Sanna Marin (sd) puhui Sdp:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Helsingissä.

Pääministeri, Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin kommentoi keskiviikkona mahdollista hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa yhtä nihkeästi kuin perussuomalaisten tuore puheenjohtaja Riikka Purra viikonloppuna.

”Meillä ei ole perussuomalaisten kanssa kovin paljon yhteistä”, hän sanoi Sdp:n eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä pitämässään tiedotustilaisuudessa.

”On vaikea nähdä asiapohjaista yhteistyötä tai yhteisiä tavoitteita, mutta kategorisia sulkuja emme yleensä ole tehneet emmekä niitä nytkään tee.”

Purra sanoi viikonloppuna perussuomalaisten puoluekokouksessa, että nykyiset demarit eivät hänen mukaansa edistä niitä tavoitteita, jotka ovat perussuomalaisten kanssa yhteisiä. Sinänsä perussuomalaisuudessa ja sosiaalidemokraattisuudessa on Purran mukaan periaatteessa paljonkin yhteistä.

Marin linjasi keskiviikkona myös, että työperäistä maahanmuuttoa on lisättävä nykyiseen verrattuna. Hän puhui asiasta Sdp:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa pitämässään puheessa.

”On selvää, että työperäistä maahanmuuttoa on lisättävä nykyisestä, jotta voimme vastata tulevaisuuden työvoimatarpeisiin väestön ikääntyessä”, Marin sanoi poliittisessa katsauksessaan Sdp:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa.

Keinoina Marin mainitsi lupaprosessien toimivuuden, ulkomaisten opiskelijoiden työllistymisen ja ulkomaisten työntekijöiden perheenjäsenten työllistymisen

Marinin mukaan painopisteen tulee olla työvoimapulasta kärsivissä aloissa sekä erityisosaajissa, opiskelijoissa ja tutkijoissa, jotka ovat tärkeitä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kasvualoille.

Marin puhui samalla ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjumisesta, johon hänen mukaansa vastaa lokakuussa voimaan tuleva ulkomaalaislain uudistus.

Lisäksi Marin nosti työllisyydestä puhuessaan esiin erityisesti nuorten lisääntyneet mielenterveysongelmat.

Perussuomalaisten Purra sanoi viikonloppuna, että ”puolue, joka ei ole valmis kiristämään suomalaista maahanmuuttopolitiikkaa, ei voi olla perussuomalaisten kanssa hallituksessa".

Lue lisää: Riikka Purra piti linja­puheessaan maahan­muuttopolitiikkaa hallitukseen menemisen kynnys­kysymyksenä

Lue lisää: Sanna Marinilta kesti kuusi tuntia onnitella Riikka Purraa, mikä herätti perus­suomalaisten puolue­kokouksessa ihmetystä ja kertoo ehkä jotain tulevasta hallitus­pohjasta

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman viittasi omassa puheessaan puoluetta nimeltä mainitsematta siihen, että vihreät on uhannut lähteä hallituksesta, mikäli syyskuun budjettiriihessä ei päätetä riittävistä ilmastotoimista.

Lindtmanin mukaan uhkailun aitoutta ”voi himpun verran epäillä”.

Marin korosti kysyttäessä, että hänen oma tehtävänsä pääministerinä on varmistaa hallitusohjelman tehokas toimeenpano yhdessä hallituskumppanien kanssa.

”En sinänsä ota kantaa siihen, millaisia erilaisia ukaaseja eri puolueet asettavat, mutta tunnistan kyllä sen tarpeen ja asian, että ilmastotoimet ovat hallituksen yksi keskeisimmistä kysymyksistä”, Marin sanoi.

Marinin mukaan budjettiriihessä tullaan tekemään ”merkittäviä ilmastopäätöksiä”.

Marin keskittyi puheessaan budjettiriihen alla talouspolitiikkaan. Marinin mukaan Suomen talous- ja työllisyystilanne on jopa yllättävän hyvä. Hän sanoi olevansa luottavainen siihen, että velkasuhde saadaan pikaisesti taittumaan.

”Oleellista on talouskasvu, oleellista on työllisyyden vahvistuminen ja näitä onneksi nyt Suomessa näemme.”

Marinin mukaan viime kevään kehysriihessä sovittuja ”finanssi- ja budjettipolitiikan peruslinjauksia” ei ole tarpeen arvioida uudelleen merkittävästi.

Toisaalta Marinin mukaan pitkän aikavälin näkymä on ennallaan. Suurin ongelma on Marinin mukaan tuottavuuden hidas kasvu, ja työllisyysaste on alhaisempi kuin muissa Pohjoismaissa.

Marin kommentoi puheessaan tiettävästi ensimmäistä kertaa julkisesti Kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC) tuoretta raporttia.

”Ilman nopeita toimia ilmastokriisi ja luontokato uhkaavat koko ihmiskunnan olemassaoloa. Tuorein Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raportti vahvisti viestiä siitä, että aikaa viivyttelyyn ei ole”, Marin sanoi.

Marinin mukaan hallitus muodostaa syksyn aikana yhteistoiminnassa eduskunnan kanssa Suomen kannan EU-komission heinäkuussa julkaisemaan ilmastolainsäädännön pakettiin.

Lopuksi Marin kommentoi lyhyesti Afganistanin vakavaa tilannetta. Marin korosti, että Suomen on varmistettava, että kaikki maassa olevat suomalaiset pääsevät sieltä turvallisesti pois.

”Kansainväliseltä yhteisöltä tarvitaan nyt saumatonta yhteistyötä naisten ja siviilien oikeuksien turvaamiseksi. Olemme tehneet paljon työtä tasa-arvon toteutumisen ja ihmisoikeuksien eteen, ja tätä työtä meidän on jatkettava.”