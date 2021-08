Ulkoasiainvaliokunnan jäsenten mukaan turvapaikan­hakijoiden tuloon Afganistanista on varauduttava.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta käsitteli keskiviikkona ääriliike Talebanin haltuun päätyneen Afganistanin tilannetta ja kuuli ulkoministeri Pekka Haavistoa (vihr). HS kysyi kokouksen jälkeen viideltä eri puolueita edustavalta valiokunnan jäseneltä kolme kysymystä siitä, mitä Suomen pitäisi tilanteessa tehdä.

Akuuttina tehtävänä Suomella on suomalaisten ja Suomelle työskennelleiden afganistanilaisten evakuointi.

Haavisto on luvannut, että suomalaisille työskennelleitä ja heidän perheenjäseniään autetaan Suomeen, mutta lähetystölle alihankinta­sopimuksella työskennelleet paikalliset puuttuvat evakuoitavien listalta.

Suomen suurlähetystölle on työskennellyt suomalais­omisteisen yrityksen kautta kaikkiaan 57 paikallista työntekijää henkivartijoina ja järjestyksenvalvojina sekä muun muassa kokkeina.

Talebanin valtaannousu on herättänyt vakavaa huolta ihmisoikeustilanteesta ja etenkin naisten ja tyttöjen oikeuksista. Se saattaa johtaa myös suurten ihmisjoukkojen pakenemiseen maasta.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) vaati keskiviikkona, että Suomen tulisi nostaa pakolaiskiintiötään nykyisestä 1 050 henkilöstä kriisin vuoksi. Aiemmin samana päivänä pääministeri Sanna Marin (sd) ei ottanut kantaa asiaan.

Britannia ilmoitti keskiviikkona ottavansa Afganistanista 20 000 pakolaista lähivuosina.

HS:n kysymyksiin vastasivat ulko­asiain­valio­kunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps) ja varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja (sd) sekä jäsenet Anne-Mari Virolainen (kok), Matti Vanhanen (kesk) ja Saara Hyrkkö (vihr).

Pitäisikö myös Suomelle esimerkiksi henkivartijoina alihankkijoiden yrityksissä työskennelleet tuoda Suomeen?

Erkki Tuomioja (sd).

Tuomioja (sd): ”Suomen tulee auttaa lähtö­kohtaisesti kaikkia, jotka ovat joutuneet vaara­tilanteeseen työskenneltyään Suomen kanssa joko suoraan tai epä­suorasti. Se saattaa koskea myös osaa näistä henkilöistä. On myös ryhdyttävä toimiin Suomessa asuvien afgaanien perheen­yhdistämisen varmistamiseksi.”

Niikko (ps): ”Valiokunnan keskustelussa tuli selkeästi esiin, että tahtotila olisi auttaa Afganistanista suurempaakin ihmismäärää, jotka ovat turvanneet suomalaisten henkeä siellä kahden vuosikymmenen ajan. Mutta tässä tilanteessa edetään tämän 170 kiintiön turvaan saattamiseksi.”

Virolainen (kok): ”Minun mielestäni pitäisi auttaa myös heitä, sillä me tiedämme, että heidän henkensä on vaarassa.”

Vanhanen (kesk): ”Oma kantani on, että nyt pitää priorisoida jo päätettyä noin 170 henkilön listaa. Evakuoinnissa on erittäin vaikea tilanne. Muttei pidä sulkea pois sitä, että muitakin voitaisiin evakuoida.”

Saara Hyrkkö (vihr).

Hyrkkö (vihr): ”On tärkeää, että heidät, joista päätökset on tehty, onnistutaan evakuoimaan. Mutta meidän täytyy Suomena tehdä enemmän. Tulee kartoittaa henkilöitä, jotka ovat auttaneet Suomea tai toimineet meidän kumppaneinamme esimerkiksi kehitys­yhteis­työ­hankkeissa. Seuraavassa vaiheessa täytyisi pystyä tällaisia ihmisiä auttamaan turvaan.”

Onko odotettavissa, että Afganistanin tilanne sysää turvapaikan­hakijoiden virran kohti Eurooppaa?

