Aluehallintovirastot: Muutoksia aikaisempiin päätöksiin ei tehdä tällä viikolla, vaikka ohjauskirje tulisi.

Sosiaali- ja terveysministeriön on määrä lähettää myöhemmin tänään torstaina aluehallintovirastoille ohjauskirje, jonka pyrkimys on avata vähäriskisiä tapahtumia nykyistä laajemmille yleisöille.

Kirjeen lähtökohta on, että koronatartuntojen todennäköisyyden kannalta vähäriskisiksi laskettaisiin tilaisuudet, joissa on muun muassa numeroidut paikat ja joissa ei laajasti liikuta esityksen aikana.

HS:n tietojen mukaan tämä mahdollistaisi nykyistä laajemman yleisön esimerkiksi useimpien istumapaikkaisiin teatteri-, musiikki- ja elokuvaesityksiin, mikäli aluehallintovirastot näin päättävät.

HS:n tietojen mukaan kirje on ollut tänä aamuna päättyvällä lausuntokierroksella aluehallintovirastoissa, joten sen sisältö saattaa vielä muuttua.

Tässä ohjauskirjeessä ei vielä määritellä laajasti kaikkien tilaisuustyyppien riskipitoisuutta.

Tiedossa ei vielä ole, kuinka tarkkaan aluehallintovirastot määrittelisivät tilaisuudet, joissa ei tarvitse toteuttaa yhtä tiukkoja kriteerejä kuin nykyisin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on jo kesän alkupuolelta asti valmistellut riskipotentiaaliluokitusta eri tapahtumille.

Tänään lähtevä kirje on ensimmäinen vaihe tuon työn tuloksista. Odotettavissa on siis tarkempi määrittely eri tapahtumien terveysriskeistä.

Ministeriöt ovat halunneet antaa ensin ohjeen tilaisuuksista, joissa on kaikkein pienin riski, koska esimerkiksi monet teatterit ja ooppera aloittavat syyskautensa.

Ohjauskirjeen ovat valmistelleet sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Ohjauskirje ei ole juridisesti pakottava, mutta sillä on vahva merkitys, koska tartuntatautilain mukaan yleinen ohjeistus ja neuvonta kuuluvat STM:lle.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ilmoitti jo keskiviikkona, ettei se muuta ainakaan tällä viikolla viime viikolla tilaisuuksia koskevia rajoituksia.

”Arvioimme ohjauksen vaikutuksia päätöstemme suhteen välittömästi, kun saamme ohjauskirjeen. Vielä sitä ei ole meille tullut. Arviointi ja mahdollisten uusien päätösten laadinta täytyy tehdä huolellisesti ja asiassa kuullaan myös tartuntatautilain mukaisia asiantuntijatahoja, joten tällä viikolla emme pysty uusia päätöksiä kokoontumisrajoituksista tekemään”, kertoi aluehallintoylilääkäri Laura Nikunen tiedotteessa.

”Toimimme tietenkin asiassa mahdollisimman ripeästi”, hän jatkaa.

THL:n riskipotentiaalilaskelma ei perustu esimerkiksi siihen, millaista musiikkia tai urheilua tilaisuudessa harrastetaan, vaan muun muassa asiakasprofiiliin ja siihen, millä tavalla tapahtumassa on tapana olla.

Kriteereissä on otettu huomioon myös se, kuinka hyvin rokotteilla ja muilla terveysturvallisuutta lisäävillä toimilla voidaan vaikuttaa tilaisuuden tartuntoihin.

Suuren riskin tilaisuuksia ovat sellaiset, joissa on runsaasti yleisöä lähietäisyydellä yhdessä juttelemassa tai laulamassa pitkiä aikoja.

Näitä ovat esimerkiksi suuret sisätiloissa järjestettävät tapahtumat, joissa ei ole numeroituja istumapaikkoja.

Pisteytys määräytyy siis paljolti sen mukaan, kuinka paljon tilaisuuden aikana todennäköisesti pisaroita lentää ihmisestä toiseen.

Kyseessä olisi jo toinen koronarajoituksia muuttava ohjauskirje tällä viikolla.

Tiistaina ministeriöt lähettivät koronarajoituksista päättäville viranomaisille ohjauskirjeen, jossa kehotetaan viranomaisia välttämään lapsiin ja nuoriin kohdistuvia rajoituksia.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiedotti keskiviikkona, ettei se muuta ohjauskirjeen takia lapsiin kohdistuvia rajoituksia.

Virasto vetoaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtaman alueellisen koronakoordinaatioryhmän tuoreeseen arvioon, jonka mukaan tilojen käyttöä koskevan niin sanotun turvavälimääräyksen ulkopuolelle ei voida toistaiseksi rajata mitään ikäryhmää.

Aluehallintovirastoja on seitsemän, ja niiden koronavirusta koskevat rajoituspäätökset ovat jonkin verran poikenneet toisistaan.

Virastojen tulkinta nykyisistä laista ja ohjeista on ollut usein se, että etenkin leviämisvaiheessa olevien alueiden tapahtumista pitää olla muun muassa kahden metrin turvaväli.

Tapahtumille on hallituksen voimassa olevien koronastrategian mukaisesti määritelty myös tiukat osallistujamäärät, joista on voitu poiketa, jos tilaisuuden tila on lohkottu niin, että lohkoihin pääsee omasta ovesta ja niissä on muun muassa omat vessat.

Tapahtumien järjestäjien mielestä nykyisten tiukkojen sääntöjen mukaan kannattavien tilaisuuksien järjestäminen on mahdotonta. Kansallisooppera on jo sanonut, että se tottelee kahden metrin sääntöä, mutta ei aio lohkoa tilaa, jotta se saisi ottaa enemmän kuin 25 henkilöä saliin.

Viime viikolla Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätti, että yleisiin tilaisuuksiin saa osallistua sisätiloissa 25 henkeä ja ulkotilaisuuksiin 50 henkeä. Lisäksi virasto edellyttää kahden metrin turvaväliä.

Yleisöä voi olla enemmän, jos yleisö rajataan 25 hengen lohkoihin. Ne edellyttävät myös turvavälejä, suojavyöhykkeitä lohkojen välissä, omia kulkureittejä ja omia palveluita.

Rajoitukset koskevat Espoota, Helsinkiä, Kauniaisia ja Vantaata. Ne ovat voimassa 12. syyskuuta saakka, mutta Etelä-Suomen aluehallintovirasto saattaa muuttaa päätöstään sen jälkeen kun se on saanut uudet ohjeet.

Aluehallintoviranomaiset ovat itsenäisiä viranomaisia, joiden velvollisuus on torjua vaarallista tartuntatautilakia kuten koronavirusta. Viranomainen tekee virkavirheen, mikäli se ei toimi lain mukaan. Ministeriöiden ohjeet eivät vapauta viranhaltijoilta virkavastuusta.

Aluehallintovirasto muistutti tiedotteessaan keskiviikkona, että sen määräämiä kokoontumisrajoituksia valvoo tartuntatautilain mukaan poliisi. Kunnan ympäristöterveydenhuolto antaa tapahtumanjärjestäjille ja toiminnanharjoittajille etukäteisohjausta ja suorittaa ennakollista valvontaa.