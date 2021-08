Eduskuntaryhmä linjasi kesäkokouksessaan riihitavoitteitaan.

SDP pitää tärkeänä tulevassa budjettiriihessä, että etenkin hyvinvointipalveluiden ja poliisien resurssien turvaaminen varmistetaan.

”Poliisien resurssien riittävyys on eduskuntaryhmän yksi kärkiasia tulevaan budjettiriiheen”, linjasi puolueen eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Kristiina Salonen ryhmän kesäkokouksen päätteeksi torstaina Helsingissä.

Puolue toivoo, että vuosittain ei tarvitsisi käydä keskustelua resursseista, vaan että ne turvataan jatkossa.

Kaksipäiväisessä eduskuntaryhmän kesäkokouksessa nousi esille myös huoli Veikkauksen rahapelituottojen nopeasta laskusta.

”Rahapelitoiminnan tuottojen lasku ei saa aiheuttaa toiminnan alasajoja. Sen vuoksi onkin haettava ratkaisut, miten jatkossa järjestöjen rahoitus turvataan”, Salonen sanoi.

budjettiriihessä SDP tulee edistämään myös pitkän ajan tavoitettaan hoitotakuun tiukentamisesta.

”Koska me tiedämme, että perusterveydenhuollon hoitojonot ovat kasvaneet osittain tämän kriisin, jäljitystyön ja kaiken takia, sinne on saatava lisää resursseja”, sanoi eduskuntaryhmän toinen varapuheenjohtaja Ilmari Nurminen.

Hänen mukaansa tulevaan budjettiin vaaditaan toimenpiteitä, jotta hoitohenkilöstön riittävyys pystytään tulevina vuosina varmistamaan. Hän ei kuitenkaan avannut tarkemmin, miten rahoitus näihin toteutetaan.

SDP:n mukaan hyvinvointivelka, jonka korona on aiheuttanut, on kohdistunut erityisesti lapsiin ja nuoriin. Sen purkaminen on ensiarvoisen tärkeää.

Hyvinvointivelan hoitamisen lisäksi on tärkeää hoitaa valtionvelka.

”Parantuneen talous- ja työllisyystilanteen takia meillä on mahdollisuus hoitaa molemmat samanaikaisesti”, sanoi valtiovarain­valiokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd).

Hänen mukaansa alijäämän kasvu voidaan taittaa olennaisesti nopeammin kuin mitä kevään julkisen talouden suunnitelmassa kaavailtiin.

Puolueen puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin ei osallistunut tiedotustilaisuuteen. Keskiviikkona hän linjasi kokouksen yhteydessä, että hallitus kokoontuu syyskuun alussa budjettiriiheen jopa yllättävän hyvässä talous- ja työllisyystilanteessa.