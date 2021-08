Purran mukaan humanitaarinen maahanmuutto ei ole kestävä ratkaisu sen paremmin kohdemaan kuin lähtömaankaan kannalta.

Suurimman oppositiopuolueen perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra pitää pakolaiskiintiön nostamista ”tekopyhänä ja itsekorostuksena”.

”Muutaman sadan ihmisen pyörittely pakolaiskiintiössä ja siitä saatu tunne, että ’tekee jotakin’, on tekopyhää ja itsekorostusta. Pelkästään Kabulissa on miljoonia asukkaita. On tyylipuhdasta idealismia uskoa tai uskotella, että tällaisilla vaatimuksilla on jotakin merkitystä”, Purra sanoo tiedotteen mukaan.

Sisäministeriö ehdottaa pakolaiskiintiön lähes kaksinkertaistamista 2 000:een Afganistanin tilanteen takia, sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) kertoi Ylelle torstaina.

Ääriliike Taleban valtasi Afganistanin tällä viikolla.

”Lähtömaiden kehittyminen ja vakautuminen on entistä vaikeampaa, kun kaikki kynnelle kykenevät lähtevät maasta.”

Purran mielestä kaikki humanitaarinen apu pitäisi viedä lähialueille.

”Tärkeintä on varmistaa, että spontaaneja turvapaikanhakijavirtoja ei synny ja lähde liikkumaan kohti Eurooppaa”, hän sanoo.

Perussuomalaisia edustava ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko oli HS:n haastattelussa torstaina suopeampi pakolaisten ottamiselle Afganistanista.

”Ei minulla ole ainakaan sydäntä olla auttamatta niitä naisia ja lapsia, jotka pyrkivät Euroopan unionin alueelle turvaan tulevalta mahdolliselta hirmuhallinnolta. Ensimmäisenä en ottaisi sieltä lainkaan miehiä, jotka eivät ole työskennelleet Suomen suurlähetystölle”, hän vastasi kysymykseen, pitäisikö pakolaiskiintiötä nostaa.