Tuomioja (sd): ”Siihen on varauduttava. Mutta nyt on koetettava vaikuttaa Talebaniin niin, ettei massapakolaisuuden tarvetta syntyisi. Taleban antaa nyt lausuntoja, jotka eroavat selvästi sen toiminnasta 20 vuotta sitten. Nähtäväksi jää, kuinka todellista tämä muutos on käytännössä.”

Mika Niikko (ps).

Niikko (ps): ”Nythän siellä on jo Pakistanin raja avattu. En tiedä, kuinka paljon sieltä alkaa porukkaa liikkua. Ihmisiä alkaa paeta maasta toki, ja kyllähän tämä aiheuttaa painetta Eurooppaan pyrkivien osalta varmasti tulevaisuudessa.”

Virolainen (kok): ”Tilanne on katastrofaalinen. Mutta seuraavat viikot ja kuukaudet näyttävät sen, mihin suuntaan tämä lähtee. En uskalla tässä vaiheessa lähteä arvioimaan mahdollisia pakolaismääriä, vaan nyt meidän pitää keskittyä evakuointiin.”

Matti Vanhanen (kesk).

Vanhanen (kesk): ”Potentiaalia pakolaisuuteen on erittäin paljon, ja sen toteutuminen ei olisi kenenkään etu. EU:n pitäisi nyt käydä aktiivisesti dialogia Talebanin kanssa. Ensisijaista olisi saada sinne kansain­väliset avustus­järjestöt YK:n ruoka-apua myöten ja ehkäistä humanitaarista kriisiä.”

Hyrkkö (vihr): ”Tietysti toiveena olisi, että maailmassa ihmisten ei tarvitsisi paeta sotaa ja sortoa. Mutta jos näin tapahtuu, heidän täytyy pystyä hakemaan ja saamaan turvaa. Euroopan on oltava valmiina auttamaan ihmisiä. Suomessa herkästi fokus siirtyy siihen, onko meillä käsissämme pakolaiskriisi. Todellinen kriisi on Afganistanissa.”

Pitäisikö Suomen nostaa pakolaiskiintiötä ja ottaa useampia afganistanilaisia kiintiöpakolaisina?

Tuomioja (sd): ”Kyllä sitä voisi maltillisesti nostaakin. Mutta jos syntyy tilanne, jossa Afganistanista lähtee satojatuhansia ihmisiä etsimään turvaa, ei kiintiöiden nostaminen ole mahdollista. Silloin pitää toimia niin, että jokainen suojelun tarpeessa oleva saa sitä.”

Niikko (ps): ”Ei minulla ole ainakaan sydäntä olla auttamatta niitä naisia ja lapsia, jotka pyrkivät Euroopan unionin alueelle turvaan tulevalta mahdolliselta hirmuhallinnolta. Ensimmäisenä en ottaisi sieltä lainkaan miehiä, jotka eivät ole työskennelleet Suomen suurlähetystölle.”

Anne-Mari Virolainen (kok).

Virolainen (kok): ”Itse suhtaudun lähtökohtaisesti myönteisesti humanitaariseen apuun ja pakolais­kiintiöihin. En sulje pois pakolais­kiintiön nostamista. Tällaisessa tilanteessa emme voi kääntää selkäämme ihmisille, jotka ovat hädässä.”

Vanhanen (kesk): ”Täytyy ensiksi kysyä, onko YK:n pakolaisjärjestöllä edellytyksiä toimia Afganistanissa niin, että ihmiset saisivat pakolaisstatuksen. Todennäköisempää tässä tilanteessa on se, että hätää kärsivät ajautuvat turvapaikanhakijoiksi.”

Hyrkkö (vihr): ”Pitäisi ehdottomasti nostaa. Itse ajattelen, että pakolaiskiintiö voitaisiin moninkertaistaa, mutta siinä on aina kysymys siitä, mikä on poliittisesti mahdollista. Sitä kautta voitaisiin varmistaa, että hädänalaisia ihmisiä, joilla ei välttämättä ole mahdollisuutta omin voimin lähteä, pystyttäisiin saamaan turvaan mahdollisimman paljon.”