt.

Ennen puoluesihteerivaalin toisen kierroksen ratkeamista puolueen entinen puheenjohtaja Jussi Halla-aho arvioi puoluesihteerin tehtäviä haasteellisiksi puoluesihteerin suosion näkökulmasta.

”Puoluesihteerin tehtävähän on vähän sellainen, että he kirjoittavat nimensä kaiken jobinpostin alle. Hän saa kenttäorganisaation silmissä syyt sellaisistakin päätöksistä, joihin hän itse ei ole voinut kovin paljon vaikuttaa", Halla-aho sanoi.

”Se on ikään kuin sisäänrakennettuna puoluesihteerin tehtävään. Hän on viran puolesta syyllinen erilaisiin asioihin.”

Kuka Purran työpariksi nouseva Arto Luukkanen sitten oikein on?

Luukkanen on teologian tohtori, joka työskentelee Helsingin yliopistossa Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen yliopisto­lehtorina. Hän on akateemisella urallaan kirjoittanut useita kirjoja Venäjästä.

Luukkanen toimii myös perussuomalaisten Suomen Perusta -ajatuspajan säätiön hallituksen puheenjohtajana.

Hän pyrki puoluesihteeriksi myös vuonna 2019, mutta tuolloin Simo Grönroos voitti hänet muutamalla kymmenellä äänellä.

Ensimmäistä kertaa puolueen ehdokkaana Luukkanen on ollut eduskuntavaaleissa vuonna 2015. Vuonna 2017 hänet valittiin kuntavaaleissa valtuutetuksi Järvenpään kaupunginvaltuustoon ja vuoden 2019 eduskuntavaaleissa hänen äänimääränsä riitti kansanedustajan varaedustajan paikkaan.

Tämän vuoden kuntavaaleissa Luukkanen uusi valtuustopaikkansa.

Useat HS:n haastattelemat puolueaktiivit kuvailevat Luukkasta varsin erilaiseksi kuin puheenjohtajaksi valittua Purraa.

Siinä, missä Purra on ihmisten parissa varautuneempi ja puheissaan asiakeskeinen, kuvaillaan Luukkasta ”ylisosiaaliseksi”. Puheissaan Luukkanen tuo puolestaan mieleen puolueen entisen puheenjohtajan Timo Soinin rempseällä retoriikallaan ja korostetuilla äänenpainoillaan.

Poliittiseksi esikuvakseen Luukkanen on kertonut muun muassa SMP:n entisen puheenjohtajan Veikko Vennamon.

Työparin eroavaisuudet tekevätkin heidän välisen yhteistyönsä seuraamisesta mielenkiintoista.

Kun Purraa itseään pyydettiin valintansa jälkeisessä tiedotustilaisuudessa kuvailemaan suhdettaan uuden puoluejohdon jäseniin, tyytyi hän toteamaan tuntevansa Luukkasen.

"Hänen kanssaan olen työskennellyt muun muassa Suomen Perustassa", Purra sanoi.

Perussuomalaisten viikonloppuna valittu puoluejohto. Puheenjohtaja Riikka Purran ja puoluesihteeri Arto Luukkasen välissä varapuheenjohtajat Leena Meri, Mauri Peltokangas ja Sebastian Tynkkynen.

Luukkanen itse kertoi HS:lle valintansa jälkeen, että hänen ensisijainen tavoitteensa puoluesihteerinä on tehdä Riikka Purrasta seuraava pääministeri.

Toiseksi tavoitteekseen hän kertoi hyvän tuloksen aluevaaleissa. Myös Luukkanen kertoi olevansa niiden äänestysaktiivisuudesta huolissaan.

"Olen aina sanonut, että jos olet miljonääri, etkä koskaan sairastu tai joudu onnettomuuteen, silloin ei kannata äänestää vaaleissa. Muussa tapauksessa kannattaa. Tämä viesti pitäisi saada nyt kentälle", Luukkanen totesi.

PERUSSUOMALAISILLE puolueen kannattajien aktivoiminen vaaliuurnille saakka on usein ollut vaaleissa vaikeampaa kuin muilla puolueilla.

Erityisesti siihen nähden Luukkanen asetti puoluekokousviikonloppuna itselleen ja puolueelle Purraakin kunnianhimoisemman tavoitteen aluevaaleissa.

”Me aiomme päästä sellaiseksi puolueeksi, että meitä ei voi ohittaa. Minä uskon, että meidän täytyy lähteä liikkeelle siitä, että meidän täytyy voittaa ne vaalit”, Luukkanen painotti sunnuntaisessa puheessaan puoluekokousväelle.

