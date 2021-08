Sijoittajille ja yrityksille pitää antaa riittävä pitkän aikavälin näkymä ja kannusteet on saatava kuntoon, toteaa Sitran tuore selvitys.

Maatalouden päästöt Suomessa eivät ole vähentyneet 15 vuoteen, ja syy on puutteellisissa kannusteissa, toteaa Sitran tuore selvitys.

Hallituksen pitäisi pian asettaa Suomelle vuoteen 2050 ulottuva tavoite päästöjen vähentämiseksi ja hiilinielujen kasvattamiseksi, arvioi eduskunnan alainen ajatuspaja Sitra. Lisäksi hallituksen on päätettävä isoista ja tuntuvista päästövähennys­toimista.

Suositukset sisältyvät Sitran tuoreeseen raporttiin, jossa selvitettiin, kuinka Suomen ilmastopolitiikka reivataan kurssille, joka on yhtenevä globaalin 1,5 asteen lämpenemistavoitteen kanssa. Pariisin ilmastosopimuksessa maailman maat sitoutuivat vähentämään päästöjä niin, että ilmaston lämpenemisen pidetään selvästi alle kahdessa ja mieluummin 1,5 asteessa.

Lue lisää: ”Meillä on erittäin kova kiire”, sanoo suomalaisasiantuntija – Merkittävä ilmastoraportti: 1,5 asteen tavoite vaatii hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä

Sanna Marinin (sd) hallitus asetti tavoitteeksi, että vuonna 2035 Suomi on hiilineutraali, mutta Sitran mukaan 1,5 asteen lämpenemisen kannalta tämä on vain välitavoite. Todellinen tavoite on tehdä Suomesta 2040-luvulta eteenpäin hiilinegatiivinen, mikä tarkoittaa, että metsät ja muut nielut imevät ilmakehästä selvästi enemmän hiilidioksidia kuin päästöjä aiheutuu.

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n arvion mukaan hallituksen tähän mennessä päättämät toimet eivät riitä edes hiilineutraalius­tavoitteen saavuttamiseksi, vaan vuonna 2035 Suomen nettopäästöt olisivat yhä noin 16 miljoonaa hiilidioksiditonnia vuodessa.

Sitran mukaan hiilineutraalius vuonna 2035 ja sen jälkeinen hiilinegatiivisuus ovat saavutettavissa olevia tavoitteita mutta ne edellyttävät päättäväisiä toimia.

Yksi iso este Sitran mukaan on se, että yrityksillä ja sijoittajilla ei ole riittävää näkymää siihen, millaista sääntely tulevaisuudessa on. Epävarmuus pidättelee yksityisiä investointeja.

Sitran mukaan näkymä kirkastuisi, jos hallitus asettaisi vuosiin 2040 ja 2050 yltävät tavoitteet, jotka kattavat niin päästöt kuin hiilinielutkin. Suomelle pitäisi myös määritellä jäljellä oleva hiilibudjetti.

Lue lisää: Tuoreet arviot ihmiskunnan käytössä olevasta hiilibudjetista paljastavat ilmastotoimien kiireellisyyden – Nykytahdilla budjetti on käytetty 10–20 vuodessa

Sitran selvitys alleviivaa sitä, että ripeitä päästövähennyksiä tarvitaan kaikilla talouden sektoreilla. Yksi kansallisen ilmastopolitiikan murheenkryyni on maatalous, jossa päästöt eivät ole vähentyneet 15 vuoteen.

”Se, miksi maataloudessa ei ole onnistuttu vähentämään päästöjä, johtuu siitä, ettei kannusteita ole lainkaan”, sanoo selvitystyötä johtanut Sitran asiantuntija Mariko Landström.

Nopeita tuloksia hallitus voisi saada aikaan luopumalla ilmaston kannalta haitallisista tuista, Sitra toteaa. Esimerkiksi maataloustuet kannustavat nykyisellään turvemaiden viljelyyn, mikä aiheuttaa puolet maatalouden vuotuisista päästöistä. Ilmasto­tavoitteiden kannalta vääristynyt tuki ohjaa pitämään jopa heikkotuottoiset maat viljelyskäytössä, kun ilmaston kannalta parempi olisi ennallistaa tai metsittää pellot.

Sitra ehdottaakin, että sekä maatalouteen että metsänomistajille luotaisiin kannustimet hiilen sitomiseen.

Hiilen talteenottoa ja varastointia uuden teknologian avulla pitäisi edistää myös teollisuudessa, Sitra arvioi. Myös tähän pitäisi luoda kannustimet.

Toinen iso ongelma Suomessa ovat liikenteen päästöt. Ehdotukset polttoaineiden veronkorotuksista törmäävät nopeasti jyrkkään vastustukseen.

Sitran mukaan liikenteen päästöjä voitaisiin vähentää isolla vero-, maksu- ja tukiuudistuksella, jossa päästöihin kohdistuvat kiristykset kompensoitaisiin veronalennuksilla toisaalla. Pakettiin olisi myös mahdollistaa sisällyttää tukia syrjäseuduille.