Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) pitää äärimmäisen tärkeänä päätöksen tekemistä suomalaissotilaiden lähettämisestä Afganistaniin.

”Tämä on poikkeuksellinen tilanne, joka vaatii poikkeuksellisia toimenpiteitä. Mutta ne ovat välttämättömiä”, hän sanoo HS:lle.

Ulkoministeriö ja puolustusministeriö ilmoittivat torstaina, että Suomen sotilaita aiotaan lähettää Afganistaniin turvaamaan evakuointioperaatiota. Kyseessä on historiallinen päätös, jota eduskunta parhaillaan käsittelee.

Eduskunnan kuulemisen jälkeen tasavallan presidentti Sauli Niinistö tekee päätöksen joukkojen lähettämisestä.

Suomalaisjoukkojen lähettäminen Afganistaniin on saanut laajaa tukea eduskuntakäsittelyssä.

Äärijärjestö Talebanin valtaamasta Afganistanista pyritään evakuoimaan noin 170 suomalaista tai Suomelle työskennellyttä.

Suomalaisia sotilaita lähetettäisiin Afganistaniin muutamia kymmeniä. He toimisivat Kabulin lentokentällä ja sen läheisyydessä. Lähetettävät sotilaat olisivat kaikki Puolustusvoimien palkattua henkilökuntaa. Osa heistä on palvellut Afganistanin kriisinhallintaoperaatiossa.

Oikeusperustan löytäminen operaatiolle ei ollut aivan yksinkertaista.

Asiassa konsultoitiin oikeuskansleria, ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi eduskuntakeskustelussa perjantaina.

”Juuri tällaista tilannetta varten ei selvästikään ole lainsäädäntöä kirjoitettu”, Haavisto sanoi.

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin mukaan mahdollista lainsäädännön muuttamista on pohdittava myöhemmin.

Eduskunnan täysistunnossa on keskusteltu myös siitä, mihin raja evakuoitavien kohdalla on vedettävä. Nyt Suomi on tehnyt päätöksen evakuoida Suomen kansalaisia, Suomesta pysyvän oleskeluluvan saaneita ja Suomen suurlähetystölle työskennelleitä. Suurlähetystöissä esimerkiksi henkivartijoina työskennelleitä sen sijaan ei aiota evakuoida, jos he ovat työskennelleet alihankkijoille.

Henrikssonin mukaan Rkp:n kanta on se, että työsuhteen muodon ei pitäisi olla tässä ratkaiseva asia, vaan Suomelle myös alihankkijoina työskennelleitä pitäisi evakuoida mahdollisuuksien mukaan.