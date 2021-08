Rkp:n eduskuntaryhmä vaatii myös afganistanilaisten perheenyhdistämisen helpottamista.

Oikeusministeri, Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson vaatii pakolaiskiintiön nostamista Afganistanin tilanteen takia.

”On täysin selvää, että hallituksella nyt tulee olla valmius korottaa pakolaiskiintiötä nykyisestä 1 050 paikasta. Tilanne Afganistanissa on eskaloitunut ja siksi on erittäin perusteltua, että pakolaiskiintiötä nyt nostettaisiin yli sen, mistä hallitus on sopinut hallitusohjelmassa”, Henriksson toteaa Rkp:n tiedotteen mukaan.

”Meidän täytyy auttaa heikoimmassa asemassa olevia. Olisi sekä kohtuutonta ja epäinhimillistä, jos Suomi ei kantaisi kansainvälistä vastuutaan.”

Kiintiöpakolaisina valitaan esimerkiksi sotaa tai vainoa paenneita ihmisiä, joita YK:n pakolaisjärjestö UNHCR esittää uudelleensijoitettaviksi.

Rkp:n eduskuntaryhmä kokoontui keskiviikkona kesäkokoukseensa Nauvoon Paraisilla.

Eduskuntaryhmän kannanoton mukaan myös afganistanilaisten perheenyhdistämistä on helpotettava. Kyse on siitä, että Suomessa luvallisesti oleskelevien afganistanilaisten perheenjäsenet voivat hakea oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella.

Nyt perheenyhdistämistä on anottava Suomen konsulaatista Intian Delhistä, mikä on käytännössä erittäin vaikeaa.

”Se on mahdoton ja epäinhimillinen vaatimus tässä hätätilanteessa”, eduskuntaryhmä toteaa tiedotteessa.

Rkp:n eduskuntaryhmä vaatii myös humanitaarista käytävää, jonka avulla ihmisiä saataisiin turvaan Afganistanista.